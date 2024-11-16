16 ноября 1874 года – 150 лет назад – родился Александр Колчак, фигура особая в пантеоне русских воинов. Верховный правитель России 1918–1920 гг., полярный исследователь, учёный-океанограф, адмирал, участник Русско-японской и Первой мировой войн, но главное человек, до конца жизни сохранивший первое качество русского офицера – быть всегда выше обстоятельств в вопросах чести и служения России.51 комментарий
Захарова задала вопрос о Гитлере после призывов Бербок поставить оружие Киеву
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала главу МИД Германии Анналену Бербок оголтелой ксенофобкой за заявления о необходимости поставок дальнобойного оружия Киеву.
В своем Telegram-канале Мария Захарова обратилась к высказываниям главы МИД Германии Анналены Бербок о необходимости поставить Киеву дальнобойное оружие. Захарова резко отреагировала на эти слова, назвав Бербок «оголтелой ксенофобкой» и задала ей ряд вопросов, связанных с нацистским прошлым Германии.
Так, Захарова поинтересовалась, не настало ли время отменить почетные звания, которыми были награждены Гитлер и другие нацистские лидеры в немецких городах.
Захарова подчеркнула, что многие города бывшей Западной Германии до сих пор не лишили Гитлера статуса почетного гражданина, в отличие от городов на территории бывшей ГДР, которые это сделали. Она также указала на существование около 40 казарм Бундесвера, названных в честь нацистских генералов, и выразила удивление по поводу того, что могилы нацистов продолжают содержаться за счет бюджета Германии.
Вопрос Захаровой касался и компенсаций блокадникам Ленинграда. Она напомнила, что Германия выплачивает компенсации только блокадникам еврейской национальности, игнорируя остальных жителей Ленинграда. Захарова выразила недовольство тем, что Берлин настаивает на урегулированности репарационных вопросов, в то время как выплаты эсэсовцам продолжаются.
«Берлин официально заявляет, что блокада Ленинграда якобы не является актом геноцида, хотя по оценке историков, в годы блокады погибло больше мирных жителей, чем в аду Гамбурга, Дрездена, Токио, Хиросимы и Нагасаки вместе взятых», – указала Захарова.
Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о необходимости поставки Украине дальнобойных систем.