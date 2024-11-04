Коль скоро непримиримые цивилизационные противоречия осознаны с обеих сторон, смена лиц в Белом доме должна интересовать нас не больше, чем смена премьер-министров Японии, где активные русофобы чередуются с пассивными и каждый следующий требует от нас какие-то острова.3 комментария
В Харькове прозвучали новые взрывы на фоне воздушной тревоги
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове во время воздушной тревоги
В Харькове на фоне воздушной тревоги прозвучали новые взрывы, о чем сообщили украинские СМИ. Сообщение о взрывах было опубликовано в Telegram-канале местного телеканала, что подтвердило продолжение напряженной ситуации в регионе.
Как пишет РИА «Новости», в Харькове прозвучала серия взрывов на фоне воздушной тревоги. Украинский телеканал «24 канал» сообщил о происшествии, опубликовав информацию в своем Telegram-канале. В регионе с 21.44 мск объявлена воздушная тревога.
С 10 октября 2022 года Вооруженные силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре, такие как объекты энергетики, оборонной промышленности и связи. Эти действия связаны с терактом на Крымском мосту, в котором российские власти обвиняют украинские спецслужбы.
С тех пор воздушная тревога в украинских регионах звучит ежедневно, охватывая иногда всю страну. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска не нацеливаются на жилые дома и объекты социальной инфраструктуры при боях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Харькове произошел взрыв, в результате которого город частично обесточен. В Харькове в результате удара по зданию Госпрома разрушены несколько этажей, а также получили повреждения окна в близлежащих зданиях. В Киевской области, а также в городах Сумы и Харьков, прогремели взрывы после воздушной тревоги.