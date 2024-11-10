В начале нулевых появилась и стала популярной песня «Такого, как Путин». Она, конечно, была шуточной, а оказалась пророческой. Если сегодня какой-то стиль лидерства и вызывает в мире уважение и желание подражать, то это именно стиль Владимира Путина.18 комментариев
Швеция закупит военно-транспортные самолеты у Бразилии
Швеция увеличит закупки бразильских самолетов Embraer C-390 после соглашения
Швеция и Бразилия укрепляют свое сотрудничество в военной авиации, подписав декларацию о намерениях, согласно которой Швеция планирует приобрести бразильские транспортные самолеты Embraer C-390, а Бразилия увеличит заказ на истребители Jas 39 Gripen на 25%.
Швеция и Бразилия решили укрепить свое сотрудничество в области военной авиации, сообщает ТАСС. В бразильском городе Натал министры обороны Пол Йонсон и Жозе Мусио Монтейро подписали декларацию о намерениях. В рамках этого соглашения Бразилия увеличит свой заказ на шведские истребители Jas 39 Gripen, а Швеция приобретет бразильские военно-транспортные самолеты Embraer C-390.
Эти две страны уже давно сотрудничают в военно-технической сфере. В 2014 году между Бразилией и шведской компанией SAAB был заключен контракт на поставку 36 истребителей Jas 39 Gripen. На сегодняшний день уже поставлено восемь из них, а также начато совместное производство самолетов в Бразилии.
Нынешние договоренности предусматривают увеличение объема поставок шведских истребителей на 25%. В свою очередь, правительство Швеции поручит Управлению материального обеспечения Вооруженных сил начать переговоры о закупке самолетов Embraer C-390. Министр обороны Швеции Пол Йонсон отметил, что сотрудничество в авиации важно для обеих стран, и новая декларация позволит его углубить.
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