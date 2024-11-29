  • Новость часаВС России за неделю нанесли один массированный и 32 групповых удара высокоточным оружием
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Европа может полностью лишиться российского газа
    СВР: ФРГ хочет, чтобы зондеркоманды выполняли полицейские функции на Украине
    Молдавия отказалась платить долг «Газпрому»
    Политолог: У Запада остался последний рычаг давления на Грузию
    Песков: Россия ответила на удары западными ракетами атаками на объекты ВПК Украины
    СВР сообщила о планах Запада поделить Украину между четырьмя странами ЕС
    Молдавия отказалась платить долг «Газпрому»
    Главное здание СК впервые признано местом преступления
    Сотрудники МИД Грузии массово высказали протест из-за проблем в отношениях с ЕС
    Мнения
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов В Грузии очередная попытка раскочегарить евромайдан

    Противостояние в Грузии принято маркировать в категориях Россия – Запад, к этой упрощенной схеме, действительно, всё и сходится – помимо даже желания участников. Но суть коллизии в другом. Грузия пытается отстоять свое право на политико-идеологический нейтралитет.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Австрия газует в сторону мира

    В отличие от руководителей Венгрии и Словакии Виктора Орбана и Роберта Фицо – enfant terrible современной Европы, президент Австрии Карл Нехаммер, вероятно, претендует на большее доверие всех сторон возможных переговоров. И небольшая переплата за российский газ стоит этих усилий.

    4 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Трамп собирает силы для конфликта с Китаем

    В США преимущественно не воспринимают Китай как СССР 2.0. Враждебность к Китаю носит более экономический характер – Пекин обвиняют в подрыве американского экономического могущества, уничтожении рабочих мест и якобы имеющем место манипулировании валютным курсом.

    8 комментариев
    29 ноября 2024, 13:51 • Новости дня

    Читатели Figaro резко отреагировали на интервью жены Зеленского

    Читатели Figaro задали Зеленской вопрос о возвращении украденных денег

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Французские читатели выразили недовольство интервью Елены Зеленской, задав ей острые вопросы о коррупции и положении украинцев, находящихся на передовой.

    Читатели французского издания Figaro активно обсуждают интервью Елены Зеленской итальянской газете La Repubblica, в котором она утверждала, что военный конфликт на Украине «закалил ее мужа». Одним из самых резонансных комментариев на интервью стал вопрос Jean-paul B., который поинтересовался о «украденных деньгах» и о том, собираются ли их возвращать, передает РИА «Новости». Этот вопрос вызывает многочисленные споры и обсуждения среди пользователей.

    Многие читатели выразили недовольство высказываниями Зеленской. Basque Bondissant отметил, что, пока муж Зеленской «страдает от боли в спине», украинская молодежь теряет жизни и здоровье на фронте, и назвал интервью недостойным. Cruella возмутилась тем, что Елена Зеленская «находится с визитом», в то время как украинские солдаты гибнут.

    Некоторые пользователи с сарказмом отнеслись к словам жены украинского президента. En Vacances пошутил, что «миллиардерами не становятся случайно», указывая на финансовое положение Зеленского. Один из читателей иронично предположил, что конфликт принес богатство президенту Украины. Tiesse di hoye также обратил внимание на разницу в данных о количестве украинцев, покинувших страну: согласно Елене Зеленской, их немного, тогда как открытые источники сообщают о восьми миллионах беженцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жена президента Украины Елена Зеленская отказалась ехать в США на выступление президента Джо Байдена. Также сообщалось, что ее выступление в Любляне отменили после проведения пророссийской акции.

    29 ноября 2024, 10:40 • Новости дня
    СВР сообщила о планах Запада поделить Украину между четырьмя странами ЕС
    СВР сообщила о планах Запада поделить Украину между четырьмя странами ЕС
    @ Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Запад может ввести 100 тыс. миротворцев на Украину для ее фактической оккупации, поделив страну между Румынией, Польшей, Германией и Британией, сообщили в СВР России.

    По данным разведки, западные страны рассматривают возможность введения на Украину миротворческого контингента численностью 100 тыс. человек, передает РИА «Новости».

    В СВР указали, что целью этой акции является фактическая оккупация страны с дальнейшим разделением ее территории между западными государствами.

    По словам представителей СВР, предполагается, что Черноморское побережье отойдет Румынии, западные области будут под контролем Польши, центр и восток Украины займет Германия, а северные регионы, включая Киев, планируется передать Британии.

    Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о планах НАТО заморозить конфликт на Украине для обучения украинцев.

    Напомним, экс-командующий НАТО Джеймс Ставридис предложил создать демилитаризованную зону на Украине с использованием сил ООН из Латинской Америки и Африки.

    Французский генерал Жером Пеллистранди предложил странам Европы отправить свои войска на Украину для обеспечения безопасности после заключения перемирия.

    Коментарии (53)
    28 ноября 2024, 14:24 • Новости дня
    СМИ связали смерть подполковника НАТО Миллера с ударом ФАБ по Сумам

    Военкоры связали внезапную смерть подполковника НАТО Миллера с ударами ФАБ-1500 в районе Сум

    СМИ связали смерть подполковника НАТО Миллера с ударом ФАБ по Сумам
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Подполковник штаба верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе Кент Миллер, о смерти которого сообщили в Канаде, возможно, погиб после ударов ФАБ-1500 в районе Сум, сообщили российские военкоры.

    Гибель подполковника штаба верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе Кента Миллера связывают с ударами российских ФАБ-1500 в районе украинского города Сумы, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал военкора Юрия Котенка.

    Отмечается, что Миллер скончался 25 ноября, о чем ранее сообщила Объединенная оперативная группа вооруженных сил Канады на Украине. В официальных заявлениях утверждается, что причиной его смерти стали некие медицинские осложнения.

    Тем не менее военкор предположил, что офицер действительно погиб 25 ноября, но не в Канаде, а в районе Сум. По данным издания, в этот день по одному из расположений иностранных специалистов прилетели сразу четыре фугасные авиабомбы ФАБ-1500.

    Кент Миллер служил в оперативном подразделении НАТО и занимался обучением инженерных войск ВСУ. В его активе 24 года службы в вооруженных силах Канады.

    Ранее в пригороде Сум 23 ноября со стороны баз отдыха, где дислоцируются силы ВСУ, раздался взрыв.

    Также сообщалось об ударах в Роменском районе Сумской области на территории бывшей ракетной военной части, которую украинские силы использовали как казармы.

    Коментарии (28)
    28 ноября 2024, 18:05 • Видео
    Трамп начинает экономическую войну

    Избранный президент США Дональд Трамп пообещал, что сразу после вступления в должность начнет экономическую войну с ближайшими соседями – Канадой и Мексикой, а также с Китаем. Далее война пошлин грозит перекинуться на Европу. Чем это грозит США, ЕС, КНР и остальному миру?

    Коментарии (0)
    28 ноября 2024, 14:12 • Новости дня
    Путин назвал главное условие для победы России в конфликте на Украине

    Путин заявил о важности мотивации для победы в украинском конфликте

    Путин назвал главное условие для победы России в конфликте на Украине
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В военном конфликте ключевым фактором является мотивация и внутренняя готовность солдат, а не только наличие современного оружия и боекомплекта, заявил президент России Владимир Путин.

    Российский лидер отметил, что судьба любого военного конфликта, включая специальную военную операцию на Украине, в конечном итоге решается на поле боя, передает РИА «Новости». Даже самое современное оружие не может обеспечить победу без внутренней готовности человека к борьбе, подчеркнул он.

    «Самое главное заключается в том, что даже при наличии самого современного оружия судьба любого военного конфликта, в том числе и специальной военной операции, решается на земле, на поле боя – в конечном итоге все зависит от солдата. Разумеется, для победы необходимы и техника, и боевой комплект. Но самое главное – мотивация, внутренняя готовность человека к борьбе, а если потребуется – и к самопожертвованию во имя Отечества», – сказал Путин.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия остается открытой к диалогу по украинскому урегулированию, но цели спецоперации сохраняются. Издание The Washington Post писало, что Россия сможет добиться успехов на Украине в 2025 году из-за ослабления ВСУ.

    Коментарии (42)
    28 ноября 2024, 22:11 • Новости дня
    Украинские военкомы заставили закрываться рестораны Львова

    Во Львове за полгода закрылись 50 ресторанов из-за отлова жителей военкомами

    Украинские военкомы заставили закрываться рестораны Львова
    @ РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    Во Львове за последние шесть месяцев закрылись 50 ресторанов из-за массового оттока жителей в Евросоюз и облав военкомов.

    За последние шесть месяцев во Львове закрылись 50 ресторанов. Причиной стали массовые отловы жителей военкомами и миграция людей в Евросоюз. Число закрывшихся заведений достигло аналогичного показателя за весь прошлый год, сообщил Sputnik.

    Люди опасаются выходить на улицы. В условиях увеличивающихся облав со стороны военкоматов многие предпочитают покидать страну в поисках безопасности в Евросоюзе, отмечается в материале.

    Как отметили обозреватели, рестораны, которые ранее процветали благодаря внутреннему туризму и местным жителям, теперь сталкиваются с острым дефицитом клиентов. По мнению предпринимателей, ситуация не стабилизируется до тех пор, пока не изменится общая политическая и социальная обстановка в Украине.

    До этого сообщалось, что Минобороны Украины изменило порядок учета, отменив возможность снятия с воинского учета для людей, ранее признанных негодными к службе по состоянию здоровья.

    Коментарии (7)
    28 ноября 2024, 18:46 • Новости дня
    Путин ответил анекдотом на вопрос об ударах по военным и политическим центрам Киева
    Путин ответил анекдотом на вопрос об ударах по военным и политическим центрам Киева
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ответ на вопрос о возможных ударах по военным или политическим центрам в Киеве использовал советский анекдот о непредсказуемости событий.

    «В советское время была такая шутка по поводу прогнозов погоды: «Сегодня в течение дня все возможно», – сказал он журналистам в Астане, передает РИА «Новости».

    Этот ответ прозвучал в контексте обсуждения, какие именно центры в Киеве могут быть целью – военные или политические, а также каким оружием они могут быть поражены.

    Ранее Путин заявил, что украинские центры принятия решений, расположенные в Киеве, могут стать целями для поражения ракетным комплексом «Орешник». До этого он сообщил, что Россия занялась серийным производством системы «Орешник» с баллистической ракетой средней дальности. Российский лидер также сравнил удар баллистической ракеты «Орешник» с падением метеорита, от которого образуются целые озера.

    Коментарии (11)
    28 ноября 2024, 21:46 • Новости дня
    90 ракет и 100 дронов поразили 17 ключевых объектов ОПК Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России атаковали ключевые объекты военной промышленности Украины, используя 90 ракет и 100 дронов «Герань-2», поразив 17 целей, сообщило Минобороны.

    Российские войска в ходе ночного комбинированного массированного удара применили 90 ракет и 100 беспилотников «Герань-2», сообщается в Telegram-канале Минобороны. В результате были поражены 17 ключевых объектов военной промышленности Украины.

    Это стало частью масштабной операции последних дней, в рамках которой было использовано 100 ракет различных видов базирования и 466 беспилотных летательных аппаратов «Герань-2», отметили в ведомстве.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о запуске 100 ракет по Украине в ответ на удары вглубь России.

    В понедельник Минобороны сообщило, что российские войска нанесли удары по военным аэродромам ВСУ и объектам украинской энергетики, обеспечивающим работу предприятий ВПК. Также ранее сообщалось, что ВС России поразили аэродромы и склады беспилотников ВСУ.

    Коментарии (17)
    28 ноября 2024, 17:24 • Новости дня
    Американист: Спецпредставитель Трампа по Украине не понимает сути конфликта

    Американист Дробницкий: Люди в будущей администрации Трампа не разбираются во внешней политике

    Американист: Спецпредставитель Трампа по Украине не понимает сути конфликта
    @ Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Роман Крецул

    Выбранный Дональдом Трампом спецпредставителем по Украине генерал Кит Келлог не имеет опыта во внешней политике и не обладает концептуальным видением, рассказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Особенно важно, по его мнению, то, что люди из команды Трампа не признают базовой причины конфликта, как и того факта, что фактически он идет между Западом и Россией.

    «Со всеми людьми, которые приходят вместе с Трампом, есть одна проблема. Дело в том, что у американских консерваторов, тем более у тех, кто придерживался достаточно жестких позиций, которые потом преобразовались в трампизм, нет практически никакого опыта во внешней политике. Нет ни знаний, ни концептуального взгляда. Этим всем долгое время занималась Демократическая партия», – рассказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий.

    Он отметил, что выбранный на пост спецпредставителя по Украине Кит Келлог – прагматичный человек Трампа. Но его проблема, как и всех людей в администрации избранного президента, которые будут заниматься внешней политикой, «в том, что они в ней ничего не понимают». «Консерваторов вообще отодвинули от внешней политики за последние тридцать лет», – рассуждает аналитик.

    «С одной стороны, Келлог будет делать то, что Трамп ему скажет. С другой – у него нет понимания, видения того, что происходит. Людям предстоит сделать еще много интересных открытий. В частности, придется столкнуться с тем, что конфликт на самом деле идет между Западом и Россией, а не между Украиной и Россией. Этого признания до сих пор сделано не было. От того, сможет ли Келлог и сам Трамп сделать этот ход, будет зависеть, как пойдет переговорный процесс», – полагает эксперт.

    По мнению Дробницкого, необходимо признание базовой причины конфликта, а она состоит в том, что Украину хотели сделать частью Запада, нацеленной против России. Это облегчит переговоры, полагает он.

    Ранее победивший на выборах президента США Дональд Трамп подтвердил назначение генерала Кита Келлога специальным представителем по конфликту на Украине, подчеркнув его военную и деловую карьеру. Между тем телеканал CNN сообщил, что будущий советник Трампа Майк Уолтц анализирует несколько предложений по разрешению конфликта на Украине, в том числе инициативу Кита Келлога. Одно из ключевых предложений касается прекращения огня на ранних стадиях переговоров. Источники отмечают, что эта инициатива может стать частью стратегии будущей администрации Трампа.

    Кит Келлог предложил Трампу план урегулирования конфликта еще в июне. Как сообщало агентство Reuters, инициатива подразумевала прекращение огня по линии боевого соприкосновения и незамедлительное начало переговоров. По мнению Келлога, одновременно России и Украине необходимо выдвинуть условия. Если Украина откажется от переговоров, США должны прекратить помощь, а если откажется Россия, то, напротив, усилить поддержку Киева.

    Газета ВЗГЛЯД ранее объясняла, почему назначение Келлога делает «план Трампа по Украине» более понятным.

    Коментарии (7)
    29 ноября 2024, 10:10 • Новости дня
    СВР: ФРГ хочет, чтобы зондеркоманды выполняли полицейские функции на Украине

    СВР: ФРГ хочет, чтобы зондеркоманды выполняли полицейские функции на Украине

    СВР: ФРГ хочет, чтобы зондеркоманды выполняли полицейские функции на Украине
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тыс. человек, включая зондеркоманды из националистов для выполнения полицейских функций, сообщила Служба внешней разведки России.

    В СВР заявили: в Германии пришли к выводу, что осуществление полицейских функций на Украине будет невозможно без привлечения зондеркоманд из числа националистов, передает РИА «Новости».

    По данным СВР, немецкие военные рассматривают исторический опыт, когда «немецко-фашистские захватчики устанавливали оккупационный режим на Украине».

    Также Служба внешней разведки сообщила, что для восстановления боеспособности Украины Запад намерен развернуть в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тыс. человек. По мнению СВР, это будет фактическая оккупация Украины под видом миротворческой миссии.

    Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о планах НАТО заморозить конфликт на Украине для обучения украинцев.

    До этого французский генерал Жером Пеллистранди предложил странам Европы отправить свои войска на Украину для обеспечения безопасности после заключения перемирия, но без участия в боевых действиях.

    Экс-командующий НАТО Джеймс Ставридис предложил создать демилитаризованную зону на Украине с использованием сил ООН из Латинской Америки и Африки и отложить вступление Киева в ЕС и НАТО.

    До этого Нарышкин заявлял об отказе от замораживания конфликта на Украине по любому из предложенных сценариев, включая корейский.

    Коментарии (26)
    29 ноября 2024, 08:16 • Новости дня
    Байден возмутился российскими ударами и пообещал новые поставки оружия Украине
    Байден возмутился российскими ударами и пообещал новые поставки оружия Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Действующий американский президент Джо Байден выразил возмущение российскими ударами по позициям украинской армии и заявил о намерении усилить военную поддержку Украины новыми поставками вооружения в ближайшее время.

    В своем заявлении он назвал российские удары по позициям ВСУ «возмутительными» и заявил, что такие действия служат напоминанием о необходимости усиленной поддержки Украины, передает РИА «Новости».

    Байден также пообещал, что вскоре Киев получит новые поставки вооружения.

    Накануне президент России Владимир Путин заявил о запуске 100 ракет по Украине в ответ на удары вглубь России. По данным Минобороны, ВС России атаковали ключевые объекты военной промышленности Украины, используя 90 ракет и 100 дронов «Герань-2», поразив 17 целей.

    Коментарии (21)
    28 ноября 2024, 19:48 • Новости дня
    ЕС решил покрыть неотложные потребности Украины за счет доходов от активов РФ

    Tекст: Евгения Караваева

    Евросоюз и Украина подписали меморандум о предоставлении Киеву 18,1 млрд евро в виде макрофинансовой помощи для покрытия неотложных нужд.

    Средства предоставят в рамках договоренности G7, они предназначены для покрытия неотложных потребностей страны. Ожидается, что заем погасят прибылью от замороженных активов России, сообщает ТАСС.

    Заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил: «Для меня большая честь подписать меморандум о взаимопонимании с Украиной от имени ЕС на сумму 18,1 млрд евро, которая поможет Украине покрыть неотложные потребности. Это часть инициативы G7 по поддержке Украины путем использования доходов от замороженных российских активов».

    Финансовые вливания, по словам Домбровскиса, являются частью более широкой инициативы, направленной на поддержку украинской экономики в условиях продолжающегося вооруженного конфликта. Этот шаг, по его мнению, - важная часть международных усилий по обеспечению экономической стабильности страны и ее восстановлению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Евросоюз выделил Украине 124 млрд евро помощи, включая военную, но Еврокомиссия считает, что этого недостаточно для изменения ситуации на поле боя. Депутаты Европарламента предложили создать новый формат финансирования закупок оружия Украине в ответ на блокаду средств Венгрией из Европейского фонда мира.

    Коментарии (13)
    29 ноября 2024, 04:00 • Новости дня
    ВС России взяли под контроль три четверти Новоивановки в Курской области

    ВСУ атакуют позиции Минобороны в Новоивановке на танках Abrams и Leopard

    ВС России взяли под контроль три четверти Новоивановки в Курской области
    @ Imago/ Dwi Anoraganingrum/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Более половины населенного пункта Новоивановка в Курской области находятся под контролем российских войск, несмотря на активные контратаки со стороны ВСУ на танках Abrams и Leopard, сообщил замначальника добровольческого отряда «Тигр» с позывным Орел.

    По его словам, российские войска взяли под контроль 70-75% Новоивановки в Курской области. Однако ВСУ продолжают контратаковать с использованием тяжелых западных танков Abrams и Leopard, совершая по три-четыре атаки в день, передает РИА «Новости».

    "Техники украинского и советского производства нет от слова совсем. Только натовские - это Bradley, М113, Abrams - и в поддержке у них на второй линии Leopard. Почему так? Не знаю. Им виднее. Но действуют они так", - сказал собеседник агентства.

    Офицер отметил, что взятие Новоивановки позволит российским войскам полностью контролировать стратегически важную трассу «Коренево-Суджа», по которой происходит снабжение украинских войск в районе Суджи и в условиях, когда транспортировка по полям становится невозможной.

    Напомним, 20 ноября Минобороны сообщило, что в районе Новоивановки идут ожесточенные сражения. При этом всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 34 тыс. военнослужащих и значительное количество техники, включая 215 танков и 1190 боевых бронемашин.

    Коментарии (4)
    28 ноября 2024, 23:25 • Новости дня
    Западный политолог предсказал раздел Украины из-за усилий Трампа

    Политолог Бреммер предрек скорейший раздел Украины из-за вмешательства Трампа

    Tекст: Максим Попов

    Политолог Ян Бреммер заявил, что раздел Украины неизбежен из-за слабости Киева на фронте и влияния Дональда Трампа, который стремится к урегулированию конфликта.

    По словам Бремена, Европа должна готовиться к разделу Украины. В настоящее время Россия контролирует значительные территории, а Украина не имеет военных возможностей для их возвращения. При этом никто не ожидает, что Москва добровольно отдаст эти земли, передает ТАСС.

    Бреммер подчеркнул, что ситуация развивается не в пользу Киева, и избранный президент США Трамп может настаивать на скорейшем заключении сделки по урегулированию конфликта. Политолог указал на назначение Кита Келлога спецпосланником США по Украине и России как на свидетельство таких намерений. Эксперт также заметил, что Владимир Зеленский все чаще высказывается с нотками усталости от конфликта.

    По мнению Бреммера, Трамп воспользуется тем, что Киев испытывает проблемы на фронте, чтобы завершить войну. При этом американский лидер может не согласовывать свои предложения с европейскими союзниками.

    Напомним, накануне издание American Thinker опубликовало материал, в котором говорится, что конфликт на Украине может завершиться прекращением огня. В этом случае Киев и Москва сохранят контроль над разными частями бывшего государства. По мнению обозревателей, Киев будет контролировать западные области, а Москва получит контроль над территорией вдоль Черного моря до Крыма.

    Коментарии (2)
    29 ноября 2024, 03:13 • Новости дня
    Джонсон признал прокси-конфликт Запада с Россией

    Экс-премьер заявил о прокси-конфликте Запада с Россией и моральной ответственности Британии

    Джонсон признал прокси-конфликт Запада с Россией
    @ MFA/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признал, что Запад вовлечен в прокси-конфликт с Россией, воюя чужими руками, и подчеркнул моральную ответственность Лондона за ситуацию на Украине.

    Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон, в интервью британской газете The Daily Telegraph, признал, что Запад ведет прокси-конфликт с Россией, используя сторонние силы, передает ТАСС.

    По его словам, Запад не предоставляет достаточно возможностей тем, кто воюет с Россией на их стороне, и это приводит к неравноправной борьбе. «Мы ведем войну чужими руками, но не даем тем, чьими руками мы ее ведем, возможности делать их дело. Мы годами позволяем им сражаться одной рукой, тогда как вторая заведена за спину и связана, а это жестоко», – заявил Джонсон.

    Он также подчеркнул моральную ответственность Британии за текущую ситуацию на Украине, упомянув Будапештский меморандум. Джонсон напомнил, что Лондон подписал этот документ, гарантируя безопасность Украины, и это стало причиной отказа Киева от ядерного арсенала. По мнению Джонсона, Великобритания и США, по сути, «лишили украинцев ядерного оружия», которое могло бы использоваться в текущем конфликте.

    Говоря о возможности урегулирования конфликта на Украине, экс-премьер британского правительства предположил, что на определенном этапе могут потребоваться европейские миротворцы для достижения мира.

    Напомним, 12 ноября официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила Джонсона в разжигании конфликта на Украине, отметив, что Британия активно вовлечена в антироссийскую деятельность.

    Коментарии (8)
    28 ноября 2024, 16:29 • Новости дня
    Долгов: Администрации Трампа не стоит думать о заморозке конфликта на Украине

    Дипломат Долгов: Россия не собирается менять ранее озвученные условия начала диалога с Киевом

    Долгов: Администрации Трампа не стоит думать о заморозке конфликта на Украине
    @ Sarah Silbiger/picture alliance/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Запад не готов учитывать интересы Москвы. При этом Россия не намерена отказываться от поставленных целей СВО, а временные меры приостановки конфликта ее не интересуют, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее стало известно, что администрация Трампа изучает несколько предложений по прекращению огня на Украине. Среди них – заморозка конфликта на время переговоров сторон.

    «Если Вашингтон действительно хочет прекращения огня, то Западу следует остановить поставки оружия Киеву. Только принятие такого решения станет первым шагом к конструктивному участию Соединенных Штатов в урегулировании украинского кризиса», – сказал Константин Долгов, бывший заместитель постпреда России в ООН.

    Он отметил: американские «хотелки» прекратить огонь на ранних стадиях переговоров не устраивают Москву. «Такое развитие событий повторило бы ближневосточный сценарий. Израиль и «Хезболла» при посредничестве Вашингтона сейчас договорились о перемирии. Возобновление боевых действий в регионе – вопрос времени, поскольку нет основы для политического урегулирования конфликта. Мы видим, что Запад не готов учитывать наши интересы. Поэтому зачем нам какие-то временные меры? Россия не для этого начинала спецоперацию», – подчеркнул дипломат.

    Собеседник также напомнил условия прекращения огня и начала переговоров, озвученные президентом Владимиром Путиным в июне 2024 года. Среди них – обязательство Украины не вступать в военные союзы и ее безъядерный статус, признание ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей российскими территориями и снятие санкций с Москвы. «Наша позиция заявлена. Пока противник идет лишь на эскалацию и бьет дальнобойным оружием по гражданским. О чем с ними можно разговаривать?» – рассуждает он.

    «Если новая администрация США будет учитывать позицию Москвы, то диалог возможен. Но это не отменит наших задач в рамках СВО. Мы исходим из того, какие реальные угрозы существуют для России и наших граждан, и их купируем», – заключил Долгов.

    Ранее стало известно, что будущая администрация Дональда Трампа рассматривает вариант прекращения огня на Украине еще на ранних стадиях переговоров. Так, телеканал CNN сообщает, что назначенный республиканцем на должность советника по национальной безопасности Майк Уолтц допускает включение данной инициативы в стратегию Белого дома.

    В частности, основой для будущих действий Штатов может послужить план Кита Келлога, предложенный им для урегулирования конфликта между Москвой и Киевом еще в июне. Его же Дональд Трамп собирается выдвинуть на пост спецпредставителя по Украине и России.

    Как сообщало издание Reuters, инициатива Келлога подразумевала прекращение огня по линии фронта и незамедлительное начало переговоров. По словам автора проекта, параллельно с этим Вашингтону необходимо выдвинуть обеим сторонам условия: в случае если Украина откажется от ведения диалога, объемы помощи ВСУ со стороны Белого дома будут сокращены.

    Если же на дипломатическое урегулирование противостояния не пойдет Москва, то Штаты якобы передадут Киеву «все необходимое», чтобы окончить конфликт. При этом Келлог допускал необходимость отказа Запада от принятия Украины в состав НАТО. Соавтором инициативы выступал другой советник Дональда Трампа – Фред Флейтц.

    Кит Келлог родился в 1944 году в Дейтоне, напоминает «Газета.ru». Он является ветераном конфликта во Вьетнаме. Дослужившись до звания генерал-лейтенанта, ушел в отставку в 2003 году, после чего занимал пост главного управляющего директора во Временной коалиционной администрации в период вторжения в Ирак.

    В период первого президентского срока Трампа Келлог занимал пост советника по безопасности Майка Пенса и был исполнительным секретарем Совета национальной безопасности. Во время начала СВО занимал проукраинские позиции, однако по мере затягивания конфликта его тон смягчился. Он активно продвигает тезис о том, что противостояние должно закончиться не военной победой, а за столом переговоров.

    Коментарии (6)
    28 ноября 2024, 21:28 • Новости дня
    Зеленский подписал «историческое» повышение налогов на Украине
    Зеленский подписал «историческое» повышение налогов на Украине
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский президент Владимир Зеленский подписал закон о повышении налогов, включая увеличение военного сбора с 1,5% до 5%, хотя проект многократно критиковали и называли недоработанным.

    Зеленский подписал этот документ спустя 44 дня с момента его представления. Закон был принят Верховной радой 10 октября и вызвал много критики из-за увеличения налоговой нагрузки на граждан и предпринимателей, передает ТАСС.

    Депутат Ярослав Железняк выразил недоумение по поводу такой задержки подписания, отметив, что каждый день промедления стоил бюджету 270 млн гривен (6,5 млн долларов). Он подчеркнул, что закон вступит в силу 1 декабря, а за время задержки бюджет армии потерял 12 млрд гривен.

    Закон предусматривает повышение военного сбора с 1,5% до 5% для всех категорий, кроме военнослужащих. Также увеличены налог на прибыль для банков до 50% в 2024 году и установлены новые ставки для небанковских учреждений. Дополнительно вводится авансовый платеж для автозаправочных станций.

    Проект подвергался критике из-за спешки его принятия, за одно заседание рассмотрели более тысячи поправок, многие указывали на недоработанный текст.

    Коментарии (2)
    Главное
    Российские войска освободили Воровское и Раздольное в ДНР
    Der Spiegel: АдГ предложила возобновить торговлю с Россией
    Кабанов: Решение Госсовета Татарстана является демаршем против позиции президента
    CNN: Россия заставила Запад играть по ее правилам
    Российские туристы устроили голодовку на застрявшем у Кипра лайнере
    Китайский криптомиллионер Джастин Сан съел банан за 6,2 млн долларов
    Футболиста «Кванта» заподозрили в пытках и доведении человека до смерти

    Европа может полностью лишиться российского газа

    Над российскими поставками газа в Европу – как по трубе, так и в виде СПГ – сгущаются тучи. Уже 20 декабря могут прекратиться трубопроводные поставки газа в Евросоюз из-за американских санкций против Газпромбанка. А в самом ЕС в новом пакете санкций готовятся запретить СПГ из России. К каким последствиям стоит готовиться Газпрому, России и самому Евросоюзу, если поставки полностью остановятся? Подробности

    Перейти в раздел

    США потребовали отдать молодых украинцев на пушечное мясо

    Вашингтон настаивает на снижении мобилизационного возраста на Украине до 18 лет. Причина подобных требований – неудовлетворенность результатами ВСУ в связи с нехваткой живой силы. В офисе Зеленского с этим не согласны: по их оценке, эффективность армии падает не от проблем с мобилизацией, а из-за недостатка вооружений. Почему на самом деле украинские власти пока не мобилизуют на фронт вчерашних школьников ? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия нащупала самые уязвимые точки украинской обороны

    Из зоны СВО приходят противоречивые сообщения о ситуации в Купянске, а также о попытках ВС РФ создать плацдармы на правом берегу реки Оскол. Параллельно развиваются наступления российских войск на Кураховском, Покровском и Южно-Донецком направлениях. Что означает происходящее с точки зрения перспектив прорыва украинской обороны на широком участке фронта? Подробности

    Перейти в раздел

    Следующий президент Польши станет разочарованием для Украины

    Польша начинает готовиться к выборам президента, которые пройдут весной 2025 года. Обе ведущие политические силы страны выдвинули своих кандидатов – и это оказались люди, которые вряд ли понравятся Украине. О ком идет речь, что эти политики думают о России и кто из них, скорее всего, станет президентом Польши? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп начинает экономическую войну

      Избранный президент США Дональд Трамп пообещал, что сразу после вступления в должность начнет экономическую войну с ближайшими соседями – Канадой и Мексикой, а также с Китаем. Далее война пошлин грозит перекинуться на Европу. Чем это грозит США, ЕС, КНР и остальному миру?

    • Дадут ли Зеленскому еще денег

      Уходящий президент США Джо Байден попросил у Конгресса выделить на Украину еще 24 млрд долларов. В команде избранного президента Дональда Трампа назвали просьбу «финансированием бесконечной войны». Но действительно ли в Вашингтоне хотят именно этого – продолжать, а не сворачивать?

    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............