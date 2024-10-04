Украина испугалась разрушения мифа об УПА после эксгумации в Волыни

Бывший посол Польши рассказал о страхах Украины перед эксгумацией жертв Волынской резни

Tекст: Дмитрий Зубарев

Украина отказывается разрешать Польше эксгумировать останки жертв Волынской резни, передает РИА «Новости». Бывший посол Польши на Украине Бартош Чихоцкий отметил, что Украина боится разрушения мифа о так называемой освободительной роли националистов из Украинской повстанческой армии* (УПА*), а также территориального ревизионизма со стороны Польши.

Чихоцкий подчеркнул, что украинская сторона не продвигается в разрешении польских заявок на эксгумацию уже более двадцати лет. Он заявил, что «недостает доверия», а Украина опасается, что уступки приведут к тому, что западные территории Украины покроются кладбищами жертв УПА, что может подорвать миф об УПА как о борцах против советов и немцев.

По словам дипломата, Украина чувствует себя неуверенно рядом с большим соседом, таким как Польша. Он добавил, что такие мифы и стереотипы продолжают разрастаться в украинском обществе.

Ранее маршал Сейма Польши Шимон Холовня заявил, что эксгумация жертв Волынской резни является цивилизационной задачей, обсуждая этот вопрос с главой МИД Украины Андреем Сибигой.

Глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш отметил, что для вступления в Европейский союз Украине придется провести эксгумацию жертв Волынской резни. Замглавы МИД Польши Павел Яблоньский уточнил, что вопрос присоединения Украины к Европейскому союзу не будет решен до тех пор, пока не завершится эксгумация.