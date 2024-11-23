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    Анна Долгарева Анна Долгарева Русские ведьмы и упыри способны оттеснить американские ужасы

    Хоррор на почве русского мифа мог бы стать одним из лучших в мировой литературе. Долгая история русских верований плотно связывает языческое начало с повседневным бытом русской деревни. Домовые, лешие, водяные, русалки так вплетались в ткань бытия человека на протяжении многих веков, что стали соседями...

    19 комментариев
    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Демография – не про деньги

    Дом строится, большая семья создается через внутреннее домостроительство, через масштабность задач и ощущение собственной полноценности и силы. Это важное ощущение личной человеческой победительности было достигнуто в те же послевоенные годы, когда рожали детей вовсе не ради денег, а для будущего.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Дональд Трамп несет постсоветскому пространству мир и войну

    Конечно, Трамп не отдаст России Украину на блюде. Любой товар (даже киевский чемодан без ручки) для бизнесмена Трампа является именно товаром, который можно и нужно продать. Чем дороже – тем лучше.

    0 комментариев
    23 ноября 2024, 15:29 • Новости дня

    В Абхазии предложили тестировать валюту Союзного государства

    Tекст: Александра Юдина

    Один из лидеров оппозиции Абхазии Адгур Ардзинба предложил протестировать в республике единую валюту Союзного государства России и Белоруссии, видя в этом возможность формализовать ее финансовую роль.

    По его словам, Абхазия в данный момент использует российский рубль, но ее финансовая система не интегрирована формально в систему России. Оппозиционер считает, что это необходимо формализовать для более эффективного взаимодействия, передает РБК.

    «Один из камней преткновения – это как раз единая валюта Союзного государства. Абхазия может выступить некоей песочницей, где можно протестировать эту историю», – сказал Ардзинба.

    Он подчеркнул, что эксперимент с валютой позволит определить финансовую роль Абхазии в Союзном государстве. Пока что Республика формально не имеет определенного статуса в этом объединении, однако такие шаги могут изменить статус-кво.

    Ранее Ардзинба отмечал, что Абхазия положительно настроена к Москве благодаря президенту России Владимиру Путину. Он утверждает, что отношения между Абхазией и Россией должны развиваться динамично и взаимовыгодно, что может послужить основой для проведения подобных финансовых экспериментов.

    22 ноября 2024, 18:22 • Новости дня
    Бербок назвала Россию частью европейской семьи
    Бербок назвала Россию частью европейской семьи
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава МИД ФРГ Анналена Бербок на конференции по климату в Баку заявила о том, что Россия является частью европейской семьи, но одновременно обвинила ее в дестабилизации мира в Европе.

    «Мы столкнулись с ситуацией, при которой вот уже тысячу дней на нашем Европейском континенте Россия, которая тоже является частью нашей европейской семьи, атакует наш европейский мирный порядок», – отметила Бербок на пресс-конференции на полях 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку, передает РИА «Новости».

    Она также высказала обвинения в адрес России в ведении гибридной войны против европейских стран. Бербок указала на кибератаки и отправку посылок с взрывчатыми веществами, якобы осуществляемые Москвой. Эти действия, по ее словам, подрывают стабильность в регионе и создают угрозу безопасности.

    Ранее Минобороны Германии официально подтвердило, что уже несколько лет существует оперативный план, предназначенный для действий в случае вооруженного конфликта. В то же время Бербок заявляла о якобы нежелании президента России Владимира Путина вступать в переговоры и стремлении «втянуть НАТО в конфликт».

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    22 ноября 2024, 19:50 • Новости дня
    В США посоветовали Зеленскому помолиться в храме ВС России

    Журналист Хинкл посоветовал Зеленскому помолиться о спасении в храме ВС России в Москве

    В США посоветовали Зеленскому помолиться в храме ВС России
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский журналист Джексон Хинкл предложил главе киевского режима Владимиру Зеленскому посетить Главный храм Вооруженных сил России в Москве и помолиться там.

    Хинкл в своем посте в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) предложил Зеленскому совершить паломничество в Главный храм Вооруженных сил России в Москве, передает РИА «Новости».

    По мнению Хинкла, Зеленский должен встать на колени и помолиться Богу. Журналист отметил, что он, вероятно, никогда этого не делал. Также Хинкл призвал украинского лидера поблагодарить президента России Владимира Путина за то, что он «пощадил его жизнь».

    Журналист добавил, что Зеленский должен выразить благодарность Вооруженным силам России за избавление украинского народа от страданий, навязанных НАТО.

    Ранее Хинкл заявил, что Зеленский практически умоляет о разрушении своей страны, проводя определенную политику, а также предрек конец «марионетки» Зеленского из-за ударов ATACMS вглубь России.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    22 ноября 2024, 21:52 • Новости дня
    Захарова рассказала о «волшебном порошке бесстрашия» Зеленского
    Захарова рассказала о «волшебном порошке бесстрашия» Зеленского
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась по поводу недовольства главы киевского режима Владимира Зеленского депутатами Рады и посольствами, ограничившими работу из-за вопросов безопасности.

    Захарова в своем Telegram-канале отметила, что Зеленский подверг Раду критике за отказ от работы в связи с угрозой ракетных обстрелов в Киеве. «Так у них же нет волшебного порошка бесстрашия, как у занюханного Зеленского», – написала дипломат.

    Напомним, власти Украины приняли решение о временном ограничении работы ряда государственных органов и отмене заседания Верховной рады из-за вопросов безопасности. Позже Зеленский в видеообращении выразил недовольство депутатами за отмену заседания Верховной рады и посольствами за приостановку работы без воздушной тревоги.

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    22 ноября 2024, 21:50 • Новости дня
    Зеленский запросил у Запада системы ПВО для защиты от «Орешника»
    Зеленский запросил у Запада системы ПВО для защиты от «Орешника»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина обратилась к союзникам с просьбой предоставить системы ПВО для отражения атак российских ракет средней дальности, таких как «Орешник», сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    «Украина запросила системы ПВО, способные сбивать российские ракеты средней дальности», – заявил Зеленский в своем Telegram-канале, передает Ura.ru.

    Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в мире на сегодняшний день не существует средств для перехвата ракет «Орешник». На совещании с руководством Минобороны, представителями ВПК и разработчиками ракетных систем глава государства рассказал, что ракетный комплекс «Орешник» создан на базе новейших разработок и не является модернизацией советских систем.

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    22 ноября 2024, 17:38 • Новости дня
    Эксперт оценил способность противодействия западных комплексов ПРО «Орешнику»

    Эксперт Ермаков: Запад не станет поставлять Украине комплексы, которые в теории могли бы перехватить «Орешник»

    Эксперт оценил способность противодействия западных комплексов ПРО «Орешнику»
    @ кадр из видео

    Tекст: Анастасия Куликова

    У США есть комплексы THAAD и SM-3, которые в теории могли бы перехватить «Орешник». Однако на практике с таким вооружением они не сталкивались. И это малочисленные дорогие системы, которые не станут отправлять на Украину, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по стратвооружениям Александр Ермаков. Ранее западные эксперты назвали потенциальный перехват «Орешника» «кошмарной проблемой».

    «Мы понимаем, что в случае с «Орешником» не идет речи о том, что он был создан за год или за два. Есть несколько версий происхождения данного вида вооружений. Однако стоит отметить, что часть программ по разработке такого оружия в свое время подзаглохла, поэтому старые наработки могли взять за основу», – допускает Александр Ермаков, научный сотрудник ИМЭМО РАН и эксперт Российского совета по международным делам.

    «Когда у нас пять лет назад начался процесс развала договора о РСМД, были озвучены планы разработки комплекса баллистической ракеты», – напомнил спикер. «Другое дело, что о разработке «Орешника» нигде не объявлялось открыто, поэтому не очень понятно, когда проводились испытания», – рассуждает аналитик.

    «Возможно, боевое оснащение могли отработать на экспериментальных «Тополях». Однако про сами пуски никакой информации нет. Но очень сомневаюсь, что это был первый запуск, ведь никто не был заинтересован в том, чтобы в таком ответственном вопросе произошел казус», – обращает внимание собеседник.

    Ермаков также обратил внимание на известные характеристики «Орешника». «Путин сообщил, что скорость ракеты – 10 Махов. И для баллистической ракеты средней дальности это не очень много. Допускаю, что речь шла о боевых блоках, и тогда это действительно впечатляет», – поясняет он.

    Далее аналитик объясняет: ракета, когда взлетает, преодолевает силу земного тяготения, а при падении – ускоряется. «Вероятно, скорость до 10 Махов достигают боевые блоки в момент поражения цели, то есть это скорость уже после того, как совершены маневры и все торможения», – рассуждает спикер.

    «Например, скорость МБР большой дальности вплотную приближается к показателям космических ракет. Речь идет о 6-7 км/с. При еще большем разгоне баллистическая ракета уходила бы на орбиту. Такие скорости обусловлены тем, что ей надо пролететь половину земного шара. А вот для баллистической ракеты средней дальности 2-3 км/с – это норма», – отметил спикер.

    На этом фоне эксперт обратил внимание на споры о возможностях перехвата «Орешника», которые начались в рядах западных аналитиков. «Patriot и IRIS-T – системы объектовой противоракетной обороны – не способны перехватывать такую цель. Они просто не рассчитаны для этого», – подчеркнул спикер.

    «Эти западные комплексы, допустим, могут перехватить «Искандер» только в том случае, если как-то удачно сложится ситуация. А скорости у маневрирующей баллистической ракеты средней дальности, напомню, другие. Учитывая еще и боевой блок, то ракету перехватывать еще тяжелее, и требования к противоракете выдвигаются совсем иные», – пояснил Ермаков.

    «Чем-то близким к этому может быть израильская Arrow-3. По крайней мере, еврейскому государству удавалось перехватить часть иранских ракет, которые, как заявлялось, были с маневрирующими боевыми блоками, и тоже, кстати, средней дальности. Но даже израильские военные цели все же пропускали», – указал он.

    Из того, что сейчас есть на вооружении у Запада, эксперт выделяет американские THAAD, а также SM-3. «Но на практике против ракет, подобных «Орешнику», они не проверялись. Возможно, для перехвата им важно «ловить» ракету в космосе. То есть им желательно быть где-то на траектории. Более того, THAAD более-менее хорошо работает не по маневрирующим боевым блокам», – добавил собеседник.

    «Если говорить об украинском конфликте, то на Украине применяются Patriot и IRIS-T. Для них «Орешник», как я говорил ранее, крайне трудно перехватываемая либо вообще неперехватываемая цель, потому что она, так сказать, иного калибра», – пояснил аналитик.

    По его мнению, ожидать, что Запад начнет поставлять THAAD или те же SM-3 на Украину, не стоит. «SM-3 – это в основном морские комплексы. Да, они установлены на польской или румынской ПРО, но это не мобильные системы. Этой версии не существует, по крайней мере, пока. Они подумывают о создании такой модификации, но опять же, для своих собственных нужд», – пояснил эксперт. Что касается THAAD, то этот комплекс очень дорогой. «Их сейчас развернули в Израиле, но американцам их самим не хватает вечно», – заключил Ермаков.

    Ранее Владимир Путин в видеообращении сообщил о проведении испытания ракетной системы «Орешник». По его словам, боеприпас обладает скоростью 10 Махов (2-3 км/с), а имеющиеся у противников комплексы ПРО не способны его перехватить. Данный шаг стал ответом на агрессивные действия со стороны Североатлантического альянса.

    На Западе уже возникли споры относительно того, реально ли сбить новую российскую ракету.

    Так, директор проекта ПРО в CSIS Том Карако заявил изданию Defense One, что применение «Орешника» значительно затруднит работу оборонных комплексов НАТО. Главной сложностью в противостоянии с российской разработкой он видит разделяющуюся головную часть боеприпаса с блоками индивидуального наведения. Эксперт отметил, что ликвидация угроз со стороны этой ракеты кажется ему «кошмарно проблемным» делом.

    В свою очередь, офицер воздушно-космических сил Франции сообщил Le Monde, что западные системы ПРО способны зафиксировать запуск «Орешника», но необязательно ее остановят. «На планирование ответных действий останется лишь 30 минут», – добавил он. Кроме того, узнать, оснащен ли боеприпас ядерным зарядом, невозможно.

    Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно описывала, как применение «Орешника» отразится на ходе СВО, а также рассказывала о бурной реакции западных СМИ на испытание российской разработки.

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    22 ноября 2024, 18:38 • Новости дня
    Украинские диверсанты пытались проникнуть в Запорожскую область как беженцы

    СМИ: Украинская ДРГ под видом беженцев пыталась прорваться в Запорожскую область

    Tекст: Валерия Городецкая

    Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) с Украины предприняла попытку проникновения в Запорожскую область, маскируясь под беженцев, пишут СМИ.

    Попытка проникновения произошла на блокпосту в поселке Приазовский, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Mash. Сообщается, что боевики, прибывшие на микроавтобусе, пытались обмануть военных, выдав себя за беженцев. Однако российские военнослужащие заметили подозрительную сумку с оружием под одним из сидений.

    По данным канала, после обнаружения оружия началась перестрелка, в ходе которой двое диверсантов были ликвидированы на месте. Четыре остальные боевика скрылись и на данный момент разыскиваются в окрестном лесу.

    Ранее российские военные ликвидировали группу украинских диверсантов на Херсонщине, предотвратив попытку прорыва на этом направлении. Кроме того, российские артиллеристы предотвратили проникновение украинской диверсионно-разведывательной группы из 11 человек на территорию Луганской народной республики у города Кременная, заставив противника отступить.

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    23 ноября 2024, 15:18 • Новости дня
    Песков объяснил, почему ранее не было известно о разработке «Орешника»
    Песков объяснил, почему ранее не было известно о разработке «Орешника»
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Разработки новейших российских вооружений ведутся без широкой огласки, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, почему ранее не было известно о разработке ракеты «Орешник».

    «Я уверен, что мы с вами не знаем и сейчас о новых грядущих разработках», – сказал Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, передает ТАСС.

    Напомним, президент России Владимир Путин поддержал предложение принять на вооружение российскую ракетную систему средней дальности «Орешник». Он подчеркнул, что результаты использования ракетной системы «Орешник» сопоставимы по эффекту с оружием стратегического назначения, при этом средств перехвата такой ракеты на сегодня в мире не существует.

    Командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев доложил Путину, что ракетный комплекс «Орешник» способен поражать цели на всей территории Европы.

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    22 ноября 2024, 21:46 • Новости дня
    Медведев заявил о способности «Орешника» изменить ход конфликта на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская баллистическая ракета «Орешник» может переломить ситуацию в украинском конфликте, считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    «Наша баллистическая ракета «Орешник» изменит ход конфликта на Украине», – сказал Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya, передает ТАСС.

    Напомним, президент России Владимир Путин поддержал предложение принять на вооружение российскую ракетную систему средней дальности «Орешник». Командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев доложил Путину, что ракетный комплекс «Орешник» способен поражать цели на всей территории Европы.

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    22 ноября 2024, 20:40 • Новости дня
    Путин заявил о разработке в России линейки ракет средней и меньшей дальности
    Путин заявил о разработке в России линейки ракет средней и меньшей дальности
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия разрабатывает несколько систем ракет средней и меньшей дальности, которые после испытаний планируется запустить в серийное производство, сообщил президент Владимир Путин.

    Глава государства на совещании с руководством министерства обороны, военно-промышленного комплекса и разработчиками ракетных вооружений подчеркнул, что помимо системы «Орешник» в России ведется работа над несколькими аналогичными системами, которые находятся на стадии подготовки к дальнейшим испытаниям.

    «И еще важно, что кроме системы «Орешник» в России сегодня находятся в работе для дальнейшего испытания сразу несколько систем подобного рода. По результатам испытания это оружие также пойдет в серию. То есть у нас складывается целая линейка комплексов средней и меньшей дальности», – приводит слова Путина сайт Кремля.

    Ранее Путин заявил о продолжении испытаний новейших ракет «Орешник» и возможности их применения в боевых условиях при необходимости, также он поддержал предложение принять на вооружение российскую ракетную систему средней дальности «Орешник».

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    22 ноября 2024, 20:57 • Новости дня
    Командующий РВСН: «Орешник» способен поражать цели на всей территории Европы
    Командующий РВСН: «Орешник» способен поражать цели на всей территории Европы
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ракетный комплекс «Орешник» способен поражать цели на всей территории Европы, доложил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев президенту России Владимиру Путину.

    Каракаев отметил, что «Орешник» оснащен гиперзвуковыми блоками, которые обеспечивают возможность поражения различных целей – от одиночных до площадных, а также высокозащищенных объектов, передает ТАСС.

    «Исходя из поставленных задач и дальности действия данного оружия, оно может поражать цели на всей территории Европы, что выгодно его отличает от другого высокоточного оружия большой дальности», – сказал командующий РВСН.

    Ранее Путин заявил, что результаты использования ракетной системы «Орешник» сопоставимы по эффекту, по своему могуществу с оружием стратегического назначения. При этом средств перехвата такой ракеты на сегодняшний день в мире не существует.

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    23 ноября 2024, 14:21 • Новости дня
    Минобороны показало видео уничтожения украинского МиГ-29
    Минобороны показало видео уничтожения украинского МиГ-29

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны России обнародовало кадры уничтожения самолета МиГ-29 Вооруженных сил Украины на аэродроме Днепр.

    На кадрах, опубликованных в Telegram-канале Минобороны, показан удар ОТРК «Искандер» по украинскому МиГ-29 на аэродроме Днепр.

    «В результате точного попадания уничтожен один истребитель ВСУ МиГ-29 и до 15 человек инженерно-технического состава», – говорится в сообщении.

    Напомним, в субботу официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что ВС России уничтожили на земле украинский МиГ-29. Ранее российские войска поразили аэродромы и склады беспилотников ВСУ.

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    22 ноября 2024, 19:57 • Новости дня
    Путин объявил о продолжении испытаний ракет «Орешник» в боевых условиях

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о продолжении испытаний новейших ракет «Орешник» и возможности их применения в боевых условиях при необходимости.

    «Мы будем эти испытания продолжать, в том числе и в боевых условиях, в зависимости от ситуации и характера угроз безопасности, которые создаются для России», – заявил Путин, выступая на совещании с руководством Минобороны, ОПК и разработчиками ракетных вооружений, передает ТАСС.

    Президент подчеркнул, что Россия имеет запас готовых к применению систем «Орешник». «Запас таких изделий, запас таких систем, готовых к их применению, у нас имеется», – добавил он.

    Напомним, ВС России нанесли удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске баллистической ракетой средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Минобороны заявило о попадании в цель всех боевых блоков ракеты «Орешник». Новейшая сверхзвуковая ракета «Орешник» продемонстрировала возможности Москвы в ответ Западу, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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    22 ноября 2024, 17:40 • Новости дня
    С Украины возвращены 46 жителей Курской области

    Москалькова сообщила о возвращении 46 жителей Курской области с Украины

    С Украины возвращены 46 жителей Курской области
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате переговорного процесса с Украины вернулись домой 46 жителей Курской области, в том числе 12 детей, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

    Жители Курской области были вывезены украинскими вооруженными формированиями с территории региона после вооруженного нападения на Курскую область в августе этого года, сообщила Москалькова в Telegram-канале. Она подчеркнула, что в течение всего времени российская сторона беспокоилась о судьбе людей и находилась на связи с их родственниками.

    Среди вернувшихся в Россию граждан 12 детей, включая одного новорожденного, одного ребенка до трех лет и инвалида в коляске, уточнила омбудсмен.

    В октябре Москалькова сообщила, что родственники более чем тысячи жителей Курской области, которых насильно вывезли ВСУ, обратились за помощью в аппарат омбудсмена. Она также сообщила, что украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу направлен запрос с просьбой о помощи в установлении местонахождения и посещении насильно вывезенных из Курской области жителей.

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    23 ноября 2024, 14:51 • Новости дня
    Рогов: СБУ засекретила информацию об ударе ракеты «Орешник» по «Южмашу»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Служба безопасности Украины оцепила «Южмаш» в Днепропетровске после удара ракеты «Орешник», а Запад ошеломлен ее появлением у России, заявил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    Рогов отметил, что территория завода оцеплена, а любые данные о произошедшем не разглашаются для предотвращения утечек, передает РИА «Новости». По его словам, все собранные сведения передаются западным спецслужбам, «страны которых поставлены в ступор от появления у России ракеты «Орешник».

    По мнению Рогова, ракета «Орешник» обладает значительным потенциалом для изменения текущего международного баланса сил, и ее появление может существенно повлиять на позиции западных правительств и политиков.

    Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского в намерении обмануть граждан Украины, назвав его «клоуном», после заявления о причинах отмены заседания Рады на фоне российского удара системой «Орешник».

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    23 ноября 2024, 15:06 • Новости дня
    Захарова предупредила об опасности недооценивать «скукоженную британскую империю»

    Захарова указала на активное участие Британии в антироссийской гибридной войне

    Захарова предупредила об опасности недооценивать «скукоженную британскую империю»
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова высказалась о недооценке роли Британии в антироссийской гибридной войне, подчеркнув опасность таких разговоров.

    «Сейчас начинают у разных экспертов, в том числе отечественных, проскакивать идеи о том, что Британия не так уж сильно вовлечена в антироссийскую гибридную войну. Эти разговоры не столько смешны, сколько опасны», – написала она в своем Telegram-канале.

    Захарова напомнила о переговорах между лидерами США и Британии, которые состоялись два месяца назад. В ходе встречи с британским премьером американский президент Джо Байден отметил ведущую роль Британии в поддержке Украины на фоне конфликта с Россией. «В первую очередь, Украина. Я хотел бы поблагодарить Вас за ведущую роль Соединенного королевства на этом фронте. США будут поддерживать Британию в оказании помощи Украине в отражении российского нападения и агрессии», – приводит Захарова слова американского лидера.

    Дипломат также подчеркнула, что русофобские настроения сосредоточены именно в Британии, и выразила обеспокоенность тем, что в России есть эксперты, которые не замечают этого. Она назвала британскую империю «скукоженной» и заявила, что к тем, кто не видит ее роли, есть вопросы.

    «Гниль русофобская как раз и сосредоточена в складках скукоженной британской империи. А к тем, кто у нас этого «не замечает», есть вопросы», – написала Захарова.

    Ранее Захарова заявила, что Запад не планирует мирное урегулирование конфликта и намерен продолжать гибридную войну против России.

    Коментарии (3)
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    Мощная звуковая волна достигла Земли после столкновения галактик

    Южная Америка и Россия окажутся спасителями Китая

    Железная дорога от океана до океана – и сеть морских портов, окутывающая весь мир. Так выглядят грандиозные планы создания Китаем всемирной транспортной инфраструктуры, и часть из них уже реализована. Происходящее имеет значение в том числе для интересов России – особенно в контексте глобального противостояния между Пекином и Вашингтоном. Подробности

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    Мировые СМИ: Путин и «Орешник» не оставили места сомнениям

    «Это прямой сигнал и вызов Западу, который поддерживает, финансирует и покровительствует войне на Украине». Так охарактеризовали обращение российского президента Владимира Путина об испытаниях ракеты «Орешник» в иностранной прессе. Между тем граждане западных стран призывают правительства сесть за стол переговоров и извиняются за последние политические решения собственных властей. Подробности

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    За что Сталин отправил в штрафники целый полк

    Ровно 80 лет назад, 23 ноября 1944 года, вышел приказ наркома обороны Иосифа Сталина о переводе в штрафные части целиком целого кавалерийского полка. Каким образом и при каких обстоятельствах проштрафился этот полк, чем искупил свою вину – и какие еще подобные случаи бывали во время Великой Отечественной? Подробности

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    Война МУС и Израиля сыграла на руку России

    МУС выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Решение суда уже поддержал главный дипломат ЕС Жозеп Боррель, однако в США готовятся ввести против МУС повторные санкции. В чем заключаются особенности этого противостояния и почему оно соответствует интересам России? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

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