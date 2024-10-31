Саммит БРИКС в Казани имеет деморализующее значение для украинского общества, а майданным пропагандистам придется менять свои постулаты. Теперь украинским пропагандистам нужен новый тезис вместо «весь мир с Украиной».4 комментария
Россиян призвали задуматься о цифровом завещании
Глава АНО «Белый Интернет» рекомендовала пользователям составить цифровое завещание
Пользователям стоит задуматься о цифровом завещании, так как их наследники смогут распоряжаться не только имуществом, но и цифровым следом, включая аккаунты и публикации, заявила глава АНО «Белый Интернет» Элина Сидоренко.
По словам Сидоренко, новая реальность требует осознания новых цифровых прав, передает РАПСИ.
«Не стоит забывать, что наследники смогут распоряжаться не только имуществом, но и вашим цифровым следом: использовать ваши аккаунты, делать от вашего имени публикации. Это наша реальная действительность. Да, это новый вид прав, но о них необходимо задумываться», – заявила Сидоренко.
Также она указала на необходимость расширения цифровых прав для всех граждан с учетом того, что машины собирают о пользователях даже самые незначительные детали, такие как скорость печати и ошибки в словах. «Может это и ерунда, а может и стоит обратить на это внимание и отнести такие наши особенности к персональным данным», – пояснила Сидоренко.