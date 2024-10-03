Сестра Ким Чен Ына назвала клоунадой военный парад в Южной Корее

Эндокринолог описала тяжелые последствия от одного стакана сладких напитков

Эндокринолог Мокрышева: Снижение потребления сладких напитков в масштабах страны уменьшит смертность на десятки тысяч ежегодно

Tекст: Татьяна Косолапова

«Правительство России ввело акциз на сладкие напитки с 2023 года, тогда же по инициативе Национального медицинского центра эндокринологии начал действовать Федеральный проект «Борьба с сахарным диабетом». Собираемые за счет взимания акцизов на сахаросодержащие напитки средства целевым образом направляются на профилактику, диагностику и лечение граждан с сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями», – говорит Мокрышева.



Однако сейчас, отмечает она, отдельные производители пытаются обойти принятый закон: они специально занижают количество сахара в напитке, чтобы не попасть под установленное требование. Например, устанавливают сахар и углеводы на уровне 4,8 грамма. Поэтому фактические поступления акциза в федеральный бюджет на сахаросодержащие напитки оказались на поверку ниже на 30–35% от ожидаемого уровня.

«Поэтому целесообразно скорректировать критерий по сахару и углеводам, чтобы исключить саму возможность для подобной манипуляции. Минздрав России предлагает считать подакцизными такие напитки, в которых на 100 миллилитров содержится два и выше грамма добавленных сахаров и углеводов. Я думаю, что при таком подходе ситуация изменится радикально к лучшему», – поясняет эндокринолог.



По ее словам, сахаросодержащие напитки – одна из самых вредных для здоровья группа товаров, причем как для детей, так и для взрослых. Их употребление приводит к диабету, а также к заболеваниям сердечно-сосудистой системы. «Согласно результатам исследований, проведенных за рубежом и в России, употребление безалкогольных напитков, сахаросодержащих и искусственно подслащенных, связано с повышением общей смертности, – продолжает специалист. – Употребление даже менее одного стакана в день любых безалкогольных напитков сопряжено с повышением риска смертности на 17%, а искусственно подслащенных напитков – на 26%. А среди участников исследований, употреблявших два или более стаканов в день, зафиксирован еще более высокий показатель смертности».

Поэтому каждый россиянин, по мнению Мокрышевой, должен существенно уменьшить или вообще устранить такие напитки из своего рациона – в них нет никакой пользы для здоровья, а снижение количества потребляемой сладкой жидкости в масштабах страны уменьшит количество смертей на десятки тысяч ежегодно.



«Если вдаваться в эндокринологические подробности, то сахар вызывает высвобождение гормона дофамина в соответствующих структурах головного мозга, что заставляет нас чувствовать себя хорошо на биохимическом уровне. Не зря ведь сладкоежек сравнивают с наркоманами. И самое опасное, что сладости в напитках вызывают зависимость, равносильную привыканию к кокаину», – объясняет специалист.

«Врачебное сообщество не видит в таких напитках никакой пользы и не будет никакого вреда для человека, если он вообще откажется от их употребления. Поддержать водный баланс в организме и не нанести ему вреда можно с помощью свежевыжатых соков, травяных чаев, свежей воды», – рекомендует Мокрышева.



Однако, если хочется сладкого, считает врач, то можно использовать продукты, где использованы сахарозаменители – все такие вещества, разрешенные к использованию в нашей стране, безопасны и могут быть компонентом здорового рациона.



«Однако есть некоторые заболевания, при которых отдельные из них употреблять не стоит, – подчеркивает эндокринолог. – Например, при жировой болезни печени стоит отказаться от использования фруктозы. А при таком редком генетическом заболевании, как фенилкетонурия (наследственное нарушение аминокислотного обмена), категорически запрещено использование аспартама. Помимо этого, стоит обращать внимание на индивидуальную переносимость сахарозаменителя, который вы используете. Если возникает после приема какой-то дискомфорт, вздутие, нарушение стула, то стоит рассмотреть альтернативные варианты».

Мокрышева поясняет, что большинство сахарозаменителей либо низкокалорийны, либо содержат совсем незначительное количество килокалорий: «Использование сахарозаменителей снижает количество добавленного сахара в рационе, не оказывает влияния на инсулин и углеводный обмен, поэтому может быть показано людям, страдающим сахарным диабетом».



Напомним, летом 2023 года вступил в силу закон, согласно которому на сахаросодержащие напитки вводится акциз в размере семи рублей за литр. Напиток считается подакцизным, если количество углеводов в пищевой ценности продукта составляет более пяти граммов на 100 мл.



На этой неделе Минфин России предложил расширить перечень сахаросодержащих безалкогольных напитков, на которые устанавливается акциз, пишет «Коммерсант». Это связано с трудностями определения некоторых сахаросодержащих напитков как подакцизных: проблемы возникают из-за большого перечня безалкогольных напитков, не попадающих под акцизное налогообложение.