Швеция закупит военно-транспортные самолеты у Бразилии

Швеция увеличит закупки бразильских самолетов Embraer C-390 после соглашения

Tекст: Дмитрий Зубарев

Швеция и Бразилия решили укрепить свое сотрудничество в области военной авиации, сообщает ТАСС. В бразильском городе Натал министры обороны Пол Йонсон и Жозе Мусио Монтейро подписали декларацию о намерениях. В рамках этого соглашения Бразилия увеличит свой заказ на шведские истребители Jas 39 Gripen, а Швеция приобретет бразильские военно-транспортные самолеты Embraer C-390.

Эти две страны уже давно сотрудничают в военно-технической сфере. В 2014 году между Бразилией и шведской компанией SAAB был заключен контракт на поставку 36 истребителей Jas 39 Gripen. На сегодняшний день уже поставлено восемь из них, а также начато совместное производство самолетов в Бразилии.

Нынешние договоренности предусматривают увеличение объема поставок шведских истребителей на 25%. В свою очередь, правительство Швеции поручит Управлению материального обеспечения Вооруженных сил начать переговоры о закупке самолетов Embraer C-390. Министр обороны Швеции Пол Йонсон отметил, что сотрудничество в авиации важно для обеих стран, и новая декларация позволит его углубить.

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