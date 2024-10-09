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Мишустин предложил заменить все ПО авиакомпаний на отечественное
Мишустин предложил полную замену программ авиакомпаний на отечественные аналоги
Премьер-министр Михаил Мишустин предложил полностью заменить используемое авиакомпаниями программное обеспечение на отечественные разработки, подчеркнув важность этого шага для отрасли и будущего экономии.
Премьер-министр Михаил Мишустин призвал отечественные авиакомпании полностью перейти на использование российского программного обеспечения, сообщает ТАСС. Такое заявление он сделал на встрече с гендиректором ПАО «Аэрофлот» Сергеем Александровским. Мишустин отметил, что «Аэрофлот» выступает лидером в этой области и является примером для других авиаперевозчиков, чтобы навести порядок в отрасли.
По мнению премьера, переход на более эффективное отечественное ПО приведет к значительной экономии в будущем. Мишустин поручил Александровскому лично контролировать процесс внедрения и эксплуатацию нового программного обеспечения. Он подчеркнул важность работы всех систем как единой целостной структуры и отметил, что этот процесс требует тщательного контроля и внимания.
Премьер также выразил уверенность, что у «Аэрофлота» есть все возможности для обеспечения безопасности пассажиров и грузов. Он пожелал, чтобы компания заняла достойное место в формировании современного облика авиационного транспорта России и внесла вклад в экономическое развитие страны. Александровский, в свою очередь, отметил, что в рамках программы цифровой трансформации, начавшейся в 2022 году, доля затрат на отечественное ПО увеличилась с 33% до 90% в 2023 году. К 2025 году компания планирует полностью завершить переход на отечественное программное обеспечение.
Как писала газета ВЗГЛЯД, перспективная электронная компонентная база, разработанная холдингом «Росэлектроника», заменит импортные аналоги в приборах авиации, радиолокации и машинного зрения. Холдинг «Росэлектроника» создал замену американским электронным компонентам связи для российских гражданских самолетов Sukhoi Superjet-100 и МС-21. Также в России начали производить радиолокационные системы (РЛС) для посадки самолетов с отказавшей навигацией.