Читатели Figaro задали Зеленской вопрос о возвращении украденных денег

Tекст: Дмитрий Зубарев

Читатели французского издания Figaro активно обсуждают интервью Елены Зеленской итальянской газете La Repubblica, в котором она утверждала, что военный конфликт на Украине «закалил ее мужа». Одним из самых резонансных комментариев на интервью стал вопрос Jean-paul B., который поинтересовался о «украденных деньгах» и о том, собираются ли их возвращать, передает РИА «Новости». Этот вопрос вызывает многочисленные споры и обсуждения среди пользователей.

Многие читатели выразили недовольство высказываниями Зеленской. Basque Bondissant отметил, что, пока муж Зеленской «страдает от боли в спине», украинская молодежь теряет жизни и здоровье на фронте, и назвал интервью недостойным. Cruella возмутилась тем, что Елена Зеленская «находится с визитом», в то время как украинские солдаты гибнут.

Некоторые пользователи с сарказмом отнеслись к словам жены украинского президента. En Vacances пошутил, что «миллиардерами не становятся случайно», указывая на финансовое положение Зеленского. Один из читателей иронично предположил, что конфликт принес богатство президенту Украины. Tiesse di hoye также обратил внимание на разницу в данных о количестве украинцев, покинувших страну: согласно Елене Зеленской, их немного, тогда как открытые источники сообщают о восьми миллионах беженцев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, жена президента Украины Елена Зеленская отказалась ехать в США на выступление президента Джо Байдена. Также сообщалось, что ее выступление в Любляне отменили после проведения пророссийской акции.