Мэр Львова Садовой обвинил националистов в дестабилизации страны и получил угрозы

Tекст: Вера Басилая

Украинские националисты пригрозили мэру Львова Андрею Садовому физической расправой после его заявления о том, что националистические и военизированные движения в стране финансируются извне с целью дестабилизации Украины, передает ТАСС.

В ответ на обвинения мэра представитель организации «Правый сектор*» (запрещена в России) заявил, что повторное обвинение во внешнем финансировании «станет последним, что Садовой скажет в своей жизни».

Организация «Правый сектор» запрещена в России, но продолжает функционировать на Украине, где ее члены активно участвуют в националистических движениях, стремясь усилить свое влияние в политической и общественной жизни.

Ранее экс-посол Польши на Украине Бартош Чихоцкий заявил, что Украина препятствует эксгумации жертв Волынской резни из-за опасений разрушения мифа о националистах из УПА* (запрещено в России).

Также украинский посол сообщил, что занятия по истории запрещенных в России экстремистских организаций ОУН*-УПА (запрещена в России) проводят в украинской армии, о чем рассказал военнопленный.