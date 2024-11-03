Коль скоро непримиримые цивилизационные противоречия осознаны с обеих сторон, смена лиц в Белом доме должна интересовать нас не больше, чем смена премьер-министров Японии, где активные русофобы чередуются с пассивными и каждый следующий требует от нас какие-то острова.2 комментария
Националисты пригрозили мэру Львова расправой
Мэр Львова Садовой обвинил националистов в дестабилизации страны и получил угрозы
Мэру Львова Андрею Садовому пригрозили расправой из-за его обвинений в адрес националистов о внешнем финансировании и дестабилизации Украины.
Украинские националисты пригрозили мэру Львова Андрею Садовому физической расправой после его заявления о том, что националистические и военизированные движения в стране финансируются извне с целью дестабилизации Украины, передает ТАСС.
В ответ на обвинения мэра представитель организации «Правый сектор*» (запрещена в России) заявил, что повторное обвинение во внешнем финансировании «станет последним, что Садовой скажет в своей жизни».
Организация «Правый сектор» запрещена в России, но продолжает функционировать на Украине, где ее члены активно участвуют в националистических движениях, стремясь усилить свое влияние в политической и общественной жизни.
Ранее экс-посол Польши на Украине Бартош Чихоцкий заявил, что Украина препятствует эксгумации жертв Волынской резни из-за опасений разрушения мифа о националистах из УПА* (запрещено в России).
Также украинский посол сообщил, что занятия по истории запрещенных в России экстремистских организаций ОУН*-УПА (запрещена в России) проводят в украинской армии, о чем рассказал военнопленный.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ