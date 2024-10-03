Украинцы начали исправно платить алименты для сохранения отсрочки от мобилизации

Tекст: Дмитрий Зубарев

Мужчины призывного возраста на Украине начали активнее выплачивать алименты, чтобы сохранить право на отсрочку от мобилизации, передает РИА «Новости». Об этом заявил глава центрального управления министерства юстиции Украины Кирилл Миненко. Он отметил, что в текущем году прирост оплаты алиментов достиг 30% по сравнению с предыдущим годом.

Миненко объяснил эту тенденцию тем, что многодетные отцы, имеющие троих или более несовершеннолетних детей, могут получить отсрочку от военной службы. Однако если задолженность по алиментам превышает три месяца, отец фактически считается не обеспечивающим своих детей должным образом и может быть лишен этой отсрочки. Это мотивирует мужчин исправно выполнять свои финансовые обязательства перед детьми.

Согласно украинскому законодательству, на отсрочку от военной службы могут претендовать только те родители, у которых дети являются родными. Таким образом, поддержание хороших отношений с бывшими супругами и правильное исполнение финансовых обязательств стали важными факторами для многих украинцев, стремящихся избежать участия в боевых действиях.

Ранее в Закарпатской области сотрудники территориального центра комплектования похитили двух священников Украинской православной церкви, но после митинга под Хустским ТЦК и под давлением верующих их отпустили. В продолжение событий сотрудники киевского территориального центра комплектования остановили американского гражданина, но после выяснения его гражданства мужчину отпустили.