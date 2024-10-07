Экс-премьер Польши Лешек Миллер заявил, что Украина не станет членом ЕС, пока чтит националистов

Tекст: Вера Басилая

Миллер отметил, что проблема с Украиной связана не только с нерешенным вопросом Волыни, но и с тем, что сегодня убийцы становятся героями. Он подчеркнул, что на Украине имеются памятники и улицы в честь тех, кто отдавал преступные приказы об этнических чистках, передает РИА «Новости».

Бывший польский премьер провел параллели с бывшей Югославией. «Пока преступники были спрятаны, а Сербия и Хорватия не хотели их экстрадировать, этим странам был перекрыт путь в Евросоюз», – отметил он.

Политик указал на важность того, какие образцы для подражания используются для воспитания молодого поколения.

Миллер отметил, что украинцы могут выбирать своих героев, но если они хотят стать частью Европейского союза, они должны соответствовать ожиданиям, включая дистанцирование от националистического прошлого. «Решите, что вы предпочитаете», – заявил он, обращаясь к украинцам.

Ранее глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш отметил, что для вступления в Европейский союз Украине придется провести эксгумацию жертв Волынской резни.

Замглавы МИД Польши Павел Яблоньский уточнил, что вопрос присоединения Украины к Европейскому союзу не будет решен до завершения эксгумации.

Экс-посол Польши на Украине Бартош Чихоцкий заявил, что Украина препятствует эксгумации жертв Волынской резни, опасаясь разрушения мифа о националистах.

