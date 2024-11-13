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Экс-глава Адмиралтейского района Петербурга задержан за взятку в 8 млн рублей
Экс-глава Адмиралтейского района Сергей Оверчук задержан в Петербурге за получение взятки в 8 млн рублей
Бывший глава Адмиралтейского района Петербурга Сергей Оверчук задержан за получение взятки в 8 млн рублей от подрядчика, занимавшегося благоустройством.
Ушедший в отставку глава Адмиралтейского района Петербурга Сергей Оверчук был задержан по подозрению в получении взятки в размере 8 млн рублей, сообщает ТАСС. По данным следствия, Оверчук, занимая должность главы района, предлагал представителям коммерческих организаций за взятку способствовать заключению и выплатам по государственным контрактам на благоустройство территорий.
Как рассказал представитель пресс-службы главного следственного управления СК России по Петербургу, в отношении Оверчука возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ о получении взятки в особо крупном размере. «Он процессуально задержан», – сообщила пресс-секретарь Юлия Кольникова.
Следствие установило, что в период с октября 2022 года по март 2024 года Оверчук использовал своего заместителя Игоря Комарова в качестве посредника. Комаров договаривался с гендиректором подрядчика о передаче Оверчуку 5% от стоимости государственных контрактов. В результате Комаров получил от предпринимателя 8 млн рублей и передал их Оверчуку в помещении администрации на Измайловском проспекте.
В администрации и по месту жительства Оверчука были проведены обыски. Также возбуждены дела в отношении взяткодателя и Комарова за дачу взятки и посредничество. В настоящее время решается вопрос о предъявлении Оверчуку обвинения и избрании меры пресечения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Петербурге правоохранительные органы задержали посредника, который пытался передать взятку генерал-майору Центрального военного округа. ФСБ также задержала бывшего начальника управления уголовного розыска в Петербурге по обвинению в коррупции.