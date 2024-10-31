Россиян призвали задуматься о цифровом завещании

Небензя пригласил постпреда Британии при ООН в Россию

Небензя предложил британскому постпреду при ООН Вудворд посетить Россию и оценить благополучие страны

Tекст: Антон Антонов

Поводом для приглашения стали слова Вудворд об «обедневшей России» в ходе заседания СБ ООН, передает РИА «Новости».

Небензя с иронией выразил благодарность Вудворд за ее «трогательную заботу о российском бюджете», передает ТАСС.

«Она же употребила словосочетание impoverished Russia. Хочу пригласить постпреда Соединенного Королевства в Россию, чтобы она убедилась в своих высказываниях своими глазами», – сказал Небензя.

Он подчеркнул, что картина, которую в России увидит Вудворд, «разочарует» британского постпреда, поскольку озвученные Вудворд «характеристики явно противоречат» реальности.

Постоянный представитель Британии при ООН на данное приглашение публично пока не ответила.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре евродепутат от Словакии Любош Блага посетил Москву и заявил, что на Западе распространяется невероятная ложь о России. Он отметил высокий уровень жизни и развитую инфраструктуру столицы.

Турист из Финляндии Юха Перттула, посетивший Петербург, рассказал газете Iltalehti, что санкции не повлияли на Россию.

Согласно докладу МВФ, Россия заняла четвертое место в мире по паритету покупательной способности, обогнав Японию.