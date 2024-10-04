Посол России Антонов сообщил о получении угроз дипломатов в США из-за выборов

Tекст: Александра Юдина

Дипломат сообщил о получении угроз физической расправы в адрес российских коллег, включая его самого, передает ТАСС.

Посол связал это с приближением выборов президента США, которые состоятся 5 ноября.

Антонов отметил, что работать в Штатах становится все сложнее из-за агрессивных демонстраций и оскорблений в адрес российского руководства.

Также Антонов подчеркнул, что действуют тысячи санкций, которые не снимаются, даже когда обвинения в адрес России оказываются бездоказательными.

В заключение дипломат заявил, что Россия часто обвиняется во вмешательстве во внутренние дела США, включая влияние на избирателей и хакерские атаки, однако доказательства таких обвинений не предоставляются.

Ранее Антонов заявил, что США, оказывая поддержку украинским силам и провоцируя конфликт, стали де-факто одной из сторон боевых действий на Украине.

