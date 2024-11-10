Салливан: США направят Украине оставшиеся 6 млрд долларов

Салливан: США реализуют 6 млрд долларов помощи Украине до инаугурации Трампа

Tекст: Ольга Иванова

США намерены полностью реализовать помощь, выделенную Конгрессом для Украины, в размере 6 млрд долларов, сообщает ТАСС. Джейк Салливан, помощник президента США по национальной безопасности, подтвердил это в эфире телеканала CBS. Он отметил, что президент Джо Байден ясно дал понять, что все средства будут направлены Украине до инаугурации Дональда Трампа 20 января.

Салливан подчеркнул, что в течение следующих 70 дней Байден будет продолжать убеждать Конгресс и будущую администрацию в важности поддержки Украины. «Уход от Украины означает еще большую нестабильность в Европе», – заявил он.

На вопрос о возможном запросе на дополнительные средства после окончания срока Байдена, Салливан подчеркнул, что, хотя конкретные предложения не оглашаются, Байден будет доказывать необходимость постоянной поддержки Украины. По его словам, угроза Украине сохраняется, и США должны продолжать свои обязательства перед Украиной и союзниками.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил мнение, что Дональд Трамп может сократить американскую помощь Украине в рамках урегулирования конфликта, а также сообщалось, что от Трампа ждут подробной информации о его отношении и действиях по поводу финансовых связей США с Украиной.