Сейчас, когда очертания международного порядка в Европе определяются на полях сражений, стабильность на юго-восточном направлении требует от Москвы инициативы и терпения.2 комментария
Москва заявила о готовности ответа на случай размещения ракет США в Японии
Россия готова предпринять адекватные шаги в ответ на размещение американских ракет в Японии, заявила представитель МИД Мария Захарова.
Россия намерена предпринять меры, если на территории Японии появятся американские ракеты средней дальности, заявила Захарова, передает ТАСС.
«Мы неоднократно предупреждали японскую сторону, что если в результате такой кооперации на ее территории окажутся американские ракеты средней дальности, то это будет представлять реальную угрозу безопасности нашей страны и мы будем вынуждены предпринимать необходимые, адекватные шаги по укреплению собственной обороноспособности», – отметила она.
Дипломат пояснила, что Япония может ознакомиться с обновленными положениями «Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания», чтобы понять, какими могут быть ответные действия России.
Газета ВЗГЛЯД изучала, почему Россия готова разместить РСМД в Азиатско-Тихоокеанском регионе.