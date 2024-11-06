При «новом» Трампе американцы совершенно точно не смогут больше тратить на подкуп других государств мира, станут еще меньше давать и энергичнее требовать. При этом они могут более творчески отнестись к тому, за счет чего выживает и развивается их государство.0 комментариев
Эксперты НОМ разобрали основные нарушения на выборах президента США
Предварительные результаты президентских выборов в США 2024 года показывают лидерство Дональда Трампа, несмотря на многочисленные инциденты и обвинения в фальсификациях, включая ложные сообщения о минировании избирательных участков. Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» изучила, как проходили эти выборы и какие нарушения фиксировались.
В ходе избирательной кампании, бившей рекорды по затратам, отмечались многочисленные инциденты и нарушения. «Возвращаясь к вопросу о фальсификациях. Идеально ли проходят выборы? Отнюдь», – заявил политолог Ян Веселов, сообщает НОМ.
Выборы прошли с недочетами: в Пенсильвании работа участков была продлена из-за задержек, в Нью-Йорке и других штатах фиксировались технические сбои. В Джорджии и Мичигане поступали сообщения о минировании участков. Власти обвинили в этом Россию и Китай, однако, по словам главы агентства по кибербезопасности США, адреса не указывают на российское происхождение преступников.
На выборах зафиксированы и случаи подкупа избирателей. Uber и Lyft предоставляли скидки на поездки, Krispy Kreme раздавала пончики, а Johnny Rockets предлагала молочные коктейли за участие в голосовании. ФБР получило более двух тысяч угроз в адрес организаторов выборов. В США зарегистрировано 168 млн избирателей, из них более 50% проголосовали досрочно.
Национальный комитет республиканцев привлек более 200 тыс. наблюдателей, а ОБСЕ направило ограниченную миссию. Республиканская партия подала иски против ограничений на число наблюдателей в Висконсине. Министерство юстиции направило инспекторов в 27 штатов, но столкнулось с противодействием в ряде регионов.
Впереди еще 76 «опасных дней» с 17 декабря до 6 января, когда будут утверждены итоги выборов. 62% американцев опасаются возможного насилия, 51% поддерживают использование армии для предотвращения беспорядков.
Напомним, Трамп преодолел необходимый порог в 277 голосов выборщиков, обеспечив победу на выборах президента США.