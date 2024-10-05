«Спартак» разгромил «Ростов» со счетом 3:0

Футболисты «Спартака» победили «Ростов» 3:0 в матче 11-го тура РПЛ

Футболисты московского «Спартака» уверенно разгромили «Ростов» со счетом 3:0 в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), пишет ТАСС. Встреча состоялась на «Лукойл-Арене», где Наиль Умяров на 29-й минуте открыл счет. Шамар Николсон удвоил преимущество «Спартака» на 34-й минуте и затем оформил дубль в компенсированное время первого тайма.

Несмотря на три забитых гола, два других удара Николсона были отменены: один из-за офсайда, второй из-за игры рукой. Этот матч стал для «Ростова» четвертым подряд без победы в РПЛ, увеличив серию до одного ничьей и трех поражений. После 11 туров команда Валерия Карпина занимает девятое место с 12 очками.

Благодаря этой победе «Спартак» поднялся на пятое место в турнирной таблице, набрав 19 очков. Следующий матч у команды Деяна Станковича состоится 19 октября, когда они примут «Краснодар». «Ростов», в свою очередь, также 19 октября сыграет в гостях против «Пари Нижний Новгород».

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