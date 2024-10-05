Певец Джек Колвелл умер после анонса нового альбома

Австралийский певец Джек Колвелл умер спустя несколько дней после анонса альбома

Tекст: Вера Басилая

Австралийский певец Джек Колвелл скончался 3 октября в возрасте 34 лет. Его смерть произошла через несколько дней после того, как он объявил о завершении работы над своим новым альбомом, который находился на этапе мастеринга, передает RT.

Колвелл был известен своим уникальным музыкальным стилем и многими поклонниками как в Австралии, так и за ее пределами. 24 сентября он сообщил своим подписчикам в социальных сетях, что его новый альбом почти готов, и выразил надежду на его скорый релиз.

Причина смерти пока не раскрывается.

Ранее сообщалось, что американский актер и звезда реалити-шоу Эдуардо Ксол скончался спустя неделю после того, как на него совершили нападение.

