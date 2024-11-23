РБК: Стало известно об отставке командующего группировкой войск «Юг»

Tекст: Валерия Городецкая

Как передает РБК со ссылкой на источник в Минобороны, знакомый с кадровыми перестановками, Анашкин снят с должности в рамках плановой ротации.

«Анашкин – заслуженный командующий, имеющий огромный боевой опыт – воевал с первых дней СВО. Ранее руководил соединениями и объединениями в различных операциях, включая миротворческие», – приводит агентство его слова.

Ранее о возможной отставке генерала сообщили военкор Юрий Котенок и Telegram-каналы «Мир с Юрием Подолякой» и «Рыбарь». Официальных заявлений о назначении или увольнении Анашкина на данный момент не поступало.

Анашкин родился в 1968 году в Куйбышеве (ныне Самара) и начал военную службу в составе Советской армии в 1987 году. В его карьере значится участие в Первой и Второй чеченских войнах, а также командование миротворческими силами в Боснии и Герцеговине.

До назначения командующим войсками «Юг» Анашкин занимал ряд высокопоставленных должностей, включая пост заместителя командующего 58-й и 8-й армий Южного военного округа, а также командира воинского формирования в Нагорном Карабахе.