Причины глубинного противоречия Руси и Запада гораздо сложнее простого спора за ресурсы или мировое влияние. Это сакрализованное противоборство двух цивилизаций. Для Запада это уходящая во тьму веков и преданий схватка Света и Тьмы, Мордора и Валинора.0 комментариев
В центре «Россия» раскрыли подробности экспозиции о будущем планеты
Открытие национального центра «Россия» посвятят тематике будущего планеты
Национальный центр «Россия» начнет работу с симпозиума «Создавая будущее», где представители 87 стран расскажут о своем видении улучшения мира. Параллельно с этим пройдет художественная выставка «Наследие для будущего», рассказали газете ВЗГЛЯД гендиректор центра «Россия» Наталья Виртуозова и куратор экспозиции Семен Михайловский.
«В настоящий момент все силы организаторов направлены на подготовку симпозиума «Создавая будущее». Мероприятие продлится всего три дня, однако с него начнется жизнь нашего центра. В нем примут участие представители 87 стран. Им предстоит обсудить большой спектр вопросов, затрагивающих развитие всей нашей планеты. Надеемся, что дискуссия пройдет продуктивно», – сказала Наталья Виртуозова, генеральный директор национального центра «Россия».
Открытие центра также сопроводят выставкой «Наследие для будущего». «Мы собрали картины подающих надежды авторов из России, Китая, Индии, Бразилии, Эфиопии и Ирана», – рассказывает Семен Михайловский, куратор экспозиции, ректор Санкт-Петербургской академии художеств им. И.Е. Репина.
«Все экспонаты отражают культурное богатство представленных стран. В рамках российской секции мы постарались отразить фундаментальную школу изобразительного искусства нашей страны. Традиции в культуре невероятно важны. Поэтому во время подготовки мы придерживались здорового консерватизма», – делится собеседник.
«Вообще, к российскому искусству ощущается колоссальный международный интерес. Большое внимание к нам уделяется не только в Азии, но даже в Африке. В нашей академии имеется много студентов с этого континента. Ребята, например, из Эфиопии достигают больших успехов в церковной живописи», – акцентирует он.
«Не менее интересными вышли работы авторов Поднебесной. Они порадовали большим техническим разнообразием. Художники из КНР показали картины, выполненные в традиционном стиле гохуа, прибегали и к приемам масляной живописи, характерной для советской школы, а также обращались к теме новых технологий, прибегая к смелым и инновационным решениям», – заключил Михайловский.
Напомним, в День народного единства в Москве начнет работу национальный центр «Россия». Цель данного проекта – сохранение наследия одноименной выставки, проходившей на павильонах ВДНХ с 4 ноября 2023 по 8 июля 2024 года. Базироваться инициатива будет на территории бывшего «Экспоцентра», пишет РБК.
Центр будет включать в себя залы для постоянной и временных экспозиций, большой концертный зал на 1,6 тыс. мест, конгресс-зал на 600 мест, деловую зону, лектории, фудкорт с национальными кухнями и пространство «Универмаг». Символом Национального центра станет лев, олицетворяющий власть и возрождение национальной культуры.
Свою работу центр начнет 4 ноября с симпозиума «Создавая будущее». В нем примут участие ученые, футурологи и писатели из более чем 87 стран. В ходе мероприятия пройдут дискуссии по четырем основным темам: будущее человека, будущее технологий, будущее многополярного мира и будущее цивилизаций.
Параллельно с симпозиумом в центре пройдет выставка «Наследие для будущего». По словам организаторов, она будет состоять из «трех глав». Первая посвящена преемственности традиций, вторая – работам молодых художников из России, Китая, Индии, Бразилии, Ирана и Эфиопии, а третья представляет собой лекторий, где будут рассмотрены идеи по улучшению мира.