При всем разнообразии вариантов принципиальных альтернатив у Запада всего две: либо признать свое поражение, либо ввязаться в прямой открытый военный конфликт с Москвой – в надежде, что совместными усилиями все-таки удастся свалить русского медведя. Но даже это иллюзия.0 комментариев
Школьники обсудили вклад коллективного труда в развитие России на «Разговорах о важном»
Школьники обсудили вклад коллективного труда в развитие России в рамках «Разговоров о важном»
На уроке «Твой вклад в общее дело» школьники изучили значение коллективного труда для будущего страны и познакомились с профессиями будущего.
В российских школах и колледжах 11 ноября состоялся урок на тему «Твой вклад в общее дело». Мероприятие прошло в рамках цикла «Разговоры о важном», который нацелен на развитие гражданского сознания и патриотизма среди школьников и студентов.
Юная актриса Виталия Корниенко рассказала учащимся о профессиях будущего и значимости выбора жизненного пути в раннем возрасте. Особое внимание было уделено необходимости внесения личного вклада в общее дело.
Почетным гостем мероприятия стала Екатерина Кузьмина, президент Фонда сохранения и поддержки природного и культурного наследия «Эффект Мамонта». Она подчеркнула важность командной работы: «Общее дело – это достижение целей сообща. Только при осознании роли каждого в команде можно добиться максимальных результатов».
Участники урока, в том числе классные руководители, отметили, что своими усилиями они способствуют развитию государства.
По итогам урока было зафиксировано более 3 млн просмотров и свыше 154 тыс. скачиваний.