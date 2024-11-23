Зеленский обсудил с Чехией новые поставки артснарядов для ВСУ из стран вне ЕС

Tекст: Мария Иванова

Президент Владимир Зеленский и глава МИД Чехии Ян Липавский провели переговоры на полях саммита «Зерно с Украины» в Киеве, передает РИА «Новости».

Основным вопросом обсуждения стала чешская инициатива по поставкам артснарядов для Вооруженных сил Украины из стран, не входящих в Евросоюз. Представитель чешского МИД Даниэл Дрэйк отметил, что также рассматривались перспективы углубления сотрудничества и возможность проведения будущих переговоров в более тесных форматах.

В пятницу, перед саммитом, Липавский встретился с украинским премьером Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Андреем Сибигой. Глава чешского МИД заверил своих украинских коллег в запланированной поставке 500 тыс. артснарядов до конца 2024 года в рамках чешской инициативы. Он также подтвердил дальнейшую поддержку украинского гражданского общества и независимых СМИ.

Россия негативно относится к поставкам вооружений Украине, считая их препятствием для урегулирования конфликта. Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивает, что любые грузы с оружием для Украины станут законной целью для России. Лавров также отметил, что США и НАТО участвуют в конфликте не только через поставки оружия, но и через подготовку украинских кадров в разных странах Европы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Чехии Ян Липавский прибыл в Киев для обсуждения чешских проектов и координации международной помощи. Ранее он выразил сомнения в обещаниях Дональда Трампа о быстром прекращении конфликта на Украине.

Президент Чехии Петр Павел, между тем, одобрил 60 заявок от чешских граждан на вступление в вооруженные силы Украины, всего получено 181 запрос, сообщил его пресс-секретарь Филип Платош.