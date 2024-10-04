В Европе – удивительная тенденция. На волне роста популярности правых евроскептиков «системе» приходится идти им навстречу. И она делает это, когда дело касается некоторого закручивания миграционных гаек. Но не делает ни шага навстречу избирателям правых партий, когда речь идёт об отношениях с Россией и поддержке Украины.0 комментариев
Антонов сообщил о получении угроз дипломатов в США из-за выборов
Посол России Антонов сообщил о получении угроз дипломатов в США из-за выборов
Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал о поступающих угрозах физической расправы в его адрес и в адрес других дипломатов на фоне приближения президентских выборов в США.
Дипломат сообщил о получении угроз физической расправы в адрес российских коллег, включая его самого, передает ТАСС.
Посол связал это с приближением выборов президента США, которые состоятся 5 ноября.
Антонов отметил, что работать в Штатах становится все сложнее из-за агрессивных демонстраций и оскорблений в адрес российского руководства.
Также Антонов подчеркнул, что действуют тысячи санкций, которые не снимаются, даже когда обвинения в адрес России оказываются бездоказательными.
В заключение дипломат заявил, что Россия часто обвиняется во вмешательстве во внутренние дела США, включая влияние на избирателей и хакерские атаки, однако доказательства таких обвинений не предоставляются.
Ранее Антонов заявил, что США, оказывая поддержку украинским силам и провоцируя конфликт, стали де-факто одной из сторон боевых действий на Украине.