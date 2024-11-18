Мы хорошо знаем идейного противника, его методы и возможности не сильно меняются с течением времени. Главное цель его – разобщение общества и отчуждение его от государства. Споры среди своих уже сейчас необходимо отличать от методов манипуляции врага массовым сознанием.16 комментариев
Армия Израиля отправила первую тысячу повесток ультраортодоксальным иудеям
Армия Израиля начала рассылку первых повесток ультраортодоксальным иудеям, планируя призвать 7 тыс. человек из общин, что спровоцировало протесты в Бней-Брак.
Как сообщает The Times of Israel, армия Израиля в воскресенье отправила первые тысячу повесток для призыва ультраортодоксальных иудеев. Всего планируется привлечь к службе около 7 тыс. человек из ортодоксальных общин, передает ТАСС.
Данное решение Верховного суда Израиля, принятое в июне, предусматривает обязательный призыв ультраортодоксальных мужчин наравне с другими гражданами. До сих пор они были освобождены от этой обязанности, что вызывало разногласия в израильском обществе, особенно в условиях обостренной военно-политической ситуации.
Кроме того, в поддержку этой меры высказался и министр обороны Израиля Йоав Галант. В настоящий момент в Израиле около 67 тыс. мужчин-ортодоксов, которые подлежат призыву. Однако в ответ на рассылку повесток несколько сотен протестующих перекрыли трассу возле города Бней-Брак, выражая недовольство решением.
Как писала газета ВЗГЛЯД, израильский дрон нанес удар на юге Ливана, в результате чего погибли трое ливанских военных. Ранее сообщалось, что Израиль запланировал зачистку территорий в Южном Ливане. Израильские ВВС атаковали 160 целей в Газе и Ливане.