Экономист Сакс заявил о рисках ядерного конфликта между США и Россией

Tекст: Максим Попов

Выступая с лекцией в Ереване, Джеффри Сакс заявил, что США и Россия ведут открытую войну друг с другом, использовав Украину в качестве посредника, сообщило РИА «Новости». Он подчеркнул, что существует недооценка ядерной угрозы, которую несет этот конфликт, и в США не принято обсуждать такую возможность.

Сакс отметил, что игнорирование ядерной угрозы в США связано с восприятием подобных обсуждений как шантажа или блефа. Он предупредил, что это может привести к ситуации, когда исправить ошибки уже не получится.

Экономист выразил сомнение в компетентности западных лидеров, которые, по его мнению, не осознают серьезности ситуации. Он подчеркнул, что США не понимают важности поддержания дистанции между ядерными сверхдержавами и предпочитают конфронтацию. Это, по мнению Сакса, значительно повышает риски конфликта не только на Украине, но и в отношениях с Китаем.

Напомним, ранее Сакс заявил, что предложение Майка Помпео о выделении 500 млрд долларов Украине на закупку оружия у Пентагона может привести к началу третьей мировой войны.