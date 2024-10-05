Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьёз? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?0 комментариев
Певец Джек Колвелл умер после анонса нового альбома
Австралийский певец Джек Колвелл умер спустя несколько дней после анонса альбома
Австралийский певец Джек Колвелл, которому было 34 года, умер спустя несколько дней после анонса своего нового альбома, сообщил портал News.com.
Австралийский певец Джек Колвелл скончался 3 октября в возрасте 34 лет. Его смерть произошла через несколько дней после того, как он объявил о завершении работы над своим новым альбомом, который находился на этапе мастеринга, передает RT.
Колвелл был известен своим уникальным музыкальным стилем и многими поклонниками как в Австралии, так и за ее пределами. 24 сентября он сообщил своим подписчикам в социальных сетях, что его новый альбом почти готов, и выразил надежду на его скорый релиз.
Причина смерти пока не раскрывается.
Ранее сообщалось, что американский актер и звезда реалити-шоу Эдуардо Ксол скончался спустя неделю после того, как на него совершили нападение.