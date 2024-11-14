Давайте поговорим о феномене деградации оппозиционной журналистики, которая всегда была вражеской пропагандой, но в полный рост расцвела после бегства из страны господ исполнителей после 24 февраля 2022 года. Расцвела и увяла на наших глазах.0 комментариев
Лаврентьев: Сотрудников ГУР Украины в Сирии ликвидируют как пособников террористов
Лаврентьев: Сотрудников ГУР Украины в Сирии ликвидируют за помощь террористам
Российские власти намерены ликвидировать сотрудников ГУР Украины в Сирии, которые вооружают террористов Идлиба, как сообщил спецпредставитель президента Александр Лаврентьев.
Он подтвердил, что сотрудники ГУР Украины участвуют в вооружении террористов в Идлибе, что требует жесткой реакции, сообщает ТАСС. Лаврентьев подчеркнул: «Все эти люди, которые находятся на территории Сирии, они будут, я думаю и уверен даже в этом, отслежены и ликвидированы как пособники терроризма».
Лаврентьев отметил, что необходимо называть вещи своими именами: помощь и вооружение радикалов из «Хайят Тахрир аш-Шам*» (организация признана террористической в РФ и ООН) требуют соответствующих действий. Он указал, что безответственность в таких случаях недопустима, и ответ должен быть жестким.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов установил контакты с целью «покупки» сирийских террористов в Сирии, а за этими контактами Киева с сирийскими террористами стоит Британия, которая активно способствует их установлению.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ