Школьники обсудили вклад коллективного труда в развитие России на «Разговорах о важном»

Школьники обсудили вклад коллективного труда в развитие России в рамках «Разговоров о важном»

В российских школах и колледжах 11 ноября состоялся урок на тему «Твой вклад в общее дело». Мероприятие прошло в рамках цикла «Разговоры о важном», который нацелен на развитие гражданского сознания и патриотизма среди школьников и студентов.

Юная актриса Виталия Корниенко рассказала учащимся о профессиях будущего и значимости выбора жизненного пути в раннем возрасте. Особое внимание было уделено необходимости внесения личного вклада в общее дело.

Почетным гостем мероприятия стала Екатерина Кузьмина, президент Фонда сохранения и поддержки природного и культурного наследия «Эффект Мамонта». Она подчеркнула важность командной работы: «Общее дело – это достижение целей сообща. Только при осознании роли каждого в команде можно добиться максимальных результатов».

Участники урока, в том числе классные руководители, отметили, что своими усилиями они способствуют развитию государства.

По итогам урока было зафиксировано более 3 млн просмотров и свыше 154 тыс. скачиваний.