Армия Израиля отправила первую тысячу повесток ультраортодоксальным иудеям

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает The Times of Israel, армия Израиля в воскресенье отправила первые тысячу повесток для призыва ультраортодоксальных иудеев. Всего планируется привлечь к службе около 7 тыс. человек из ортодоксальных общин, передает ТАСС.

Данное решение Верховного суда Израиля, принятое в июне, предусматривает обязательный призыв ультраортодоксальных мужчин наравне с другими гражданами. До сих пор они были освобождены от этой обязанности, что вызывало разногласия в израильском обществе, особенно в условиях обостренной военно-политической ситуации.

Кроме того, в поддержку этой меры высказался и министр обороны Израиля Йоав Галант. В настоящий момент в Израиле около 67 тыс. мужчин-ортодоксов, которые подлежат призыву. Однако в ответ на рассылку повесток несколько сотен протестующих перекрыли трассу возле города Бней-Брак, выражая недовольство решением.

Как писала газета ВЗГЛЯД, израильский дрон нанес удар на юге Ливана, в результате чего погибли трое ливанских военных. Ранее сообщалось, что Израиль запланировал зачистку территорий в Южном Ливане. Израильские ВВС атаковали 160 целей в Газе и Ливане.