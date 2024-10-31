Сийярто: Трубопровод «Дружба» останется основным для Венгрии

Сийярто: Трубопровод «Дружба» останется главным маршрутом поставок нефти в Венгрию

Tекст: Елизавета Шишкова

Он заявил об этом после переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях II Минской международной конференции по евразийской безопасности, передает ТАСС.

Сийярто подчеркнул, что Адриатический трубопровод, проходящий через Хорватию, не обладает достаточной пропускной способностью, чтобы полностью удовлетворять потребности Венгрии в нефти. «Трубопровод «Дружба» останется приоритетным маршрутом для транспортировки нефти, поскольку испытания Адриатического трубопровода показали, что у него существует нехватка мощности», – сказал глава венгерского МИД.

В этом году через «Дружбу» было поставлено 3,9 млн тонн нефти, и потоки продолжаются.

Ранее венгерская компания MOL Group подписала соглашения для бесперебойной транспортировки нефти по трубопроводу «Дружба» через территорию Белоруссии и Украины в Венгрию и Словакию. Сийярто также заявил, что Венгрия не сможет выжить, если прекратятся поставки российской нефти.