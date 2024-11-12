Трамп пришел на четыре года. За ним – молодой сверхамбициозный, умный и горячий Вэнс, который при хорошем раскладе будет занимать место президента еще восемь лет. Двенадцать лет на то, чтобы выстроить новый миропорядок, который был бы устойчив и по-хорошему компромиссен, то есть устраивал бы все заинтересованные стороны.2 комментария
В Германии снизилась поддержка военной помощи Украине
Опрос: Военная помощь Украине теряет популярность среди граждан Германии
Поддержка военной помощи Украине среди немцев снизилась до 57%, при этом 47% жителей Германии выступают за продолжение борьбы Киева, показал опрос института Verian, проведенного по заказу немецкого Фонда имени Кербера (Korber-Stiftung).
В Германии снижается поддержка военной помощи Украине, сообщает Deutsche Welle* (признана СМИ-иноагентом).
По данным опроса института Verian по заказу Фонда имени Кербера, в 2023 году за поддержку выступали две трети немцев, а сейчас – около половины. В частности, военную помощь одобряют 57% жителей Германии, что на девять процентных пунктов меньше, чем годом ранее.
Разделение во взглядах на войну на Украине также заметно между западными и восточными регионами страны. На западе 49% респондентов поддерживают продолжение борьбы Украины, в то время как на востоке эту позицию разделяют только 38%. Однако на востоке 52% считают, что Украине следует отказаться от части территорий, против 40% на западе.
Вопрос о роли Германии в международных кризисах также оказался неоднозначным. Почти половина опрошенных, 46%, выступают за активное участие Берлина в разрешении международных конфликтов. При этом 71% из них считает, что усилия должны сосредоточиться на дипломатической работе, а лишь 10% поддерживают более активное военное участие.
Интересно, что большинство немцев, 79%, считают, что переизбрание Дональда Трампа на пост президента США может негативно сказаться на отношениях между Берлином и Вашингтоном. Только 12% видят в этом положительные перспективы. В то же время среди сторонников партии «Альтернатива для Германии» более половины верят в положительные последствия избрания Трампа.
В отношении конфликта на Ближнем Востоке большинство немцев не поддерживают оборонную помощь Израилю, однако 64% считают, что Германия должна быть посредником между Израилем и ХАМАС. При этом 87% опрошенных одобряют гуманитарную помощь жителям сектора Газа.
Ранее кандидат в канцлеры Германии от ХДС Фридрих Мерц заявил о готовности выставить России 24-часовой ультиматум, требуя прекратить боевые действия на Украине, и пообещал поставки крылатых ракет Киеву в случае отказа.
Между тем политолог Александр Рар отмечал, что Олаф Шольц жаждет сохранить пост канцлера, но ему предстоит выбрать: объединиться ли с большой частью электората, которая выступает за разрешение украинского кризиса, или дальше следовать призывам элит вооружать Украину во что бы то ни стало.
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