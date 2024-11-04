4 ноября случилось единство разделенного на классы и сословия, на богатых и бедных, на грамотных и темных – народа. Возможно ли такое единство сегодня? От этого зависит победа в СВО.4 комментария
Путин рассказал, на ком держится Россия
Путин заявил, что Россия держится на героях, как погибший командир батареи
Президент России Владимир Путин принял участие в мероприятиях на Красной площади в честь Дня народного единства. Глава государства поцеловал и пообщался с детьми военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции.
Соответствующие кадры в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин. Во время встречи девочка из Донецка поделилась историей своего отца, который служил командиром батареи и погиб, защищая регион с 2014 года. Она заявила о своем желании продолжить дело отца и служить Родине.
Путин отметил важность таких людей для страны, сказав: «На таких людях, как твой папа, Россия и держится».
Ранее Путин посетил Московский Манеж, где ознакомился с масштабной экспозицией на выставке-форуме «Православная Русь – к Дню народного единства», включающей уникальную мультимедийную экспозицию «Спешите делать добро».
Кроме того, российский лидер возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве в День народного единства, отдав дань памяти национальным героям.