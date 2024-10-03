Основная опасность для Украины в том, что китайско-бразильские идеи урегулирования конфликта могут принять не только на Глобальном Юге, но и на Западе. Швейцария уже продемонстрировала, что приемлет концепцию «Друзей мира». Германия готовит свой мирный план, который по многим параметрам похож на китайско-бразильский.2 комментария
Рютте заявил об отсутствии у России права вето на вступление Украины в НАТО
Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе необъявленного визита в Киев заявил, что Россия якобы не может препятствовать вступлению Украины в альянс.
Рютте заявил, что Россия «не имеет права вето» на вступление Украины в НАТО, передает РИА «Новости». Он также выразил уверенность, что «наступит день, когда Украина станет полноправным членом альянса».
По словам генсека НАТО, Украина подписала ряд соглашений в сфере безопасности с членами блока и получила значительную помощь от альянса, что делает ее вооруженные силы более совместимыми с натовскими стандартами.
При этом Рютте не обозначил конкретных сроков возможного приглашения Украины в альянс, которое требует единогласного одобрения всех членов.
Напомним, генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте в четверг прибыл в Киев. Ранее голландская партия осудила заявление Рютте о вступлении Украины в НАТО, призвав изменить подход и сосредоточиться на мирных переговорах.