Харьков частично остался без света после взрыва

Никакая система не будет искать трудное и дорогостоящее решение (совершенствовать обезболивание и уход за больными, помощь нуждающимся и т. д.), когда есть легкое и дешевое – просто выписать им порцию яда.17 комментариев
Никакая система не будет искать трудное и дорогостоящее решение (совершенствовать обезболивание и уход за больными, помощь нуждающимся и т. д.), когда есть легкое и дешевое – просто выписать им порцию яда.17 комментариев
Финансовая система БРИКС должна стать одним из тех главных катков, которые пусть медленно, но неумолимо проедутся по однополярному миру, в основе которого – власть доллара. При этом единая валюта странам БРИКС совсем ни к чему.4 комментария
Как в России чувствует себя личность и вообще человеческая индивидуальность? Я лично удостоверилась в том, что русские люди по-настоящему уважают частную жизнь и совсем не навязчивы, хотя они и не такие индивидуалисты, какими обычно бывают люди на Западе.21 комментарий
Зеленский рассказал о причинах отступления ВСУ по всему фронту
Нехватка военнослужащих в рядах вооруженных сил Украины вынуждает украинскую армию отступать на линии фронта, сказал Зеленский, передает РБК со ссылкой на украинские СМИ.
По словам Зеленского, в сложившейся ситуации важно спасать жизни солдат. «Когда становится выбор: остаться и погибнуть, то, конечно, отходите, ребята, спасайте солдат, спасайте людей», – отметил он.
Ранее президент Украины выразил недовольство публикацией западными СМИ информации о запросе Украиной ракет «Томагавк» у США.
Политолог Владимир Скачко в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что украинские военные начинают воспринимать боевые действия как бессмысленные, поэтому дезертируют или сдаются в плен.
ВСУ оставили стрелковое вооружение и раненых на улицах Курахово
Подразделения Вооруженных сил Украины покинули свои позиции на восточной части Запорожского проспекта в Курахове ДНР, передает ТАСС. Источник в силовых структурах сообщил, что Кураховский гарнизон противника оказался в невыгодном положении, что вынудило часть украинских сил отступить.
Силовики отметили, что при отступлении украинские военные оставляют на позициях стрелковое вооружение, а также раненых сослуживцев. Это может свидетельствовать о спешке и отсутствии времени на эвакуацию всех сил и средств.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские танкисты на мотоциклах угнали мешавший атаке на Курахово танк ВСУ; российские войска уничтожили склад ВСУ в Курахово; ВС России с помощью ФАБ-3000 уничтожили около 50 операторов БПЛА ВСУ в Курахово.
Financial Times заявила о «начальной стадии» переговоров России и Украины о прекращении ударов по энергообъектам
«Идут переговоры в начальной стадии», – сказал дипломат, пояснив, что «ведутся переговоры об энергетических объектах».
При этом высокопоставленный украинский чиновник сообщил, что Киев не намерен отказываться от ударов по целям в России, в том числе по нефтеперерабатывающим заводам, с целью оказания давления на Москву, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.
Для Украины перед началом зимы потенциальная сделка по энергообъектам представляет особую важность, говорится в статье. Собеседники FT предположили, что Москва вряд ли согласится на такую сделку, пока в приграничье Курской области находятся украинские военные, пишет «Коммерсант».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский в интервью Financial Times назвал отказ от ударов по энергетической инфраструктуре возможным первым шагом к перемирию с Россией.
По информации Washington Post, Россия и Украина уже планировали направить делегации в Катар для переговоров о прекращении атак на объекты энергетической инфраструктуры, но после атаки ВСУ на Курскую область Москва отказалась от этой встречи.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова категорически опровергла информацию о том, что украинское наступление на Курскую область сорвало якобы готовившиеся переговоры. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что Москва и Киев не вели тайных переговоров по поводу прекращения нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры.
Зеленский обвинил Запад в раскрытии конфиденциальных данных о запросе Киевом «Томагавков»
В ходе пресс-конференции для североевропейских СМИ Зеленский заявил о том, что публикация западными СМИ сведений о запросе Украиной американских ракет «Томагавк» является раскрытием конфиденциальной информации, передает ТАСС. Он подчеркнул, что этот запрос обсуждался в рамках «плана победы» и касался пакета дальнобойных вооружений.
Президент Украины отметил, что Запад изначально отказался предоставить такие вооружения, сославшись на возможную эскалацию конфликта. Теперь же, по его словам, информация о запросе Украины стала достоянием общественности через СМИ, что поставило под сомнение наличие конфиденциальности между Украиной и западными партнерами.
Ранее газета New York Times со ссылкой на американских чиновников писала, что Зеленский в рамках своего «плана победы» предлагал включить в «пакет неядерного сдерживания» передачу Украине ракет «Томагавк».
О распоряжении Сырского перевести техперсонал военной авиации в состав пехотных подразделений сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, передает ТАСС.
По ее словам, это решение принято в целях повышения эффективности работы авиационных подразделений, поскольку теперь летчики будут обязаны самостоятельно готовить свои самолеты к вылетам. «Сырский переводит авиатехников в пехоту, чтобы летчики сами готовили себе самолеты», – написала она в Telegram.
Ранее Генеральный штаб ВСУ подписал распоряжение, согласно которому 20% медиков из военных госпиталей должны быть переведены в пехотные подразделения.
Британский эксперт Меркурис заявил о готовности ВСУ взорвать мосты через Днепр
«Чтобы не рисковать потерей части города Запорожье, находящейся на правом берегу Днепра, и чтобы не потерять Днепропетровск, украинцы сами могут взорвать мосты», – предположил Меркурис в видео на своем YouTube-канале, передает «Лента.Ру». Он добавил, что такой сценарий мог бы помешать российским войскам форсировать реку.
Однако, по мнению аналитика, подрыв мостов приведет к серьезным последствиям для украинских сил. Этот шаг стал бы сильным психологическим ударом, так как отрезал бы от снабжения подразделения ВСУ, расположенные к востоку от Днепра.
Ранее председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщал, что украинские войска начали усиливать свои позиции в районе Каменского на Запорожском фронте, перебрасывая резервы с других направлений, включая Ореховское.
Удар наносили ударные комплексы «Герань», их применили в 4.00 и в 5.30 мск, сообщил глава региона в своем Telegram-канале. Он отметил, что из здания генштаба ВСУ управлялся дрон, атаковавший университет спецназа в чеченском Гудермесе.
В результате второго удара по центру управления беспилотниками и генштабу ВСУ погибли девять человек, а 17 получили ранения, добавил Кадыров со ссылкой на перехват радиопереговоров украинской стороны.
Напомним, ВСУ атаковали Российский университет спецназа в Чечне, в результате чего загорелась крыша пустующего здания. После этой атаки Кадыров заявил, что за нее последует «возмездие, что даже им не снилось».
Об ударе по генштабу ВСУ официально сообщало Министерство обороны России. Оно отмечало, что также был поражен центр управления беспилотными системами, находящийся в этом же здании.
Появилось фото повреждений крыши Генштаба ВСУ в Киеве от обломков беспилотника
Как передает РИА «Новости», в интернете распространилась фотография, на которой видно поврежденное здание Генштаба ВСУ в Киеве. На снимке изображена частично разрушенная крыша строения.
Напомним, бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов) сообщил о повреждении здания Генштаба ВСУ в Киеве после ночных взрывов.
Сообщалось, что ВС России ударили по инфраструктуре воздушных сил Украины и центру управления беспилотными системами генштаба украинской армии.
Еврокомиссия раскритиковала украинский телемарафон за недостаток объективности и независимости
Как сообщает издание «Страна», в отчете о прогрессе Украины для вступления в ЕС ставится под сомнение, что финансируемый государством проект дает объективную картину происходящего. Украину призвали восстановить прозрачный и независимый медиаландшафт.
В документе отмечается, что правительство страны в 2023 году инвестировало государственные средства в телевизионный марафон, и предложено переоценить, является ли это лучшей площадкой для свободной дискуссии.
Отдельно критикуется телеканал «Рада» за редкие приглашения оппозиции в эфиры. Еврокомиссия призывает к восстановлению медиаплюрализма, не дожидаясь завершения конфликта. Подчеркивается необходимость постепенного восстановления прозрачного медиаполя, что является частью требований для вступления в ЕС.
FAZ: Зеленский и Ермак мешают переговорам Украины и США плохим английским
Как отмечает FAZ, чаще всего Зеленский и Ермак разговаривают с американскими коллегами без помощи переводчиков, что создает трудности в коммуникации.
По данным источников издания, Зеленский обладает посредственными навыками английского языка, а у Ермака ситуация обстоит еще хуже. «Однако английский у Зеленского лишь посредственный, а у Ермака – откровенно плохой», – говорится в статье.
Это приводит к тому, что американская сторона не всегда уверена в правильности понимания украинских политиков, пишет газета. Кроме того, представители США часто сомневаются, насколько корректно их собственные объяснения были поняты.
Ранее Зеленский ошибся в обращении к гражданам Канады, назвав их канадианцами.
На брифинге для журналистов Гуйяш отметил, что агенты иностранных разведок пытались наладить поставки вооружений, произведенных в Венгрии, украинской армии. Контрразведка страны смогла выявить эти попытки и предотвратила отправку оружия, сообщает ТАСС.
Гуйяш подчеркнул, что попытка использования венгерских мощностей для производства и отправки оружия на Украину была своевременно пресечена. Однако он не стал разглашать подробности действий спецслужб.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Брюссель и Киев хотят втянуть всю Европу в конфликт с Россией через приглашение Украины в НАТО, но Венгрия этому противостоит. Премьер-министр Венгрии также отмечал, что военный план президента Украины Владимира Зеленского приведет к его поражению. Орбан также подчеркнул, что Евросоюз и западные страны проигрывают в конфликте на Украине из-за неудачной стратегии поддержки Украины финансово и политически.
Группировка войск «Запад» установила контроль над Кругляковкой, указало Минобороны в своем Telegram-канале. Отдельно отмечается, что министр обороны Андрей Белоусов поздравил с освобождением поселка военнослужащих 2-й гвардейской мотострелковой Таманской дивизии.
«Военнослужащие 1-го танкового и 15-го мотострелкового полков доблестно борются с неонацистами на Донецкой земле в ходе специальной военной операции, взламывают оборону противника и отбрасывают его назад», – указал глава ведомства.
Он подчеркнул, что бойцы проявляют стойкость и отвагу, повторяя подвиги ветеранов-фронтовиков, боровшихся за освобождение страны от фашистов в годы Великой Отечественной войны.
Также группировка поразила живую силу и технику 14-й, 63-й, 92-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ у Петропавловки и Берестового. В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 410 военнослужащих и значительное количество техники, включая БМП и РСЗО.
Группировка «Север» поразила украинские формирования в Харьковской области и отразила две контратаки 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Потери украинских сил в зоне ее действия составили до 70 человек, несколько единиц техники, включая гаубицы Д-30.
Южная группировка ударила по механизированным и штурмовым бригадам ВСУ. Украинская сторона потеряла до 520 человек, бронетехнику и артиллерийские установки. В зоне ответственности группировки «Центр» украинская армия потеряла до 515 человек.
Во вторник Минобороны сообщило, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Селидово в Донецкой народной республике (ДНР). До этого накануне ВС России освободили три других населенных пункта на Украине.
Экс-депутат Рады Мосийчук заявил о повреждении здания Генштаба ВСУ в Киеве после взрывов
В результате взрывов в Киеве было повреждено здание Генштаба Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, который внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
Он опубликовал в своем Telegram-канале фотографии с места происшествия и сообщил: «Ночью было попадание по одному из зданий Генерального штаба ВСУ».
Мосийчук не предоставил дополнительных сведений о произошедшем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве и Харькове произошли взрывы, власти Киева сообщили о взрыве на автотранспортном предприятии, а в Дарницком районе украинской столицы прогремел мощный взрыв.
Журналист Репке заявил, что США специально раскрыли запрос Зеленского на ракеты «Томагавк»
США якобы раскрыли секретную просьбу президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении крылатых ракет «Томагавк», пишет РИА «Новости». Об этом заявил немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X (заблокирована в РФ). Репке считает, что данное действие Соединенных Штатов направлено на то, чтобы помешать Киеву добиться успехов на фронте и навредить «плану победы» украинского лидера.
«США буквально наносят Зеленскому удар в спину, раскрывая секретную информацию», – написал Репке. В его сообщении отмечается, что просьба о передаче ракет была засекреченной частью плана украинского правительства, касающегося неядерного сдерживания России.
По мнению журналиста, раскрытие данных США может быть связано с нежеланием предоставить Киеву возможность укрепления на фронте и достижения каких-либо результатов. Репке предполагает, что данная утечка информации является преднамеренной и носит характер удара по стратегическим планам Украины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский обвинил западные СМИ в раскрытии конфиденциальной информации о запросе Украиной американских ракет «Томагавк». Украинский президент говорил, что Запад изначально отказался предоставить эти ракеты из-за опасений эскалации конфликта. Зеленский заявил, что утечка данных поставила под сомнение конфиденциальность отношений между Украиной и западными партнерами.
Сенатор Джабаров: «Энергетическое перемирие» сыграло бы на руку только Украине
«Какие переговоры могут сейчас вестись с киевскими властями, которые продолжают отдавать приказы убивать наших детей, бомбить жилые районы Донбасса и Новороссии, атаковать беспилотниками другие российские территории?» – возмутился Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.
Он подчеркнул: «энергетическое перемирие» сыграло бы на руку только Украине. «Киев с помощью своих посредников и обожателей на Западе пытается любой ценой добиться прекращения ударов по украинским энергообъектам. Офису Владимира Зеленского это необходимо для того, чтобы, во-первых, отдышаться, а во-вторых, заняться пополнением запасов вооружений. То есть фактически украинской стороне нужна пауза для последующих атак», – рассуждает парламентарий.
Несколько иной точки зрения придерживается сенатор Андрей Климов. По его мнению, появление очередных сообщений в западной прессе о переговорах Москвы и Киева о прекращении ударов по энергообъектам связано с приближением зимы.
«На Украине практически полностью разрушена система энергоснабжения, которая питала военно-промышленный комплекс. Поэтому киевские власти должны либо «отключить» армию, либо оставить без света и тепла население. Крайне высока вероятность, что они предпочтут второе», – уточнил собеседник. Пока же офис Зеленского разными методами пытается убедить Москву прекратить удары по украинским системам двойного назначения.
Парламентарий отметил, что ВС России ведут достаточно активное наступление, у Москвы есть серьезное достижение на дипломатическом фронте, и российская экономика стабильна. «Но нашим недругам очень хочется втянуть нас в какую-нибудь очередную историю, которая отвечала бы их интересам, но никак не нашим. Нам надо идти вперед и решать те задачи, которые были поставлены в рамках спецоперации», – заключил Климов.
Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Россия и Украина проводят консультации по поводу прекращения взаимных ударов по объектам энергоинфраструктуры. Посредником в диалоге якобы выступает Катар.
По словам высокопоставленного украинского чиновника, который участвует в консультациях, в последние недели Москва и Киев уже сократили частоту атак на энергетическую инфраструктуру друг друга в рамках договоренности, достигнутой их разведывательными службами. Вместе с тем пока ВСУ планируют продолжать наносить удары по целям в России, включая нефтеперерабатывающие заводы.
Для Украины перед началом зимы потенциальная сделка по энергообъектам представляет особую важность, говорится в статье. Собеседники FT предположили, что Москва вряд ли согласится на такую сделку, пока в приграничье Курской области находятся украинские военные.
По информации Washington Post, Россия и Украина в августе планировали направить делегации в Катар для переговоров о прекращении атак на объекты энергетической инфраструктуры, но после атаки ВСУ на Курскую область Москва отказалась от этой встречи. Однако официальный представитель МИД России Мария Захарова тогда категорически отвергла информацию о каких-либо переговорах.
Нынешние сообщения FT в Кремле также назвали «вбросом». «Сейчас очень много вбросов, которые не имеют никакого отношения к реальности. Даже самые солидные издания не гнушаются тем, что эти вбросы осуществляют, такие публикации допускают», – цитирует пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова РИА «Новости».
Ранее Зеленский в интервью Financial Times назвал отказ от ударов по энергетической инфраструктуре возможным первым шагом к перемирию с Россией. Военкор Александр Коц счел враньем заявление Зеленского.