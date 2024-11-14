Байден не стал отказываться от слов о Трампе как об «угрозе демократии»

Американист назвал задачи нового министерства эффективности

Американист Дудаков: Трамп создал министерство против вашингтонской бюрократии

Tекст: Анастасия Куликова

«Илон Маск и Вивек Рамасвами – два предпринимателя, близких к Дональду Трампу. Неудивительно, что избранный президент США предложил им возглавить новоорганизованное министерство по повышению эффективности государственного управления», – считает американист Малек Дудаков.

Он полагает, что пока рано судить о том, как будет устроена работа этого ведомства: «будет ли это действительно отдельное министерство, или Маск и Рамасвами получат широкий мандат для того, чтобы вести чистки и сокращать вашингтонскую бюрократию». По оценкам собеседника, второй вариант представляется более вероятным. «Тем не менее у этих двух предпринимателей в любом случае будет карт-бланш», – подчеркнул Дудаков.

Необходимость появления нового ведомства объясняется двумя факторами. Первый связан с тем, что американский госаппарат действительно работает крайне неэффективно. «Это огромное количество бюрократов, которые практически ничем не занимаются, но при этом тратят огромные деньги на бестолковые дела, исследования, которые ни к чему не приводят. Американские аудиторы признаются, что сотни миллиардов долларов ежегодно тратится впустую», – уточнил политолог.

Кроме того, в Америке колоссальный дефицит госбюджета – более двух трлн долларов – и его нужно как-то купировать, напомнил Дудаков. Поэтому есть объективная причина того, почему Трампу важно разобраться с работой госаппарата и бюрократией, пояснил американист.

Второй фактор связан с желанием избранного президента США убрать нелояльных представителей глубинного государства. «Речь идет о тех аппаратчиках, которые на первом сроке президентства Трампа саботировали его решения и не давали ему проводить свою политику», – добавил собеседник.

По его мнению, процедуру увольнения американских чиновников облегчат: кого-то будут просто сокращать, а кого-то замещать лояльными Трампу людьми. «Я думаю, что в первую очередь Маск и Рамасвами этим и займутся. Причем их работа будет увязана с обычными министерствами, в том числе американским разведсообществом, спецслужбами, а также Пентагоном», – полагает аналитик.

На этом фоне Дудаков напомнил о назначении Трампом директора ЦРУ Джона Рэтклиффа и о номинации Пита Хегсета на должность министра обороны. «Рэтклифф, напомню, помогал Трампу бороться с Рашагейтом в 2020 году. Выбор его и Хегсета на важные посты свидетельствует о боевом настрое избранного президента США. Они лояльны Трампу и будут помогать ему ставить под свой контроль и спецслужбы», – считает политолог

«Последние утечки информации из команды Трампа также указывают на то, что он готовит указы по массовому сокращению генералов и офицеров. В Америке действительно очень раздутый офицерский состав. Но, на мой взгляд, указ коснется прежде всего тех, кто придерживается курса Демпартии. Их заменят сторонниками республиканца. Конечно, влияние и Маска, и Рамасвами будет колоссальным. Потому что тот, кто управляет госаппаратом, управляет Вашингтоном», – акцентировал спикер.

При этом Маск, будучи самым богатым человеком на Земле и обладая огромным влиянием, попытается получить госконтракты на освоение космоса, полеты к Марсу, отправку новых спутников на околоземную орбиту, предположил американист. «Он бизнесмен. Маск думает, что вся бюрократия работает неэффективно, поэтому почему бы ее не сократить? Таким образом, все звезды сошлись: и планы Трампа воевать с дипстейтом, и желание миллиардера перестроить Америку по своим лекалам», – отметил аналитик.

Что касается Рамасвами, то он имеет политические амбиции. «Я вполне допускаю, что он попытается сделать себе имя на этой истории, а потом подастся в большую политику и, возможно, даже станет кандидатом в президенты на следующих выборах в 2028-м или в 2032-м году», – заключил Дудаков.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что бизнесмен Илон Маск и предприниматель Вивек Рамасвами возглавят министерство по повышению эффективности государственного управления (Department of Government Efficiency, DOGE). «Вместе эти два замечательных американца проложат моей администрации путь к ликвидации правительственной бюрократии, сокращению избыточных нормативных актов, расточительных расходов и реструктуризации федеральных агентств», – говорится в заявлении Трампа.

Он добавил, что новый орган будет сотрудничать с Белым домом и его Административно-бюджетным управлением с целью проведения «крупномасштабной структурной реформы». По планам избранного президента, к 4 июля 2026 года, когда будет отмечаться 250-летие принятия Декларации независимости США, страна получит от этого ведомства «отличный подарок» в виде «меньшего правительства, которому будет свойственна большая эффективность». «Это станет потенциально «Манхэттенским проектом» нашего времени», — сказал Трамп. Напомним, в рамках этого проекта в середине XX века в США была создана атомная бомба.

Илон Маск, комментируя в X (ранее Twitter, соцсеть заблокирована в России) свое назначение, пообещал публиковать отчет обо всех действиях ведомства в Интернете для обеспечения прозрачности. «Всякий раз, когда общественность подумает, что мы сокращаем что-то важное или не сокращаем что-то расточительное, просто дайте нам знать!», – написал бизнесмен. Он также пообещал составить «таблицу лидеров по самым безумно глупым тратам налоговых средств».

Напомним, Илон Маск пожертвовал более 152 млн долларов на предвыборную кампанию Трампа и появлялся на его митингах. Вивек Рамасвами баллотировался на пост президента от Республиканской партии в текущем году, но снялся с гонки в январе. Он неоднократно комментировал украинский кризис: в частности заявлял, что Киеву придется уступить восточные регионы, а также предлагал часть регионов Украины в обмен на разрыв дружбы России с Китаем. Также Рамасвами отмечал, что в случае победы на выборах намерен вывести Штаты из НАТО.

Кроме того, избранный президент США номинировал ведущего телеканала Fox News Пита Хегсета на должность министра обороны. «Пит – сильный, умный человек, он искренне верит в принцип «Америка прежде всего». С Питом у руля враги Америки предупреждены: наши военные снова станут великими, и Америка никогда не отступит», – говорится в заявлении переходной команды Трампа.

Питеру Хегсету 44 года. Он ветеран Национальной гвардии США, служил в Афганистане, Ираке и в Гуантанамо на Кубе. На телеканале Fox он работает с 2014 года. Выбор Трампа необычен, поскольку на пост шефа Пентагона претендовали более тесно связанные с ведомством кандидаты, отмечает The New York Post. Среди них, например, сенатор Джони Эрнст, пользующийся расположением в военных кругах за тесное сотрудничество с Пентагоном по оборонному законодательству.