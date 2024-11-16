Полимеры могут стать той отраслью, которая поможет России «обойти на повороте» технологически развитые страны. Именно в этой сфере содержатся неисчерпаемые перспективы для прикладной реализации научных разработок, а значит, мировая полимеромания не за горами.6 комментариев
Депутат Рады: Зеленского обвинят в обвале фронта
Президенту Украины Владимиру Зеленскому грозит обвинение в обвале фронта из-за решений, принятых «ставкой», а также коррупции и политических посадок, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.
По его мнению, Зеленского «сделают крайним» за обвал фронта, передает РИА «Новости».
Дубинский отмечает, что на Зеленского укажут пальцем за решения «ставки», которые привели к обвалу, коррупцию, невозможную без его назначений, и политические преследования, указания на которые давал лично он.
Он также добавил, что те, кто подносил Зеленскому справки и указы, останутся в стороне, и всю вину свалят на «незадачливого комика».
Ранее сообщалось, что ВС России отбросили ВСУ на запорожском фронте. Кроме того, Министерство обороны заявило, что российские войска установили контроль над Ровнопольем в ДНР.