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    Мнения
    Андрей Перла Андрей Перла Народное единство – основа любой победы России

    4 ноября случилось единство разделенного на классы и сословия, на богатых и бедных, на грамотных и темных – народа. Возможно ли такое единство сегодня? От этого зависит победа в СВО.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему Россию перестали волновать выборы в США

    Коль скоро непримиримые цивилизационные противоречия осознаны с обеих сторон, смена лиц в Белом доме должна интересовать нас не больше, чем смена премьер-министров Японии, где активные русофобы чередуются с пассивными и каждый следующий требует от нас какие-то острова.

    4 комментария
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Отказ от образа будущего лишает суверенитета

    У России все нормально с военным аспектом. Административный контур в России работает исправно. Экономика и финансы в стабильном состоянии. Нужен образ будущего.

    11 комментариев
    4 ноября 2024, 15:01 • Новости дня

    Путин рассказал, на ком держится Россия

    Путин заявил, что Россия держится на героях, как погибший командир батареи

    Путин рассказал, на ком держится Россия
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин принял участие в мероприятиях на Красной площади в честь Дня народного единства. Глава государства поцеловал и пообщался с детьми военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции.

    Соответствующие кадры в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин. Во время встречи девочка из Донецка поделилась историей своего отца, который служил командиром батареи и погиб, защищая регион с 2014 года. Она заявила о своем желании продолжить дело отца и служить Родине.

    Путин отметил важность таких людей для страны, сказав: «На таких людях, как твой папа, Россия и держится».

    Ранее Путин посетил Московский Манеж, где ознакомился с масштабной экспозицией на выставке-форуме «Православная Русь – к Дню народного единства», включающей уникальную мультимедийную экспозицию «Спешите делать добро».

    Кроме того, российский лидер возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве в День народного единства, отдав дань памяти национальным героям.

    3 ноября 2024, 15:55 • Новости дня
    В Госдуме ответили главе МИД Турции относительно «целостности Украины»

    Депутат Госдумы Водолацкий: Слова Фидана показывают истинное отношение Анкары к российско-украинскому конфликту

    В Госдуме ответили главе МИД Турции относительно «целостности Украины»
    @ NECATI SAVAS/EPA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    «Турция поставляет ВСУ оружие, из которого убивают наших военных, а другой рукой Анкара здоровается с Москвой. Такую политику Анкары нужно учитывать при реагировании на заявления турецкого государства о конфликте на Украине», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Виктор Водолацкий. Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан высказался за территориальную целостность Украины.

    «Наши предки никогда ни в чем не ошибались, в том числе в отношении тех государств, которые граничили с Российской империей. На Дону говорили: если ты победил турка в бою, то он будет целовать тебе руку до тех пор, пока не отгрызет ее до плеча. В этих словах заложена суть наших отношений с Турцией. И все это нужно учитывать при выработке конкретных шагов по реакции на это заявление главы МИД Турции», – пояснил Виктор Водолацкий, депутат Госдумы от ЛНР.

    «Турция всегда ненавидела Россию, ее мощь и силу. Анкара сейчас может подстраиваться под какие-то ситуации, временные факторы и идти с нами вроде бы в одном направлении. Но в любом случае она будет закладывать взрывной механизм, который, по ее мнению, позволит разрушить Россию. Ну и, конечно, Турция, как член блока НАТО, в любой сфере будет преследовать свои интересы, не оглядываясь на нас», – отметил спикер.

    «Напомню, что Турция поставляет оружие ВСУ, из которого убивают наших военных, а другой рукой здоровается с Москвой. Закрадываются подозрения, что Анкара не будет против того, чтобы в текущем конфликте было уничтожено как можно больше славянских народов, коими являемся мы и украинцы. Кроме того, Турция развивает так называемую тюркскую платформу со странами нашего азиатского подбрюшья. И в этом смысле нам тоже нужно быть настороже», – добавил он.

    Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью изданию Hurriyet подчеркнул, что справедливое разрешение российско-украинского конфликта должно быть найдено «исключительно в рамках территориальной целостности Украины». Фидан отметил, что действия по поиску точек соприкосновения между Россией и Украиной продолжаются.

    В прошлом месяце Путин в ходе саммита БРИКС в Казани назвал условие для начала мирных переговоров. «Мы готовы рассматривать любые варианты мирных договоренностей, исходя из реалий, которые складываются на земле. И не готов ни на что другое», – пояснил он.

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    3 ноября 2024, 21:52 • Новости дня
    Ветеран ВСУ Найем назвал условие капитуляции Украины через два месяца

    Ветеран ВСУ Найем допустил капитуляцию Украины при недоборе 160 тыс. новобранцев

    Tекст: Вера Басилая

    Украина может подписать капитуляцию, если в течение двух месяцев не будет мобилизовано 160 тыс. человек, заявил адвокат и ветеран ВСУ Маси Найем.

    По словам Найема, Киев подпишет акт капитуляции, если в течение двух месяцев 160 тыс. человек не придет мобилизоваться, пишет «Российская газета».

    Найем сообщил, что украинцы не проявляют желания идти на фронт, военнослужащие ВСУ, находящиеся на передовой, «выгорели», так как многие из них служат уже не один год.

    Кроме того, ветеран предложил украинцам, не желающим вступать в ряды ВСУ, задуматься о возможных потерях в случае падения фронта.

    Ранее депутат Рады Евгений Шевченко призвал Киев к незамедлительным переговорам с Россией.

    Президент России Владимир Путин заявил, что рассуждать о возможности договориться с Украиной пока рано из-за отсутствия предметных переговоров между Москвой и Киевом. На пресс-конференции по итогам саммита БРИКС Путин выразил готовность рассмотреть любые предложения по урегулированию конфликта на Украине, если они будут учитывать реалии на земле.

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    4 ноября 2024, 12:40 • Видео
    Почему власть Украины надеется на Трампа

    Одна из ведущих газет США The Washington Post со ссылкой на окружение Владимира Зеленского заявила, что в Киеве даже надеются на победу Дональда Трампа на выборах в США, несмотря на то, что он говорил об Украине. С чем связан такой оптимизм?

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    3 ноября 2024, 16:34 • Новости дня
    Google Maps показал расположение украинских военных систем

    На Google Maps появились снимки размещения систем ВСУ на Украине

    Google Maps показал расположение украинских военных систем
    @ Google

    Tекст: Вера Басилая

    На сервисе Google Maps появились снимки, на которых видно расположение украинских военных систем, заявил глава украинского Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

    Коваленко заявил в своем Telegram-канале, что обратился к компании Google с просьбой удалить обновленные снимки, демонстрирующие расположение украинских военных систем. Он отметил отсутствие реакции со стороны компании из-за выходных, пишет «Российская газета».

    Коваленко уточнил, что данные снимки активно публикуются на российских ресурсах.

    «Что не так с этим миром?» – написал он в своем сообщении.

    Позже Коваленко заявил, что «после публичной реакции появились представители Google». По его словам, они пообещали «исправить ситуацию», передает ТАСС.

    В последние дни российские паблики начали выкладывать карты Google, на которых видны системы ПВО в Киеве.

    По информации, предоставленной военкорами, один из таких снимков был опубликован каналом «Операция Z: Военкоры Русской Весны». На фотографии, сделанной в киевском аэропорту Жуляны осенью прошлого года, видна крупная воронка от прилета в 50 метрах от пусковой установки ЗРК Patriot.

    Отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос при просмотре заметил на Google Maps превосходство российских фортификационных сооружений перед укреплениями ВСУ.

    Также на Google Maps СМИ обнаружили секретный американский подводный дрон.

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    4 ноября 2024, 13:28 • Новости дня
    Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому
    Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в рамках празднования Дня народного единства, который отмечается в России ежегодно 4 ноября.

    В мероприятии участвовали Путин, главы традиционных конфессий и представители общественных организаций. Среди участников религиозные лидеры, такие как патриарх Московский и всея Руси Кирилл, глава Буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев и главный муфтий России Талгат Таджуддин. Присутствовали также представители других религиозных конфессий, включая главного раввина России Берла Лазара, передает ТАСС.

    Путин отметил важность исторического события, связанного с Мининым и Пожарским, подчеркнув, что в начале XVII века Россия «стояла на грани утраты своего суверенитета, могла навсегда исчезнуть с карты Европы и мира». Однако, добавлял глава государства, народ России не допустил этого и, объединившись в рядах ополчения Минина и Пожарского, «отстоял родную землю, избавился от интервентов, захватчиков и предателей, восстановил сильную власть, положил конец междоусобным склокам, взял на себя ответственность за спасение страны и открыл дорогу для возрождения и укрепления России».

    На церемонии присутствовали и представители молодежных, ветеранских и патриотических организаций, включая «Юнармию», «Движение первых» и другие. Запланировано, что после церемонии Путин посетит выставку-форум «Православная Русь» в Манеже.

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    4 ноября 2024, 12:45 • Новости дня
    Пленные ВСУ отказались от обмена и остались в России

    Украинские пленные массово отказались от обмена, желая остаться в РФ

    Пленные ВСУ отказались от обмена и остались в России
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пленные украинские военнослужащие массово отказываются от обмена и предпочитают остаться на территории России, при этом некоторые из них продолжают получать пособия от украинских властей, несмотря на освобождение.

    Пленные украинские военнослужащие массово отказываются от обмена и предпочитают остаться на территории России, сообщает ТАСС. Волонтер Марина Ашифина рассказала, что многие пленные выбрали жизнь в России, а их родственники поддерживают это решение.

    Ашифина подчеркнула, что власти России удовлетворяют эти просьбы. Количество пленных, остающихся в России после освобождения, продолжает расти. При этом, по словам волонтера, Украина в ряде случаев продолжает выплачивать пособия тем, кто уже не считается пленным. «Фамилии и данные тех, кто покинул места содержания, мы не обнародуем», – добавила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ДНР пленным бойцам ВСУ позволили встретиться с родственниками, что стало важным гуманитарным шагом. В то же время сообщалось, что ВСУ бросили тела погибших солдат в урочище Ясиново в Курской области, что вызвало возмущение общественности. Также Киев попросил у Москвы списки пленных солдат ВСУ, что свидетельствует о попытках наладить обмен пленными.

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    4 ноября 2024, 08:57 • Новости дня
    Марочко сообщил об уничтожении 11,8 тыс солдат ВСУ на рубежах ЛНР

    Российские военные уничтожили 11,8 тыс солдат ВСУ и наемников в ЛНР за неделю

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные за неделю уничтожили 11,8 тыс. солдат ВСУ и иностранных наемников на территории Луганской Народной Республики, отражая 45 контратак украинской армии и нанося значительные потери в технике и вооружении.

    Российские военнослужащие за минувшую неделю уничтожили 11,8 тыс. украинских солдат и иностранных наемников на территории Луганской Народной Республики, передает ТАСС. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что за этот же период было отражено 45 контратак ВСУ.

    Марочко уточнил, что операции проводились в Харьковской области и на территориях Луганской и Донецкой народных республик. С 26 октября по 1 ноября 2024 года группировки «Запад» и «Юг» отбили атаки противника, добавив, что потери увеличились на 510 солдат по сравнению с предыдущей неделей.

    Кроме того, российские силы уничтожили 196 единиц автомобильной техники, 89 бронемашин, 5 танков и 3 пусковые установки реактивных систем залпового огня. Были также повреждены 96 орудий полевой артиллерии, 18 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и 30 полевых складов с боеприпасами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы группировки «Запад» продвинулись в направлении села Терны под Кременной заявляли в Минобороны России. Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины частично потеряли контроль под Кременной в результате действий российских подразделений.

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    4 ноября 2024, 06:20 • Новости дня
    Аналитик предсказал прекращение военной помощи Украине в 2025 году

    Турецкий аналитик спрогнозировал прекращение военной помощи Украине Западом в 2025 году

    Tекст: Денис Тельманов

    Аналитик Серхат Латифоглу заявил о высокой вероятности прекращения военной помощи Западом Украине в 2025 году, что может привести к актуализации мирных переговоров в следующем году.

    Как сообщает РИА «Новости», турецкий аналитик Серхат Латифоглу выразил мнение, что вероятность полного сокращения Западом военной помощи Украине в 2025 году очень велика.

    Он отметил, что это может привести к актуализации мирных переговоров в первом полугодии следующего года. Аналитик подчеркнул, что ситуация на поле боя не меняется в пользу Запада, несмотря на поставки вооружений и участие обученных наемников.

    Россия критикует поставки вооружений Украине, видя в этом прямое вовлечение НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что грузы с оружием для Украины станут законной целью для России. Он также указал на участие США и НАТО в конфликте, включая подготовку кадров в Великобритании, Германии и других странах.

    Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Владимир Путин заявил, что цель операции – защита людей, подвергающихся геноциду со стороны киевского режима. Он подчеркнул, что Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО, но безуспешно. В июне Путин предложил мирное урегулирование конфликта, но переговоры были признаны невозможными после нападения ВСУ на Курскую область.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал Европу прекратить финансовую и военную помощь Украине, реагируя на заявление Зеленского о «нулевой» реакции НАТО на предполагаемую отправку северокорейских войск.

    Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин подчеркнул, что позиция России по урегулированию конфликта на Украине была четко обозначена президентом Путиным.

    Российский посол в Лондоне Андрей Келин заявил, что специальная военная операция на Украине завершится достижением всех целей Москвы, и Украина станет внеблоковой и демилитаризованной страной.

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    3 ноября 2024, 21:33 • Новости дня
    Патриарх Кирилл назвал своевременной инициативу подготовки управленцев из героев СВО

    Патриарх Кирилл оценил инициативу по подготовке управленцев из участников спецоперации на Украине как своевременную и важную для будущего России, отметив значимость программы «Время героев».

    Инициатива по подготовке управленцев из числа героев специальной военной операции на Украине получила высокую оценку Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передает ТАСС.

    На встрече с участниками президентской программы «Время героев» патриарх отметил, что данная инициатива является своевременной и важной для будущего России.

    «Идея собрать героев специальной военной операции и дать возможность принять участие в важной программе по подготовке государственных управленческих кадров – это, на мой взгляд, очень правильная идея, очень своевременная инициатива. В ней проявляется забота о будущем нашего Отечества», – приводятся его слова в сообщении на сайте Русской православной церкви.

    Он подчеркнул, что участие в программе поможет героям СВО применить свои навыки и опыт для служения государству.

    Патриарх Кирилл также выразил уверенность в том, что решительность и мужество, которые проявили участники СВО, в сочетании с полученным в рамках программы профессиональным опытом, принесут добрые плоды для страны. Он подчеркнул важность формирования государственного мышления среди участников программы, что, по его мнению, будет способствовать укреплению управленческого потенциала России.

    На встрече также выступил ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС) Алексей Комиссаров. Он поблагодарил патриарха за наставления и выразил уверенность, что они помогут участникам программы «Время героев» принимать эффективные решения на благо страны и ее граждан.

    Программа «Время героев» реализуется Высшей школой государственного управления Президентской академии по поручению президента Владимира Путина. Она направлена на подготовку высококвалифицированных руководителей из числа участников СВО для работы в органах власти и государственных компаниях. Обучение началось в мае 2024 года, и ожидается, что его выпускники значительно укрепят кадровый потенциал государственных и муниципальных структур.

    Ранее 83 участника программы «Время героев» успешно завершили стажировки, получив опыт в госуправлении и корпоративной среде. Так, Сергей Жигалкин был назначен заместителем министра цифрового и технологического развития Сахалинской области.

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    3 ноября 2024, 19:34 • Новости дня
    CNN: Путин продолжит СВО на Украине из-за разногласий на Западе

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин продолжает спецоперацию на Украине, видя разобщенность на Западе и отсутствие понимания у Киева и его партнеров, сообщил телеканал CNN.

    Эксперт по внешней политике России Томас Грэм сообщил телеканалу, что Путин продолжает специальную военную операцию на Украине из-за отсутствия единства среди западных стран и их общего понимания, чего они хотят достичь, передает RT.

    Грэм также отметил, что российское руководство намерено воспользоваться «политической дисфункцией» в США и «трещинами в единстве Запада».

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил изданию Hurriyet, что Запад и Киев не заинтересованы в мире на Украине.

    Президент России Владимир Путин заявил, что НАТО воюет с Россией на Украине руками украинских солдат, и Россия готова к продолжению этой борьбы.

    Путин также подчеркнул, что украинские события стали последствием действий западных стран во главе с Вашингтоном.

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    4 ноября 2024, 04:25 • Новости дня
    Посол России в Лондоне заявил о завершении СВО достижением целей Москвы

    Посол Келин: СВО завершится без компромиссов, Украина станет внеблоковой

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский посол в Лондоне Андрей Келин заявил, что специальная военная операция на Украине завершится достижением всех целей Москвы, и отметил, что Украина станет внеблоковой и демилитаризованной страной.

    Российский посол в Лондоне Андрей Келин в интервью Би-би-си заявил, что специальная военная операция на Украине завершится достижением всех целей Москвы, передает ТАСС. По словам Келина, Украина станет внеблоковой и неядерной страной, демилитаризованной и без членства в НАТО, а ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области останутся в составе России.

    Келин подчеркнул, что не ожидает компромисса в завершении СВО, отметив, что это будет «явный конец игры». Он выразил мнение, что Украина должна отменить все расистские законы, принятые за последние годы.

    Комментируя результаты президентских выборов в США, Келин указал, что Москва не рассчитывает на победу Дональда Трампа, подчеркнув необходимость полагаться исключительно на собственные силы, армию и флот.

    Посол также прокомментировал утверждения западных политиков о якобы существующей изоляции России. Он отметил, что международное сообщество не ограничивается западными странами, и указал на недавний саммит БРИКС в Казани, где присутствовали представители 38 стран.

    Отвечая на критику главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми, Келин посоветовал соблюдать дипломатические нормы и указал, что ни президент РФ Владимир Путин, ни министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не позволяют себе подобных высказываний. Он также заверил, что сотрудничество России и КНДР не направлено против третьих стран, включая Республику Корея, и подчеркнул, что Россия имеет право защищаться в условиях «гибридной войны».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт по внешней политике России Томас Грэм сообщил, что Путин продолжает специальную военную операцию на Украине из-за отсутствия единства среди западных стран и их общего понимания, чего они хотят достичь.

    Грэм также отметил, что российское руководство намерено воспользоваться «политической дисфункцией» в США и «трещинами в единстве Запада».

    Заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин заявил, что в зоне специальной военной операции произошел перелом, поскольку Вооруженные силы Российской Федерации активно наращивают наступательные действия на различных направлениях, включая Южно-Донецкое и Харьковское. Он уточнил, что каждый населенный пункт, который переходит под контроль ВС РФ, имеет стратегическое значение и является укрепленным опорным пунктом.

    Патриарх Кирилл оценил инициативу по подготовке управленцев из участников спецоперации на Украине как своевременную и важную для будущего России, подчеркнув значимость программы «Время героев».

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    3 ноября 2024, 23:21 • Новости дня
    Спецназ Росгвардии уничтожил позицию ВСУ в Курской области

    Спецназ Росгвардии уничтожил операторов дронов ВСУ в Курской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Спецназ Росгвардии ликвидировал позицию операторов БПЛА ВСУ, что привело к уничтожению маскированного транспортного средства и возгоранию боекомплекта.

    Как сообщает ТАСС, спецназ Росгвардии успешно провел операцию по уничтожению позиции операторов беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины в Курской области.

    По данным пресс-службы Росгвардии, бойцы одного из спецподразделений обнаружили и ликвидировали позицию, с которой противник вел наблюдение и наносил удары по российским позициям с помощью дронов.

    Во время операции были применены дроны-камикадзе, которые нанесли несколько ударов. В результате их работы удалось обнаружить и поразить замаскированное транспортное средство противника.

    После первого удара произошло возгорание боекомплекта, находившегося в строении на уничтоженной позиции операторов дронов. Это событие стало очередным эпизодом в противодействии российской стороны угрозам со стороны дронов ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащие группировки войск «Север» обнаружили и уничтожили гаубицу Д-30 ВСУ в Сумской области с помощью высокоточного боеприпаса «Краснополь».

    В Херсоне сопротивление атаковало беспилотником постамент с украинскими флагами, установленными вместо памятника Ленину, который был снят в 2014 году. ВС РФ продолжают освобождение Дзержинска (украинское название – Торецк) в ДНР, что позволит обезопасить Горловку от обстрелов.

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    3 ноября 2024, 21:09 • Новости дня
    Пушилин: ВС России постепенно освобождают Дзержинск в ДНР

    Пушилин: ВС России постепенно освобождают Дзержинск в ДНР, это позволит обезопасить Горловку

    Tекст: Мария Иванова

    ВС РФ продолжают освобождение Дзержинска (украинское название – Торецк) в ДНР, что позволит обезопасить Горловку от обстрелов, сообщил глава республики Денис Пушилин.

    В обращении в Telegram-канале он подчеркнул: «Ребята по Дзержинску дом за домом, подъезд за подъездом освобождают населенный пункт».

    По словам Пушилина, освобождение Дзержинска является стратегически важным шагом для защиты Горловки от обстрелов со стороны ВСУ. Дзержинск остается одной из точек, откуда украинские войска могут атаковать Горловку ствольной артиллерией.

    Горловка, расположенная в 50 километрах севернее Донецка, является одним из крупнейших населенных пунктов в ДНР. В городе находятся важные промышленные объекты, такие как химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. До начала конфликта в Донбассе в Горловке проживали более 250 тыс. человек, отмечает РИА «Новости». Дзержинск, переименованный украинскими властями в 2016 году в Торецк, расположен в 10 километрах к северо-западу от Горловки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, частичный отвод украинских подразделений начался из-за сложной для ВСУ обстановки в районе Дзержинска, где вооруженные силы Украины уже утратили контроль над ключевыми опорными пунктами, а также лишились преобладающих высот.

    Военный аналитик Борис Рожин заявил, что освобождение Дзержинска может произойти в ближайшее время, что позволит ВС России активнее прощупывать границы Славянско-Краматорской агломерации.

    Украинский лидер Владимир Зеленский сообщал, что для вооруженных сил Украины в Торецке сложилась тяжелая ситуация.

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    4 ноября 2024, 00:08 • Новости дня
    В Харькове прозвучали новые взрывы на фоне воздушной тревоги

    Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове во время воздушной тревоги

    Tекст: Денис Тельманов

    В Харькове на фоне воздушной тревоги прозвучали новые взрывы, о чем сообщили украинские СМИ. Сообщение о взрывах было опубликовано в Telegram-канале местного телеканала, что подтвердило продолжение напряженной ситуации в регионе.

    Как пишет РИА «Новости», в Харькове прозвучала серия взрывов на фоне воздушной тревоги. Украинский телеканал «24 канал» сообщил о происшествии, опубликовав информацию в своем Telegram-канале. В регионе с 21.44 мск объявлена воздушная тревога.

    С 10 октября 2022 года Вооруженные силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре, такие как объекты энергетики, оборонной промышленности и связи. Эти действия связаны с терактом на Крымском мосту, в котором российские власти обвиняют украинские спецслужбы.

    С тех пор воздушная тревога в украинских регионах звучит ежедневно, охватывая иногда всю страну. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска не нацеливаются на жилые дома и объекты социальной инфраструктуры при боях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Харькове произошел взрыв, в результате которого город частично обесточен. В Харькове в результате удара по зданию Госпрома разрушены несколько этажей, а также получили повреждения окна в близлежащих зданиях. В Киевской области, а также в городах Сумы и Харьков, прогремели взрывы после воздушной тревоги.

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    3 ноября 2024, 17:42 • Новости дня
    Минобороны показало уничтожение гаубицы ВСУ боеприпасом «Краснополь»

    Tекст: Вера Басилая

    Военнослужащие группировки войск «Север» обнаружили гаубицу Д-30 ВСУ в Сумской области и уничтожили ее высокоточным боеприпасом «Краснополь», сообщило Министерство обороны России.

    Кадры уничтожения гаубицы Д-30 Вооруженных сил Украины в Сумской области опубликованы в Telegram-канале Минобороны.

    Орудие ВСУ было выявлено в ходе разведывательных мероприятий военнослужащими группировки войск «Север».

    После получения разведданных было принято решение об уничтожении гаубицы. Для этого использовали высокоточный боеприпас «Краснополь».

    Ранее Минобороны показало уничтожение живой силы ВСУ термобарическими снарядами.

    Также Минобороны  показало  уничтожение пункта временной дислокации подразделения вооруженных сил Украины у Волчанска в Харьковской области.

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    3 ноября 2024, 19:51 • Новости дня
    Сопротивление в Херсоне ударило дроном по постаменту с украинскими флагами

    Tекст: Вера Басилая

    В Херсоне сопротивление атаковало беспилотником постамент с украинскими флагами, установленными вместо памятника Ленину, сообщили в движении сопротивления.

    Движение сопротивления в Херсоне заявило о проведении атаки с использованием беспилотника на постамент в центре города, где находятся украинские флаги, передает ТАСС.

    Ранее на этом месте стоял памятник Владимиру Ленину, который был снят с постамента в 2014 году.

    В сообщении движения говорится, что площадь Свободы в центре Херсона, напротив «Белого дома», ранее была «местом праздника и радости». Представители движения отметили, что на постаменте сейчас установлены украинские флаги, которые называют «символом сопротивления».

    В движении заявили, что замена памятника Ленину на украинские флаги не принимается частью населения Херсона.

    Ранее активисты подполья «Дозор» в Харькове сожгли автомобиль с табличкой, оскорбляющей российского президента Владимира Путина.

    До этого агенты пророссийского подполья на Украине следили за колонной ВСУ из Винницы на протяжении примерно 160 километров, чтобы передать данные ВС России и уничтожить транспортные средства.

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