Tекст: Александра Юдина

По его мнению, Зеленского «сделают крайним» за обвал фронта, передает РИА «Новости».

Дубинский отмечает, что на Зеленского укажут пальцем за решения «ставки», которые привели к обвалу, коррупцию, невозможную без его назначений, и политические преследования, указания на которые давал лично он.

Он также добавил, что те, кто подносил Зеленскому справки и указы, останутся в стороне, и всю вину свалят на «незадачливого комика».

Ранее сообщалось, что ВС России отбросили ВСУ на запорожском фронте. Кроме того, Министерство обороны заявило, что российские войска установили контроль над Ровнопольем в ДНР.