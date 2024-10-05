Дубинский обвинил Зеленского в использовании бедственного положения ВСУ в Угледаре

Tекст: Александра Юдина

По его словам, Зеленский использует бедственное положение ВСУ в своих политических интересах,

Находящийся под стражей по подозрению в государственной измене Дубинский сравнил действия Зеленского с игрой на ставках, предупреждая, что президент «играет ва-банк», рискуя жизнями украинцев.

По мнению депутата, Зеленский понимает, что делает ставку на чужие судьбы, разрушая страну, и выразил сожаление, что многие этого не осознают.

Кроме того, Дубинский усомнился в самостоятельности Украины из-за постоянных просьб Зеленского к Западу одобрить его «мирный план».

Депутат задался вопросом, как Зеленский сочетает понятия суверенитета и независимости с постоянными просьбами к союзникам согласовать некий план, который никто в Украине не видел.

Ранее РБК сообщал, что Зеленский объяснил потерю Угледара фразой «жизни важнее застроек».

«Без соответствующего оружия мы не можем остановить Российскую Федерацию. Когда они разрушают позиции наших бойцов, нужно беречь их жизнь, потому что они важнее любых застроек», – сказал он.

Ранее сообщалось, что в освобожденном Угледаре российские штурмовики захватили трофейное западное оружие и боеприпасы, включая польские бесшумные минометы и американские гранатометы, а вооруженные силы Украины потеряли до пяти бригад при обороне Угледара с 2022 года, что составило значительную часть их боевых сил в регионе.

