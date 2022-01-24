Планы НАТО по захвату Калининграда ставят под удар Прибалтику

В последние годы НАТО не раз заявляло о том, что у него есть планы захвата Калининграда. В эти выходные в западных СМИ вновь появилась публикация, посвященная этому региону РФ: в ней аналитик США возлагает обязанность по нейтрализации анклава в случае военного конфликта на Польшу и Литву. Чем опасен Калининград для НАТО и как Россия сможет защитить этот окруженный Североатлантическим блоком регион?

В случае конфликта с Россией Западу следует использовать американские зенитные комплексы Patriot для «нейтрализации» обороны Калининграда. Об этом заявила аналитик Лексингтонского института Сара Уайт. В статье для 19FortyFive в минувшие выходные она призвала Польшу и Литву как можно скорее принять меры, чтобы устранить фактор Калининграда.

Как отметила Уайт, российский анклав может доставить НАТО «много головной боли». Она напомнила, что регион прекрасно вооружен: там размещены высокоточные комплексы «Искандер-М», истребители с крылатыми ракетами, там же базируется внушительная группировка кораблей российского ВМФ. По мнению автора, Варшава и Вильнюс должны как можно скорее принять меры. Уайт убеждена, что «эффективным» ответом на выстроенную Россией систему обороны станет хотя бы поставка американских зенитных комплексов (ЗРК) Patriot, самолетов пятого поколения F-35 Lightning II и танков M1 Abrams. Хотя Литва и не может себе позволить такие дорогие вооружения, ей все равно необходимо предоставить как минимум системы противоракетной обороны, считает колумнист.

В январе в Вашингтоне допустили возможность сокращения численности американских войск в Восточной Европе – при условии аналогичных шагов России и при выполнении Москвой определенных условий, в том числе заблаговременного уведомления о передвижении сил и ракет «Искандер» в Калининградской области.

«Во-первых, там создана серьезная группировка войск. Во-вторых, там расположены зенитные ракетные системы С-400, которые блокируют использование авиации НАТО. Так что в целом наш регион – серьезная угроза для них», – пояснил доктор военных наук Константин Сивков, комментируя обостренный интерес западных генералов к российскому анклаву.

«Под Калининградом также размещены комплексы «Искандер» с дальностью стрельбы 300 км – они способны своими баллистическими ракетами поражать системы противоракетной обороны и ключевых объектов систем управления НАТО, объектов инфраструктуры важнейших элементов войск. Их радиус накрывает не только всю оперативную, но и стратегическую глубину группировки сил НАТО на возможном театре военных действий», – пояснил Сивков газете ВЗГЛЯД. «Что касается призыва усилить армии в Латвии, Литве и Эстонии, то это полная некомпетентность. Сами они не способны на это. Только западные страны НАТО могут нарастить там свои вооруженные силы. Но даже если там будут размещены значительные группировки войск из основных стран НАТО, тут тоже будут большие проблемы. Начнем с того, что оперативная емкость территории Балтии невелика. Разместить там крупные контингенты сложно.

Если их там очень плотно расставить, они становятся мишенью для ударов со стороны России и Белоруссии,

которые будут сопровождаться довольно большими потерями», – констатировал эксперт. «Это узкое место в системе военной географии НАТО – весь этот выступ Балтии. Узость этого выступа создает благоприятную возможность для того, чтобы коротким ударом со стороны России и Белоруссии провести деблокаду Калининградской области. Фактически от Балтии ничего не зависит. Вот почему они в полный голос кричат американцам и другим европейцам: «Размещайте у нас свои войска!» Сами они ничего сделать не могут», – сказал военный аналитик.

В понедельник стало ясно, что в Вашингтоне и Брюсселе решили не дожидаться завершения переговоров с Москвой. НАТО рассматривает возможность увеличения своего присутствия на востоке, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам переговоров с главами МИД Швеции и Финляндии. «Это может включать дополнительное размещение боевых групп НАТО, это будет осуществляться пропорционально в соответствии с нашими международными обязательствами, чтобы повысить уровень безопасности в Европе для всех нас», – цитировало генсека РИА «Новости».

Ранее в штаб-квартире НАТО объявили об усилении своего восточного фланга «на фоне продолжения наращивания Россией сил на Украине и вокруг нее». Так, Дания посылает фрегат в Прибалтику и четыре истребителя F-16 в Литву, Испания отправляет в Болгарию корабли, Нидерланды перебрасывают два истребителя F-35 в Болгарию и переводят корабль и наземные силы в боевую готовность. США также «изучают возможность расширения военного присутствия на восточном фланге», а Франция заявила о готовности перебросить силы в Румынию.

Стало известно, что президент Джо Байден рассматривает предложения по переброске сухопутных сил, авиации и флота Соединенных Штатов в страны Прибалтики и Центральной Европы, сообщили источники The New York Times в американской администрации. Как сообщает издание, представители Пентагона в минувшую субботу представили в Белый дом несколько вариантов переброски сил как можно ближе к российским границам.

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Заявление Столтенберга противоречит одному из ключевых положений Основополагающего акта Россия – НАТО, сказал газете ВЗГЛЯД член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош. «Я напомню, что в этом документе в числе прочего сказано: альянс берет на себя обязательства не размещать на постоянной основе существенные боевые силы в районах рядом с РФ», – отметил он.

«Столтенберг как раз и сказал о размещении существенных вооруженных сил в приграничных России районах. Конечно, натовцы могут говорить, что это временно, но так или иначе можно утверждать, что возле России идет наращивание боевых сил», – подчеркнул эксперт.

«Естественно, это в первую очередь означает усиление сил НАТО вокруг Калининградской области. Этим занимаются Польша и Литва, – считает собеседник. – В частности, Варшава уже закупила и через несколько лет получит американские истребители-бомбардировщики F-35 Lightning II. Кроме того, ей по карману ракеты класса «воздух – земля», способные достать до Москвы от польских границ. Допускаю, она может позволить себе и танки M1 Abrams. За последние годы Польша достаточно окрепла с экономической точки зрения».

У соседней Литвы, по мнению Бартоша, бюджет закупок и ассортимент будут качественно отличаться. «Скорее всего, Вильнюс сосредоточится на приобретении противотанковых и противовоздушных переносных комплексов. Вряд ли пойдет речь о крупных заказах, но, может, одну–две танковых роты с Abrams M1 они смогут укомплектовать», – предположил специалист.

Если Варшава и Вильнюс действительно начнут массово заказывать натовское оружие, Москве следует выразить озабоченность, считает Бартош. «Мы будем возражать против таких перебросов вооружений в приграничные с Россией страны, учитывая, что все подобные закупки производятся под надуманными предлогами якобы растущей агрессивности Москвы», – заключил собеседник.

Напомним, в октябре 2019 года старший научный сотрудник Джеймстаунского фонда (США) Ричард Хукер предложил рассмотреть перспективу захвата анклава в случае столкновения с Россией в Прибалтике. Губернатор Антон Алиханов назвал план захвата «американской глупостью» и обратил внимание, что подобные публикации выгодны ВПК стран НАТО. В сентябре 2019 года командующий ВВС США в Европе Джеффри Ли Харриган заявил, что у Пентагона есть план по прорыву ПВО Калининграда. В российском МИДе расценили заявление Харригана как угрозу. В мае прошлого года стало известно о секретном плане нападения США на Калининград. А в июле эксперты в США допустили «осаду и физическую оккупацию» Калининграда.

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Сенатор Алексей Пушков объяснял истерию Запада вокруг Калининграда тем, что США и НАТО необходимо «обосновать насыщение Прибалтики, Польши и Балтийского моря своими вооруженными силами; подтягивать к маневрам НАТО Финляндию, а также подталкивать Швецию, где есть значительные проатлантические силы, к вступлению в альянс вопреки ее нейтральному статусу».

Сивков предлагает не воспринимать всерьез рекомендации Сары Уайт, обращенные к Вильнюсу. «Купить американские Patriot? Чисто теоретически они могут это сделать. Но, во-первых, в отличие от поляков, у литовцев просто денег не хватит. Во-вторых, даже если разместить комплексы Patriot и самолеты F-35 Lighting на территории Балтии, их смогут там легко достать российские реактивные системы залпового огня «Ураган» или «Смерч», и уничтожить в первые 15 минут начала войны, отметил Сивков.

«Так близко от переднего края никто авиацию никто никогда не ставит. Да, в Прибалтике у НАТО есть авиабаза, с которой F-35 могут действовать. Но эта угроза при необходимости будет нейтрализована российскими войсками. По этой авиации мы будем бить реактивной системой «Торнадо-С», у них не останется никаких аэродромов и никаких самолетов», – предупредил собеседник.

Современные модификации Abrams, стоящие на вооружении Пентагона, американцы никому не поставляют – только более старые и отсталые модели, отметил Сивков.

«В Пентагоне им могут дать предшествующие модификации Abrams – М1А2 и другие, которые по своим техническим характеристикам весьма существенно уступают российским танкам. То же самое можно сказать и про Германию. Немцы ранее поставили прибалтам танки Leopard, но модификации А-4, а это танки, созданные еще в 1980-м. И уже тогда они уступали нашим танкам Т-80ПВ, Т-72Б. А нашим моделям Т-72Б3 и Т90 тем более «Леопарды» сильно уступают. Современные танки, которые даже превосходят наши Т-72Б3 и Т90, – это Leopard 2 модификации А6 и А7. Но эти танки ни прибалтам, ни полякам не дают. Им дают предшествующую модификацию А5, у нее слабенькая пушка, хотя и больше брони. Это танк равноценен нашему Т-72. Вот эти модификации конца девяностых-нулевых им действительно могут дать», – предположил Сивков.

В любом случае закупить нужное количество танков, чтобы противостоять России, прибалты не смогут, и дело не только в деньгах, объяснил эксперт. «Нужна также система технического предупреждения, комплектующие, свои тыловые службы, свои подготовленные кадры, чтобы управлять этими танками. Нужна моторизованная пехота: если они закупают 30 танков, то им вдобавок нужно 100–150 боевых машин разных классов, чтобы взаимодействовать с танками. А у стран Балтии всего сейчас несколько десятков таких боевых бронированных машин, а танков нет вообще», – подытожил Сивков.

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