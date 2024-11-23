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    Хоррор на почве русского мифа мог бы стать одним из лучших в мировой литературе. Долгая история русских верований плотно связывает языческое начало с повседневным бытом русской деревни. Домовые, лешие, водяные, русалки так вплетались в ткань бытия человека на протяжении многих веков, что стали соседями...

    19 комментариев
    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Демография – не про деньги

    Дом строится, большая семья создается через внутреннее домостроительство, через масштабность задач и ощущение собственной полноценности и силы. Это важное ощущение личной человеческой победительности было достигнуто в те же послевоенные годы, когда рожали детей вовсе не ради денег, а для будущего.

    2 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Дональд Трамп несет постсоветскому пространству мир и войну

    Конечно, Трамп не отдаст России Украину на блюде. Любой товар (даже киевский чемодан без ручки) для бизнесмена Трампа является именно товаром, который можно и нужно продать. Чем дороже – тем лучше.

    0 комментариев
    23 ноября 2024, 18:38 • Новости дня

    Семья из Набережных Челнов захотела назвать ребенка в честь ракеты «Орешник»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Многодетная семья из Набережных Челнов рассматривает возможность назвать своего 15-го ребенка Орешник или Орешница, рассказал глава семейства Владимир Сухов.

    Семья уже известна своим необычным подходом к именам: прошлый ребенок, родившийся 17 ноября 2023 года, получил имя Россия-Святосия-Святороссия, передает «Газета.Ru».

    Сухов объяснил свой выбор любовью к России и стремлением подчеркнуть важность защиты планеты. «Конечно, мы не собираемся останавливаться на многодетной счастливой рождаемости любимых, здоровых, сильных, добрых, мудрых детей в нашей дружной семье. А что касается нашего защитника «Орешника», мы не против и Орешницы, и Путника, Путницы, Спутника, Спутницы во имя и во славу защиты планеты, земли Российской Федерации», – сказал он.

    Напомним, ВС России нанесли удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске баллистической ракетой средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник». Вскоре на Ozon появились футболки с Путиным и надписью «Крепкий Орешник», которые были быстро раскуплены.

    23 ноября 2024, 15:18 • Новости дня
    Песков объяснил, почему ранее не было известно о разработке «Орешника»
    Песков объяснил, почему ранее не было известно о разработке «Орешника»
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Разработки новейших российских вооружений ведутся без широкой огласки, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, почему ранее не было известно о разработке ракеты «Орешник».

    «Я уверен, что мы с вами не знаем и сейчас о новых грядущих разработках», – сказал Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, передает ТАСС.

    Напомним, президент России Владимир Путин поддержал предложение принять на вооружение российскую ракетную систему средней дальности «Орешник». Он подчеркнул, что результаты использования ракетной системы «Орешник» сопоставимы по эффекту с оружием стратегического назначения, при этом средств перехвата такой ракеты на сегодня в мире не существует.

    Командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев доложил Путину, что ракетный комплекс «Орешник» способен поражать цели на всей территории Европы.

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    22 ноября 2024, 21:52 • Новости дня
    Захарова рассказала о «волшебном порошке бесстрашия» Зеленского
    Захарова рассказала о «волшебном порошке бесстрашия» Зеленского
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась по поводу недовольства главы киевского режима Владимира Зеленского депутатами Рады и посольствами, ограничившими работу из-за вопросов безопасности.

    Захарова в своем Telegram-канале отметила, что Зеленский подверг Раду критике за отказ от работы в связи с угрозой ракетных обстрелов в Киеве. «Так у них же нет волшебного порошка бесстрашия, как у занюханного Зеленского», – написала дипломат.

    Напомним, власти Украины приняли решение о временном ограничении работы ряда государственных органов и отмене заседания Верховной рады из-за вопросов безопасности. Позже Зеленский в видеообращении выразил недовольство депутатами за отмену заседания Верховной рады и посольствами за приостановку работы без воздушной тревоги.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    Коментарии (0)
    22 ноября 2024, 21:50 • Новости дня
    Зеленский запросил у Запада системы ПВО для защиты от «Орешника»
    Зеленский запросил у Запада системы ПВО для защиты от «Орешника»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина обратилась к союзникам с просьбой предоставить системы ПВО для отражения атак российских ракет средней дальности, таких как «Орешник», сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    «Украина запросила системы ПВО, способные сбивать российские ракеты средней дальности», – заявил Зеленский в своем Telegram-канале, передает Ura.ru.

    Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в мире на сегодняшний день не существует средств для перехвата ракет «Орешник». На совещании с руководством Минобороны, представителями ВПК и разработчиками ракетных систем глава государства рассказал, что ракетный комплекс «Орешник» создан на базе новейших разработок и не является модернизацией советских систем.

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    23 ноября 2024, 14:21 • Новости дня
    Минобороны показало видео уничтожения украинского МиГ-29
    Минобороны показало видео уничтожения украинского МиГ-29

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны России обнародовало кадры уничтожения самолета МиГ-29 Вооруженных сил Украины на аэродроме Днепр.

    На кадрах, опубликованных в Telegram-канале Минобороны, показан удар ОТРК «Искандер» по украинскому МиГ-29 на аэродроме Днепр.

    «В результате точного попадания уничтожен один истребитель ВСУ МиГ-29 и до 15 человек инженерно-технического состава», – говорится в сообщении.

    Напомним, в субботу официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что ВС России уничтожили на земле украинский МиГ-29. Ранее российские войска поразили аэродромы и склады беспилотников ВСУ.

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    23 ноября 2024, 14:51 • Новости дня
    Рогов: СБУ засекретила информацию об ударе ракеты «Орешник» по «Южмашу»
    Рогов: СБУ засекретила информацию об ударе ракеты «Орешник» по «Южмашу»
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Служба безопасности Украины оцепила «Южмаш» в Днепропетровске после удара ракеты «Орешник», а Запад ошеломлен ее появлением у России, заявил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    Рогов отметил, что территория завода оцеплена, а любые данные о произошедшем не разглашаются для предотвращения утечек, передает РИА «Новости». По его словам, все собранные сведения передаются западным спецслужбам, «страны которых поставлены в ступор от появления у России ракеты «Орешник».

    По мнению Рогова, ракета «Орешник» обладает значительным потенциалом для изменения текущего международного баланса сил, и ее появление может существенно повлиять на позиции западных правительств и политиков.

    Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского в намерении обмануть граждан Украины, назвав его «клоуном», после заявления о причинах отмены заседания Рады на фоне российского удара системой «Орешник».

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    23 ноября 2024, 16:43 • Новости дня
    Американский эксперт заявил об ужасе на Западе после удара «Орешником»

    Американский эксперт Шрайвер заявил об ужасе на Западе после удара «Орешником»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Западные политические и военные круги охвачены ужасом после удара российской ракеты «Орешник» по военному объекту ВСУ, заявил американский военный эксперт Уилл Шрайвер.

    Эксперт подчеркнул, что этот удар разрушил иллюзии Запада о собственной непобедимости и надежности их стратегий, передает РИА «Новости».

    «Этот запах... Западные политические и военные круги пронизывает особый запах после того, как удар «Орешника» разрушил их хрупкие иллюзии о непобедимости», – написал Шрайвер в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Запад пытается скрыть испуг от испытания российской ракеты «Орешник», но неудачно.

    Издание Financial Times писало, что боевое испытание этой ракеты продемонстрировало способность России опередить западные страны в ответных мерах.

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    22 ноября 2024, 21:46 • Новости дня
    Медведев заявил о способности «Орешника» изменить ход конфликта на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская баллистическая ракета «Орешник» может переломить ситуацию в украинском конфликте, считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    «Наша баллистическая ракета «Орешник» изменит ход конфликта на Украине», – сказал Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya, передает ТАСС.

    Напомним, президент России Владимир Путин поддержал предложение принять на вооружение российскую ракетную систему средней дальности «Орешник». Командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев доложил Путину, что ракетный комплекс «Орешник» способен поражать цели на всей территории Европы.

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    22 ноября 2024, 20:57 • Новости дня
    Командующий РВСН: «Орешник» способен поражать цели на всей территории Европы
    Командующий РВСН: «Орешник» способен поражать цели на всей территории Европы
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ракетный комплекс «Орешник» способен поражать цели на всей территории Европы, доложил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев президенту России Владимиру Путину.

    Каракаев отметил, что «Орешник» оснащен гиперзвуковыми блоками, которые обеспечивают возможность поражения различных целей – от одиночных до площадных, а также высокозащищенных объектов, передает ТАСС.

    «Исходя из поставленных задач и дальности действия данного оружия, оно может поражать цели на всей территории Европы, что выгодно его отличает от другого высокоточного оружия большой дальности», – сказал командующий РВСН.

    Ранее Путин заявил, что результаты использования ракетной системы «Орешник» сопоставимы по эффекту, по своему могуществу с оружием стратегического назначения. При этом средств перехвата такой ракеты на сегодняшний день в мире не существует.

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    22 ноября 2024, 20:40 • Новости дня
    Путин заявил о разработке в России линейки ракет средней и меньшей дальности
    Путин заявил о разработке в России линейки ракет средней и меньшей дальности
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия разрабатывает несколько систем ракет средней и меньшей дальности, которые после испытаний планируется запустить в серийное производство, сообщил президент Владимир Путин.

    Глава государства на совещании с руководством министерства обороны, военно-промышленного комплекса и разработчиками ракетных вооружений подчеркнул, что помимо системы «Орешник» в России ведется работа над несколькими аналогичными системами, которые находятся на стадии подготовки к дальнейшим испытаниям.

    «И еще важно, что кроме системы «Орешник» в России сегодня находятся в работе для дальнейшего испытания сразу несколько систем подобного рода. По результатам испытания это оружие также пойдет в серию. То есть у нас складывается целая линейка комплексов средней и меньшей дальности», – приводит слова Путина сайт Кремля.

    Ранее Путин заявил о продолжении испытаний новейших ракет «Орешник» и возможности их применения в боевых условиях при необходимости, также он поддержал предложение принять на вооружение российскую ракетную систему средней дальности «Орешник».

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    23 ноября 2024, 15:06 • Новости дня
    Захарова предупредила об опасности недооценивать «скукоженную британскую империю»

    Захарова указала на активное участие Британии в антироссийской гибридной войне

    Захарова предупредила об опасности недооценивать «скукоженную британскую империю»
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова высказалась о недооценке роли Британии в антироссийской гибридной войне, подчеркнув опасность таких разговоров.

    «Сейчас начинают у разных экспертов, в том числе отечественных, проскакивать идеи о том, что Британия не так уж сильно вовлечена в антироссийскую гибридную войну. Эти разговоры не столько смешны, сколько опасны», – написала она в своем Telegram-канале.

    Захарова напомнила о переговорах между лидерами США и Британии, которые состоялись два месяца назад. В ходе встречи с британским премьером американский президент Джо Байден отметил ведущую роль Британии в поддержке Украины на фоне конфликта с Россией. «В первую очередь, Украина. Я хотел бы поблагодарить Вас за ведущую роль Соединенного королевства на этом фронте. США будут поддерживать Британию в оказании помощи Украине в отражении российского нападения и агрессии», – приводит Захарова слова американского лидера.

    Дипломат также подчеркнула, что русофобские настроения сосредоточены именно в Британии, и выразила обеспокоенность тем, что в России есть эксперты, которые не замечают этого. Она назвала британскую империю «скукоженной» и заявила, что к тем, кто не видит ее роли, есть вопросы.

    «Гниль русофобская как раз и сосредоточена в складках скукоженной британской империи. А к тем, кто у нас этого «не замечает», есть вопросы», – написала Захарова.

    Ранее Захарова заявила, что Запад не планирует мирное урегулирование конфликта и намерен продолжать гибридную войну против России.

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    23 ноября 2024, 18:12 • Новости дня
    Военкор Коц опроверг удар по командному пункту в Курской области
    Военкор Коц опроверг удар по командному пункту в Курской области
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военный корреспондент Александр Коц заявил об отсутствии потерь на командном пункте в Курской области, опровергнув слухи о якобы гибели 500 корейских солдат и руководства группировки «Север».

    В Telegram-канале Коц заявил, что распространяемые заявления о массовых потерях и гибели 500 корейских солдат не соответствуют действительности.

    «Там, оказывается, 500 корейцев еще погибли. А что, простите, такому количеству корейских солдат делать на командном пункте? Где вы вообще видели командные пункты с таким количеством людей?», – подчеркнул он.

    Кроме того, Коц отверг утверждения о гибели руководства группировки «Север». «Ну и про гибель руководства группировки «Север» такая же брехня», – написал военкор.

    Ранее офицер украинской армии добровольно сдался в плен и раскрыл расположение командного пункта ВСУ, что позволило нанести по нему удар.

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    23 ноября 2024, 17:05 • Новости дня
    Экипажи Су-25 ударили по технике ВСУ на границе с Курской областью

    Минобороны: Экипажи Су-25 ударили по технике ВСУ на границе с Курской областью

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экипажи самолетов Су-25 совершили авиационные удары по бронированной технике и личному составу ВСУ в приграничных районах Курской области, сообщило Минобороны.

    На опубликованном Telegram-канале Минобороны видео видно, как самолеты Су-25 выходят на боевой курс, а затем запускают ракеты по наземным целям.

    В ведомстве подчеркнули, что атаки были направлены на военные объекты и технику противника, находящиеся в непосредственной близости от границы.

    Ранее вертолеты Ка-52М провели успешные обстрелы бронетехники и личного состава ВСУ в приграничном районе Курской области, а штурмовики Су-25 нанесли ракетные авиаудары по бронетехнике и личному составу украинских войск, запуская ракеты парами с малых высот, что позволило эффективно уничтожить цели в этих районах.

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    23 ноября 2024, 02:42 • Новости дня
    Эксперт предупредила о новой схеме мошенничества в Telegram

    Эксперт сообщила о вредоносных файлах в Telegram с вопросом «Это ты на фото?»

    Tекст: Денис Тельманов

    Мошенники в Telegram стали использовать сообщения с вопросом «Это ты на фото?», прикрепляя вредоносные файлы с расширением АРК, что дает им доступ к данным жертвы.

    Эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Алла Храпунова рассказала РИА «Новости» о новом методе мошенничества в мессенджере Telegram. Пользователи стали получать сообщения от неизвестных контактов с вопросом «Это ты на фото?», в которых прикреплен файл с расширением АРК. При скачивании файла на устройство устанавливается вредоносная программа, способная получить доступ к данным, в том числе и в приложениях онлайн-банков.

    Храпунова отметила, что расширение АРК не характерно для фотографий, в отличие от вредоносного программного обеспечения. Этот новый метод особенно опасен, так как эксплуатирует любопытство пользователей, включая молодежь, часто пересылающую фотографии и картинки.

    Эксперт посоветовала пользователям устанавливать на устройства антивирусные программы и запретить автоматическую загрузку файлов. Она также подчеркнула важность осторожности при получении сообщений от неизвестных контактов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, банк ВТБ предупредил о трех мошеннических схемах, связанных с распродажами на «черную пятницу», среди которых создание поддельных сайтов, рассылка фальшивых предложений и распространение вредоносных файлов.

    В Сбербанке отметили, что мошенники в России успешно используют гибридный способ воздействия, сочетая традиционные методы манипуляции с современными цифровыми технологиями.

    Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил о планах создать базу биометрических данных телефонных мошенников в рамках мер по борьбе с антифродом.

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    23 ноября 2024, 18:05 • Новости дня
    ВСУ признали утрату значительной части территории в Курской области

    Reuters: Киев утратил контроль над более чем 40% территории в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киев утратил контроль над значительной частью территории в Курской области, ранее занятой ВСУ, пишет Reuters.

    Как сообщает Reuters, Киев потерял контроль над более чем 40% территорий в Курской области, которые ранее удерживались Вооруженными силами Украины, передает ТАСС. Источник в Генштабе ВСУ уточнил, что в лучшем случае Украина контролировала около 1376 кв. км, но сейчас эта цифра сократилась до 800 кв. км

    Подчеркивается, что главной целью атаки Киева на Курскую область было замедление наступления российских сил в Донбассе. Контроль над территорией предполагалось использовать как рычаг в будущих мирных переговорах. Однако российские войска продолжают активно продвигаться, усложняя планы Украины, говорится в материале агентства.

    Ранее экипажи самолетов Су-25 совершили авиационные удары по бронированной технике и личному составу ВСУ в приграничных районах Курской области. Кроме того, сообщалось, что в результате ударов группировки «Север» в Сумской области потери вооруженных сил Украины составили до 360 военнослужащих.

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    23 ноября 2024, 15:39 • Новости дня
    Military Watch: «Орешник» способен поразить Европу и Америку

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская баллистическая ракета средней дальности «Орешник» может достигать европейских и американских целей, если возникнет такая необходимость, пишет Military Watch Magazine.

    Как отмечается в статье Military Watch, баллистическая ракета средней дальности представляет собой стратегически важный элемент для нанесения ударов по военным объектам в Европе и Атлантике, передает РИА «Новости». «Его также можно разместить в пределах досягаемости западных военных объектов в Японии, Южной Корее и на Гуаме», – говорится в материале.

    Кроме того, журналисты указывают на отсутствие аналогов «Орешника» в западных странах, где арсеналы баллистических ракет наземного базирования ограничены. Однако авторы статьи признают, что многие характеристики нового оружия остаются неизвестными.

    Накануне президент России Владимир Путин поддержал предложение принять на вооружение российскую ракетную систему средней дальности «Орешник», результаты использования которой сопоставимы по эффекту с оружием стратегического назначения, а средств перехвата такой ракеты в мире не существует. Как доложил командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев, ракетный комплекс «Орешник» способен поражать цели на всей территории Европы.

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    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

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