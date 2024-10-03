Рютте заявил об отсутствии у России права вето на вступление Украины в НАТО

Tекст: Валерия Городецкая

Рютте заявил, что Россия «не имеет права вето» на вступление Украины в НАТО, передает РИА «Новости». Он также выразил уверенность, что «наступит день, когда Украина станет полноправным членом альянса».

По словам генсека НАТО, Украина подписала ряд соглашений в сфере безопасности с членами блока и получила значительную помощь от альянса, что делает ее вооруженные силы более совместимыми с натовскими стандартами.

При этом Рютте не обозначил конкретных сроков возможного приглашения Украины в альянс, которое требует единогласного одобрения всех членов.

Напомним, генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте в четверг прибыл в Киев. Ранее голландская партия осудила заявление Рютте о вступлении Украины в НАТО, призвав изменить подход и сосредоточиться на мирных переговорах.