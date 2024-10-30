США испытали ПВО с элементами израильского «Железного купола»

Морская пехота США провела успешные учения с интеграцией «Железного купола»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Военные морской пехоты США успешно провели учения с системой противовоздушной обороны, в которую интегрированы элементы израильского комплекса «Железный купол», сообщает ТАСС. Основу системы составляют американские радиолокационные станции и системы управления, а также израильские противоракеты «Тамир», которые используются в «Железном куполе». К этим компонентам добавлена мобильная пусковая установка, разработанная израильской компанией «Рафаэль».

В ходе учений морские пехотинцы США продемонстрировали полное владение новой системой, успешно выполняя перехваты целей. Также была опробована возможность непрерывного запуска ракет-перехватчиков от «Железного купола» с помощью мобильной пусковой установки, созданной специально для нужд морской пехоты.

По мнению министерства обороны Израиля, данные учения представляют собой важный шаг на пути к боевому развертыванию первого прототипа системы для вооруженных сил США. Оценка военных подчеркивает прогресс в освоении технологии и ее готовность к применению.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран нашел способ взломать противоракетную оборону Израиля. Трамп пообещал развернуть над США систему ПРО «Железный купол». Новый законопроект о помощи Израилю, представленный в Палате представителей Конгресса США, предполагает выделение более 26 млрд долларов для поддержки Израиля, а также 2,4 млрд долларов на финансирование американских ВС США на Ближнем Востоке.