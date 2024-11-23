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Полковник СБУ заявил о необходимости отступления ВСУ с Кураховского направления
Полковник СБУ Стариков заявил о необходимости отступления ВСУ с Кураховского направления
Украинские войска находятся в оперативном окружении на Кураховском направлении и должны отступить в течение нескольких дней, чтобы избежать полного окружения, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков.
На своем YouTube-канале Стариков подчеркнул, что украинские военные должны понимать необходимость вывода не только личного состава, но и тяжелой боевой техники и материально-технического обеспечения с данных позиций, передает РИА «Новости». Он отметил, что это является сложной задачей в нынешних условиях.
В четверг стало известно, что российские войска зачистили северный берег Кураховского водохранилища от украинских сил. Ранее председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что военнослужащие ВС России вытеснили украинские силы из села Берестки, расположенного на берегу Кураховского водохранилища.