Опрос: Военная помощь Украине теряет популярность среди граждан Германии

Tекст: Мария Иванова

В Германии снижается поддержка военной помощи Украине, сообщает Deutsche Welle* (признана СМИ-иноагентом).

По данным опроса института Verian по заказу Фонда имени Кербера, в 2023 году за поддержку выступали две трети немцев, а сейчас – около половины. В частности, военную помощь одобряют 57% жителей Германии, что на девять процентных пунктов меньше, чем годом ранее.

Разделение во взглядах на войну на Украине также заметно между западными и восточными регионами страны. На западе 49% респондентов поддерживают продолжение борьбы Украины, в то время как на востоке эту позицию разделяют только 38%. Однако на востоке 52% считают, что Украине следует отказаться от части территорий, против 40% на западе.

Вопрос о роли Германии в международных кризисах также оказался неоднозначным. Почти половина опрошенных, 46%, выступают за активное участие Берлина в разрешении международных конфликтов. При этом 71% из них считает, что усилия должны сосредоточиться на дипломатической работе, а лишь 10% поддерживают более активное военное участие.

Интересно, что большинство немцев, 79%, считают, что переизбрание Дональда Трампа на пост президента США может негативно сказаться на отношениях между Берлином и Вашингтоном. Только 12% видят в этом положительные перспективы. В то же время среди сторонников партии «Альтернатива для Германии» более половины верят в положительные последствия избрания Трампа.

В отношении конфликта на Ближнем Востоке большинство немцев не поддерживают оборонную помощь Израилю, однако 64% считают, что Германия должна быть посредником между Израилем и ХАМАС. При этом 87% опрошенных одобряют гуманитарную помощь жителям сектора Газа.

Ранее кандидат в канцлеры Германии от ХДС Фридрих Мерц заявил о готовности выставить России 24-часовой ультиматум, требуя прекратить боевые действия на Украине, и пообещал поставки крылатых ракет Киеву в случае отказа.

Между тем политолог Александр Рар отмечал, что Олаф Шольц жаждет сохранить пост канцлера, но ему предстоит выбрать: объединиться ли с большой частью электората, которая выступает за разрешение украинского кризиса, или дальше следовать призывам элит вооружать Украину во что бы то ни стало.