  • Новость часаВС России за неделю нанесли 29 ударов по объектам ВПК и энергетики Украины
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    Мнения
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов ВЦИОМ не понял российский футбол

    Есть и серьезные, и всякие мелкие причины, препятствующие поддержке интереса к футболу. Вы будете смеяться, но это, например, продажа пива на стадионах. Россия едва ли не единственная из цивилизованных стран, где это запрещено.

    4 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Европа ставит русофобию выше мультикультурализма

    В Европе – удивительная тенденция. На волне роста популярности правых евроскептиков «системе» приходится идти им навстречу. И она делает это, когда дело касается некоторого закручивания миграционных гаек. Но не делает ни шага навстречу избирателям правых партий, когда речь идет об отношениях с Россией и поддержке Украины.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин «Друзья мира» опасны для Зеленского

    Основная опасность для Украины в том, что китайско-бразильские идеи урегулирования конфликта могут принять не только на Глобальном Юге, но и на Западе. Швейцария уже продемонстрировала, что приемлет концепцию «Друзей мира». Германия готовит свой мирный план, который по многим параметрам похож на китайско-бразильский.

    4 комментария
    4 октября 2024, 13:23 • Новости дня

    Пескова спросили об угрозах послу Антонову

    Представитель Кремля Песков не стал комментировать угрозы послу Антонову

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что пока не имеет возможности прокомментировать слова российского посла в США Анатолия Антонова об угрозах.

    Песков отметил, что не знаком с информацией и не имел возможности ознакомиться с заявлениями, касающимися безопасности Антонова, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Антонов сообщил о поступающих угрозах физической расправы в его адрес и в адрес других дипломатов на фоне приближения президентских выборов в США, а ранее подчеркнул, что российско-американские отношения находятся в сложном состоянии.

    2 октября 2024, 20:45 • Новости дня
    В Госдепе оказались поражены способностями армии и ОПК России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американское руководство поразило наращивание работы Российской армии и российского оборонно-промышленного комплекса в последние два года, заявил первый замгоссекретаря США Курт Кэмпбелл.

    «На протяжении последних двух лет мы наблюдали воссоздание российских Вооруженных сил с быстротой и решимостью, которые, откровенно говоря, поражают нас», – сказал Кэмпбелл, передает ТАСС.

    Он добавил, что Вашингтон удивила способность российской стороны восполнять потерянные танки, запасы ракет, беспилотников, и все это вызывает тревогу.

    США поделились этими опасениями с союзниками в Европе, там также разделяют это мнение, заключил представитель американского внешнеполитического ведомства.

    В феврале президент России Владимир Путин сообщал, что производство танков в стране выросло в пять раз с начала специальной военной операции.

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    3 октября 2024, 23:08 • Новости дня
    Пентагон: Уничтожение ракет ВС России над Украиной вовлечет США в войну

    Сингх: Уничтожение ракет России над Украиной вовлекло бы США в конфликт

    Tекст: Вера Басилая

    Уничтожение российских ракет над Украиной западными силами вовлекло бы США в конфликт, однако Киев способен защищаться самостоятельно, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

    Сингх подчеркнула, что Вашингтон считает, что Украина способна защищаться самостоятельно и продолжит предоставлять ей необходимую поддержку, передает ТАСС.

    В ответ на вопрос о возможности сбивать российские снаряды с территории Польши или Румынии, Сингх подчеркнула, что такое действие означало бы вовлечение США в войну.

    Сингх также добавила, что у США и других стран ограниченный запас дальнобойных ракет, и важно оценивать свою боевую готовность при принятии решения об их использовании, передает РИА «Новости».

    Ранее американская разведка предупреждала администрацию США и союзников о потенциально опасных последствиях предоставления Украине разрешения на нанесение ударов по российским объектам с использованием западного дальнобойного оружия по ссылке.

    Между тем, Владимир Зеленский заявил, что Украина провела летные испытания своей новой баллистической ракеты.

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    3 октября 2024, 21:01 • Видео
    Будущее России после Украины. Взгляд из США

    Российские пранкеры разыграли последнего госсекретаря президента Дональда Трампа – Майка Помпео, который поделился с ними американским взглядом на будущее России после того, как конфликт на Украине завершится. Это в очередной раз доказало, что американские политики – жуткие лицемеры.

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    4 октября 2024, 00:57 • Новости дня
    Антонов предупредил об угрозе ядерного конфликта из-за США

    Посол России Антонов обвинил администрацию Байдена в угрозе ядерной катастрофы

    Tекст: Вера Басилая

    Решение администрации президента США Джо Байдена по ударам вглубь России может привести к ядерному конфликту, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

    В своем интервью программе «Большая игра» на Первом канале Антонов выразил обеспокоенность возможным решением американской администрации поощрять Украину использовать дальнобойные американские системы для ударов вглубь России, передает ТАСС. Он подчеркнул, что такой шаг ведет к эскалации и прокладывает дорогу к ядерному конфликту.

    Антонов отметил важность предотвращения ядерной войны, подчеркнув, что в таком конфликте не будет победителей. Он добавил, что американцы ошибочно полагают, что ядерный конфликт ограничится Европой или Украиной, и ответственность за такое развитие событий лежит на центрах принятия решений, в том числе в США.

    Также Антонов заявил, что администрация президента США Джо Байдена толкает мир к ядерной катастрофе. Он отметил, что подобные действия не способствуют миру, и призвал американцев осознать последствия своих действий. Антонов подчеркнул, что использование ракет для ударов вглубь России может задеть силы ядерного сдерживания, что сделает катастрофу неминуемой.

    Посол также сообщил, что пытался объяснить американцам значение слов президента России Владимира Путина относительно ядерной доктрины и новых моментов, включенных в нее.

    «Я призвал американцев, задумайтесь о последствиях, что вы хотите, ради чего вы хотите ввергнуть мир в ядерную катастрофу», – подчеркнул дипломат.

    Посол России в Бельгии Александр Токовинин заявил, что заявления президента России Владимира Путина о корректировке ядерной доктрины России были внимательно отфиксированы НАТО, несмотря на риторику Йенса Столтенберга о неизменности политики.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что попытки воевать до победы с ядерной державой, такой как Россия, бессмысленны.

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    4 октября 2024, 09:18 • Новости дня
    Антонов сообщил о получении угроз физической расправы

    Посол России Антонов сообщил о получении дипломатами угроз в США из-за выборов

    Антонов сообщил о получении угроз физической расправы
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал о поступающих угрозах физической расправы в его адрес и в адрес других дипломатов на фоне приближения президентских выборов в США.

    Дипломат сообщил о получении угроз физической расправы в адрес российских коллег, включая его самого, передает ТАСС.

    Посол связал это с приближением выборов президента США, которые состоятся 5 ноября.

    Антонов отметил, что работать в Штатах становится все сложнее из-за агрессивных демонстраций и оскорблений в адрес российского руководства.

    Также Антонов подчеркнул, что действуют тысячи санкций, которые не снимаются, даже когда обвинения в адрес России оказываются бездоказательными.

    В заключение дипломат заявил, что Россия часто обвиняется во вмешательстве во внутренние дела США, включая влияние на избирателей и хакерские атаки, однако доказательства таких обвинений не предоставляются.

    Ранее Антонов заявил, что США, оказывая поддержку украинским силам и провоцируя конфликт, стали де-факто одной из сторон боевых действий на Украине.

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    1 октября 2024, 17:31 • Новости дня
    Минфин США ввел санкции против семи россиян
    Минфин США ввел санкции против семи россиян
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американское министерство финансов добавило семерых россиян и две компании, зарегистрированные в России, в санкционный список по киберпреступлениям.

    Это решение обязывает замораживать активы указанных лиц и компаний на территории США, передает ТАСС. Кроме того, американцам и компаниям из США запрещено вступать в деловые отношения с фигурантами списков.

    В санкционный список США внесены Эдуард Бендерский, Вадим Погодин, Беят Рамазанов, Александр Рыженков, Сергей Рыженков, Алексей Щетинин, Виктор Яакубец, а также ООО «Солар-инвест» и ООО «Вымпел-содействие», которые, как считает Вашингтон, связаны с хакерской группой Evil Corp.

    Вместе с тем правительство Британии ввело санкции против 16 членов хакерской группировки Evil Corp, которая считается связанной с Россией. В рамках рестрикций введен запрет на въезд на территорию страны, а также предусмотрена заморозка активов в случае их обнаружения. Среди тех, кто попал под санкции, оказался лидер Evil Corp Максим Якубец.

    Ранее ЕС решил утвердить новый режим санкций против России за «дестабилизацию».

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    1 октября 2024, 21:48 • Новости дня
    Медведев призвал жителей Запада пожалеть о потраченных на Украину деньгах

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что киевскому режиму передано тем или иным образом 242 млрд долларов, налогоплательщикам на Западе следует подумать об этом, отметил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Только одни Соединенные Штаты потратили на поддержку украинской власти 94 млрд долларов, говорилось в заявлении Блинкена, отметил Медведев в X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    «Все это ради большего кровопролития и воровства. Налогоплательщики, посчитайте, сколько полезных вещей можно было бы сделать на эти деньги!» – призвал заместитель председателя СБ России.

    Ранее бывший украинский посол в США Валерий Чалый заявил, что Запад не готов вечно поддерживать Киев финансово.

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    2 октября 2024, 04:27 • Новости дня
    Стало известно о просьбе Генпрокуратуры арестовать счета банков США в России

    Генпрокуратура попросила суд арестовать средства Bank of New York Mellon и JP Morgan на счетах в России

    Стало известно о просьбе Генпрокуратуры арестовать счета банков США в России
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Генпрокуратура России попросила суд об аресте денежных средств Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank на счетах в российских банках, сообщил источник.

    Генпрокуратура обратилась в суд с просьбой арестовать средства Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank, размещенные на счетах банков «Ситибанк» и «Дж. П. Морган Банк Интернешнл». ООО «Коммерческий банк «Дж. П. Морган Банк Интернешнл» и АО «Коммерческий банк «Ситибанк» – российские подразделения крупных американских банков.

    Эта мера является обеспечительной в рамках иска о взыскании 34,7 млрд рублей. Иск направлен против СНБО, Нацбанка и Национального фонда инвестиций Украины, а также против Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank, передает РИА «Новости».

    В иске, по словам источника, указано, что законодательство Украины носит явно предвзятый и дискриминационный по отношению к российской стороне.

    Введение санкций США против Сбербанка в 2022 году и последующая заморозка активов свидетельствуют о совместной стратегии властей США и Украины. По словам источника, захват имущества, в том числе активов «Международного резервного банка», принадлежащего «Сберу», завершился передачей ценных бумаг и имущественного комплекса МРБ в пользу Национального фонда инвестиций Украины.

    По данным источника, часть средств, которые были депонированы в иностранной юрисдикции, удерживаются Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank без судебного решения.

    «На корреспондентских счетах «МР банка» в The Bank of New York Mellon и в JP Morgan Chase Bank находилось в общей сложности 371 млн 961 тыс. 635,39 долларов», – отметил источник ТАСС.

    Указывается, что в «Ситибанке» есть два счета Bank of New York Mellon на 6,2 млрд рублей, а в «Дж. П. Морган Банк Интернешнл» – два счета JP Morgan Chase Bank на 87 млрд 197 млн рублей. В иске содержится требование в счет частичного возмещения ущерба «Сберу» взыскать всю сумму со счетов Bank of New York Mellon, а оставшуюся часть возместить из средств со счетов JP Morgan Chase Bank. В качестве обеспечительных мер в иске содержится требование наложить арест на все средства, находящиеся на счетах двух американских банков – 93,452 млрд рублей.

    Напомним, Арбитражный суд Московской области зарегистрировал иск Генпрокуратуры России к украинским госорганам и американским банкам The Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank.

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    1 октября 2024, 23:57 • Новости дня
    Захарова заявила о полном провале США на Ближнем Востоке

    Захарова заявила о полном провале администрации Байдена на Ближнем Востоке

    Захарова заявила о полном провале США на Ближнем Востоке
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Кризис на Ближнем Востоке обостряется, а заявления Белого дома демонстрируют неспособность администрации США справиться с ситуацией, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова заявила в Telegram, что «кровавая драма» в регионе «только набирает обороты». «Полный провал администрации Байдена на Ближнем Востоке», – заявила она, отметив, что «невнятные» заявления Белого дома указывают на его полную беспомощность в разрешении текущих конфликтов в регионе. Как подчеркнула Захарова, действия госсекретаря США Энтони Блинкена «привели к десяткам тысяч жертв и тупику».

    Напомним, ситуация на Ближнем Востоке в очередной раз обострилась, когда Израиль на фоне продолжающейся военной операции в секторе Газа нанес удары по Ливану, убил генсека «Хезболлы» Хасана Насруллу и начал проведение полноценной военной операции в стране. Иран во вторник атаковал Израиль в ответ на гибель генерального секретаря.

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    4 октября 2024, 03:13 • Новости дня
    Россия обогнала США по поставкам газа в ЕС

    Bruegel: Россия в III квартале обогнала США по объему поставок газа в Евросоюз

    Россия обогнала США по поставкам газа в ЕС
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия в третьем квартале 2024 года увеличила поставки газа в Евросоюз до 13,3 млрд кубометров, обогнав США и заняв второе место среди поставщиков, следует из данных аналитической компании Bruegel.

    Согласно данным аналитической компании Bruegel, объем поставок российского газа составил 13,3 млрд кубометров, что выше показателей предыдущего квартала и аналогичного периода прошлого года. Доля России в европейском импорте выросла до 19,4%, достигнув максимума со второго квартала 2022 года. передает РИА «Новости».

    Основным каналом поставок для России оставались трубопроводы, по которым за квартал было поставлено 8,6 млрд кубометров газа, что на 8% больше, чем в прошлом квартале, и на 13% больше, чем годом ранее. Экспорт сжиженного природного газа составил 4,7 млрд кубометров, что на 6% меньше по сравнению с предыдущим кварталом, но на 21% больше, чем в третьем квартале прошлого года.

    В то же время США уменьшили поставки сжиженного природного газа на 25% за квартал и на треть за год до 9,5 млрд кубометров, опустившись на третье место среди основных поставщиков газа в Евросоюз. На первом месте по объемам экспорта оставалась Норвегия с 21,7 млрд кубометров, несмотря на снижение поставок на 9% в течение квартала.

    В пятерку ведущих поставщиков газа в ЕС также вошли Алжир и Великобритания. Алжир снизил объемы поставок на 19% до 7 млрд кубометров, тогда как Великобритания увеличила поставки почти на 40%, достигнув 5,1 млрд кубометров.

    Между тем, импорт российского сжиженного природного газа Евросоюзом в июле достиг максимума в 565,7 млн евро, благодаря увеличению закупок Испанией и Нидерландами, достигнув максимальных показателей с конца зимы.

    Страны Европейского союза продолжают наращивать закупки российского газа, несмотря на заявления о будущей независимости от российских энергоресурсов., а сокращение экспорта американского газа в Европу затрудняет странам Евросоюза отказаться от российского топлива.

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    3 октября 2024, 12:54 • Новости дня
    В России приветствовали решение Грузии запретить ЛГБТ-пропаганду

    Константин Долгов: Запад постарается наказать Грузию за запрет ЛГБТ-пропаганды

    В России приветствовали решение Грузии запретить ЛГБТ-пропаганду
    @ Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Подписание председателем парламента Грузии закона о запрете пропаганды ЛГБТ – внутригрузинский процесс. Но Запад в очередной раз вмешается и попытается раскачать ситуацию в республике. Среди инструментов, которые будут применены против Тбилиси, – санкции и шантаж членством в ЕС, сказал газете ВЗГЛЯД бывший заместитель постпреда России в ООН Константин Долгов.

    «Значительная часть грузинского общества разделяет традиционные ценности. Поэтому решение республики запретить пропаганду ЛГБТ (движение запрещено в России) абсолютно правильное, и его можно только приветствовать», – отметил Константин Долгов, бывший заместитель постпреда России в ООН.

    Он напомнил, что рассмотрение соответствующего закона сопровождалось критикой Тбилиси со стороны Вашингтона и Брюсселя. «Правительство Грузии, несмотря на давление, действует в интересах собственных граждан и страны», – акцентировал собеседник. Впрочем, в государстве есть ярые противники такой позиции.

    Среди них, например, президент Саломе Зурабишвили. «На посту она проявила себя как агент западного влияния. Поэтому, на мой взгляд, нет ничего удивительного в том, что Зурабишвили отказалась подписывать закон о запрете ЛГБТ-пропаганды», – считает Долгов. Согласно грузинскому законодательству, если глава государства не подписывает какой-либо закон, то право подписать его предоставляется спикеру парламента.

    В США и ЕС решение грузинского правительства осудят, прогнозирует он. «Речь идет о внутригрузинских процессах, и принципиально важно воздержаться от какого-то вмешательства. Но Запад не может позволить себе такого. Поэтому, конечно, мы станем свидетелями дальнейших попыток раскачать ситуацию в Грузии. Западные методички написаны на все случаи жизни», – подчеркнул спикер.

    Собеседник не исключает, что среди инструментов, которые будут применены против Тбилиси, – введение санкций, а также шантаж по поводу вступления республики в ЕС. «Членство в Евросоюзе – это не что иное, как пристежка к Западу, к западному влиянию. Они будут этим манипулировать. Остается надеяться, что грузинское правительство не прогнется, а местное население поможет сдержать западный удар», – заключил Долгов.

    Напомним, Грузия запретила ЛГБТ-пропаганду. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал принятый парламентом 17 сентября закон «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Папуашвили заявил, что «закон основывается на здравомыслии, историческом опыте, многовековых христианских, грузинских и европейских ценностях», «защищает самые важные ценности – семью и детей». «Грузины не боятся иностранной критики, когда это касается нашей веры, здравомыслия и любви к Родине», – заявил он.

    Парламент Грузии 17 сентября, несмотря на критику Запада, единогласно – 84 голосами – принял в третьем чтении пакет инициатив, основным из которых является закон «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», запрещающий пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Накануне закон отказалась подписать президент Саломе Зурабишвили.

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    2 октября 2024, 21:14 • Новости дня
    Госдеп выразил надежду на скорое начало урегулирования на Украине

    Замглавы Госдепа Кэмпбелл: США надеются на скорое начало урегулирования на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американская администрация рассчитывает на скорое начало дипломатического урегулирования кризиса вокруг Украины, заявил первый заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл.

    По его словам, в США осознают, что решение украинского кризиса придется искать за столом переговоров, передает ТАСС.

    «И надежда будет на то, что в какой-то момент в не столь отдаленном будущем мы обнаружим себя ведущими дипломатического взаимодействия какого-то рода», – сказал Кэмпбелл на семинаре в вашингтонском Фонде Карнеги (организация признана иноагентом в России и включена в перечень нежелательных).

    При этом он не предоставил подробностей о возможных шагах или планах.

    Ранее бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Вашингтон ожидал от президента Зеленского концепцию перемирия, а не победы, поскольку Запад не готов вечно поддерживать Киев финансово.

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    3 октября 2024, 01:50 • Новости дня
    Лавров обвинил США в нагнетании напряженности в Тайваньском проливе

    Лавров подтвердил поддержку Россией территориальной целостности Китая по вопросу Тайваня

    Tекст: Антон Антонов

    Россия и Китай выступают с близких позиций против продвижения Западом «индо-тихоокеанского проекта» в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Как пишет министр в статье для «Российской газеты» к 75-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем, Москва и Пекин «выступают с близких позиций в оценке рисков, связанных с продвижением Западом в АТР «индо-тихоокеанского проекта» путем создания там узких военно-дипломатических механизмов, нацеленных на подрыв сложившейся в регионе асеаноцентричной архитектуры безопасности».

    Лавров отметил, что США и их союзники целенаправленно накаляют обстановку в Тайваньском проливе, укрепляя политические и военные связи с Тайванем, что противоречит признанным обязательствам по соблюдению принципа «одного Китая».

    Лавров подчеркнул, что позиция России в поддержку территориальной целостности Китая остается неизменной и многократно подтверждалась на различных уровнях, включая высший.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Джо Байден распорядился выделить 567 млн долларов на военные нужды Тайваня. Между тем, министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что воссоединение Китая с Тайванем неизбежно и представляет собой историческое событие, которому невозможно воспрепятствовать.

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    3 октября 2024, 11:55 • Новости дня
    Экс-депутат ЕС назвал Украину колонией Запада

    Экс-депутат ЕС Уоллес заявил, что Украина стала колонией США из-за политики Запада

    Tекст: Александра Юдина

    Бывший депутат Европарламента Мик Уоллес обвинил США и ЕС в колонизации Украины и отметил, что в 2020 году Киев снял запрет на продажу сельхозугодий ради кредита МВФ.

    По его словам, Украина превращается в колонию ЕС и США, передает ТАСС.

    Политик выразил мнение, что западные страны, в первую очередь США и ЕС, колонизируют Украину, не заботясь о ее населении.

    «Западным компаниям совершенно нет дела до умирающих за США украинцев из рабочего класса, у которых они крадут землю», – подчеркнул Уоллес.

    Он также отметил, что НАТО ведет войну чужими руками, что приносит Украине только разрушения.

    Кроме того, Уоллес напомнил, что в 2020 году Украина изменила свое законодательство и сняла запрет на продажу сельхозугодий, чтобы получить кредит от Международного валютного фонда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский продал землю на Украине крупным западным корпорациям. Ранее газета сообщала, что подобные сделки могут привести к увеличению иностранного влияния на экономику Украины.

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    4 октября 2024, 03:45 • Новости дня
    Антонов заявил об нежелании США обсуждать с Россией атаку ВСУ в Курской области

    Посол Антонов заявил, что США не обсуждали с Россией атаку ВСУ на Курскую область

    Tекст: Вера Басилая

    Американские власти не проявили заинтересованности в обсуждении атаки ВСУ на Курскую область с российскими властями, сообщил посол России в США Анатолий Антонов.

    Антонов подчеркнул, что, несмотря на разрушение деревень и гибель мирных жителей, официальные лица в Вашингтоне не осудили действия ВСУ. По его словам, в администрации США избегают подобных обсуждений даже на личных встречах, передает ТАСС.

    Он отметил, что ему удалось пообщаться с некоторыми бывшими американскими чиновниками, и подчеркнул, что их настроение остается неизменным: они стремятся избежать российской победы на поле боя, хотя стратегическое поражение России невозможно.

    «Все больше задаются вопросом в отношении истинных целей администрации на Украине. Особенно по мере увеличения поставок оружия прогнившему [киевскому] режиму», – отметил Антонов.

    Посол заявил, что «заветной мечтой» президента Украины Владимира Зеленского является военное столкновение России с США и странами НАТО, что принесло бы выгоду украинскому руководству. Антонов также упомянул принятие Киевом стратегии морской безопасности, в которой предусматривается военное вытеснение российских сил из Черного и Азовского морей.

    Ранее Антонов заявил, что США, оказывая поддержку украинским силам и провоцируя конфликт, стали де-факто одной из сторон боевых действий на Украине.

    Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что руководство ООН предпочитает не высказываться по поводу вторжения вооруженных сил Украины в Курскую область, в ходе которого нападениям подвергаются мирные жители.

    Лавров уверен, что Россия должна победить в конфликте на Украине, потому что Запад «другого языка не понимает».

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    3 октября 2024, 10:45 • Новости дня
    Politico: США и Израиль обсудили удар по иранским силам в Йемене и Сирии

    Tекст: Александра Юдина

    США и Израиль рассматривают возможность военного удара по проиранским формированиям и подразделениям Корпуса стражей исламской революции в Йемене и Сирии, пишет Politico.

    По данным издания, США и Израиль обсуждают возможность военного удара по проиранским формированиям и подразделениям Корпуса стражей исламской революции в Йемене и Сирии, передают «Ведомости».

    Как отметили анонимные советники президента США Джо Байдена, рассматриваются разные варианты ответа, включая военные действия.

    Один из источников указал, что обсуждаются удары по поддерживаемым Ираном формированиям или непосредственно по подразделениям КСИР в указанных странах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты решили направить дополнительные силы ВВС на Ближний Восток в ответ на действия Ирана и его союзников, что связано с усилением напряженности в регионе.

    Напомним, Иран нанес массированный удар по Израилю, сумев поразить авиабазу Неватим, где размещались самолеты F-35. Несмотря на якобы незначительный ущерб, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже пообещал, что Тегеран заплатит за свои действия.

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