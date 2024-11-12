Трамп пришел на четыре года. За ним – молодой сверхамбициозный, умный и горячий Вэнс, который при хорошем раскладе будет занимать место президента еще восемь лет. Двенадцать лет на то, чтобы выстроить новый миропорядок, который был бы устойчив и по-хорошему компромиссен, то есть устраивал бы все заинтересованные стороны.2 комментария
Япония сочла слова Путина позитивными, но санкции против России сохранила
Япония считает слова президента России Владимира Путина о двусторонних отношениях «несколько позитивными», но продолжит придерживаться санкций против Москвы, пока сохраняется текущая ситуация на Украине, заявил глава японского МИД Такэси Ивая.
Япония считает слова Путина о готовности к выстраиванию двусторонних отношений с Токио «несколько позитивными», но намерена продолжать придерживаться санкций против России, заявил глава японского МИД Такэси Ивая на пресс-конференции, отвечая на вопрос о заявлениях Путина на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».
Ивая подчеркнул, что неверно утверждать, будто отношения Японии и России ухудшились из-за действий Токио. По его мнению, причиной расхождений стали действия Москвы в отношении Киева. Министр добавил, что у Японии нет другого выбора, кроме как сохранять жесткие санкции против России до изменений в ситуации, передает ТАСС.
Несмотря на санкции, Япония считает необходимым сохранять диалог с Россией как с соседом, исходя из своих национальных интересов. Ивая отметил, что у стран есть другие вопросы, требующие решения, такие как экономическая деятельность и безопасность на море.
Японское правительство также сохраняет курс на решение проблемы принадлежности южной части Курил и заключение мирного договора.
«Политика Японии не изменилась. В отношении «северных территорий» (так в Японии называют южную часть Курил) мы будем сохранять курс на решение проблемы принадлежности четырех северных островов и заключение мирного договора», – сказал Ивая.
Ранее японский политик Мунэо Судзуки заявил о необходимости пересмотра политики Токио в отношении Москвы после выступления президента России Владимира Путина на клубе «Валдай».
Между тем генеральный секретарь правительства Японии Есимаса Хаяси заявил о важности мониторинга отношений США и России, комментируя публикации о якобы контактах российского президента Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом.