Tекст: Вера Басилая

В своем Telegram-канале Мария Захарова обратилась к высказываниям главы МИД Германии Анналены Бербок о необходимости поставить Киеву дальнобойное оружие. Захарова резко отреагировала на эти слова, назвав Бербок «оголтелой ксенофобкой» и задала ей ряд вопросов, связанных с нацистским прошлым Германии.

Так, Захарова поинтересовалась, не настало ли время отменить почетные звания, которыми были награждены Гитлер и другие нацистские лидеры в немецких городах.

Захарова подчеркнула, что многие города бывшей Западной Германии до сих пор не лишили Гитлера статуса почетного гражданина, в отличие от городов на территории бывшей ГДР, которые это сделали. Она также указала на существование около 40 казарм Бундесвера, названных в честь нацистских генералов, и выразила удивление по поводу того, что могилы нацистов продолжают содержаться за счет бюджета Германии.

Вопрос Захаровой касался и компенсаций блокадникам Ленинграда. Она напомнила, что Германия выплачивает компенсации только блокадникам еврейской национальности, игнорируя остальных жителей Ленинграда. Захарова выразила недовольство тем, что Берлин настаивает на урегулированности репарационных вопросов, в то время как выплаты эсэсовцам продолжаются.

«Берлин официально заявляет, что блокада Ленинграда якобы не является актом геноцида, хотя по оценке историков, в годы блокады погибло больше мирных жителей, чем в аду Гамбурга, Дрездена, Токио, Хиросимы и Нагасаки вместе взятых», – указала Захарова.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о необходимости поставки Украине дальнобойных систем.



