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ВСУ обстреляли село на Херсонщине, ранены два ребенка
Два ребенка получили осколочные ранения при обстреле ВСУ в селе Красное Херсонской области
В Херсонской области в результате обстрела ВСУ села Красное пострадали двое детей, получив осколочные ранения, но их состояние оценивается как нетяжелое, сообщили в местной администрации.
В результате обстрела села Красное в Херсонской области украинскими вооруженными силами двое детей получили осколочные ранения, передает ТАСС. Инцидент произошел в частном доме, куда попал снаряд.
По данным администрации Скадовского муниципального округа, пострадавшие дети находятся в стабильном состоянии, их ранения оцениваются как нетяжелые. Им была оперативно оказана медицинская помощь.
Обстрелы населенных пунктов в Херсонской области продолжаются на фоне эскалации конфликта, что приводит к многочисленным жертвам среди мирного населения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник влетел в окно жилого дома в селе Козьмодемьяновка Шебекинского округа Белгородской области, в результате чего пострадал 13-летний ребенок и были повреждены кровля и фасад здания.