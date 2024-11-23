Хоррор на почве русского мифа мог бы стать одним из лучших в мировой литературе. Долгая история русских верований плотно связывает языческое начало с повседневным бытом русской деревни. Домовые, лешие, водяные, русалки так вплетались в ткань бытия человека на протяжении многих веков, что стали соседями...19 комментариев
Семья из Набережных Челнов захотела назвать ребенка в честь ракеты «Орешник»
Многодетная семья из Набережных Челнов рассматривает возможность назвать своего 15-го ребенка Орешник или Орешница, рассказал глава семейства Владимир Сухов.
Семья уже известна своим необычным подходом к именам: прошлый ребенок, родившийся 17 ноября 2023 года, получил имя Россия-Святосия-Святороссия, передает «Газета.Ru».
Сухов объяснил свой выбор любовью к России и стремлением подчеркнуть важность защиты планеты. «Конечно, мы не собираемся останавливаться на многодетной счастливой рождаемости любимых, здоровых, сильных, добрых, мудрых детей в нашей дружной семье. А что касается нашего защитника «Орешника», мы не против и Орешницы, и Путника, Путницы, Спутника, Спутницы во имя и во славу защиты планеты, земли Российской Федерации», – сказал он.
Напомним, ВС России нанесли удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске баллистической ракетой средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник». Вскоре на Ozon появились футболки с Путиным и надписью «Крепкий Орешник», которые были быстро раскуплены.