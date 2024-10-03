Основная опасность для Украины в том, что китайско-бразильские идеи урегулирования конфликта могут принять не только на Глобальном Юге, но и на Западе. Швейцария уже продемонстрировала, что приемлет концепцию «Друзей мира». Германия готовит свой мирный план, который по многим параметрам похож на китайско-бразильский.2 комментария
Чернышенко подвел итоги стажировки Степана Белова в программе «Время Героев»
Дмитрий Чернышенко подвел итоги стажировки Степана Белова в программе «Время Героев»
Участник программы «Время Героев» Степан Белов успешно завершил стажировку в Росмолодежи, приобрел новые навыки и активно участвовал в патриотических мероприятиях, сообщил зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко.
На встрече стороны обсудили результаты первого модуля программы, планы на будущее и вопросы карьеры в государственных органах. Чернышенко отметил важность кадровой подготовки и подчеркнул, что такие программы дают героям возможность интегрироваться в гражданскую жизнь.
На стажировке в «Роспатриотцентре» Росмолодежи Белов освоил проектную деятельность и повысил свои организаторские и коммуникативные навыки. Он активно участвовал в мероприятиях, включая открытие Молодежного историко-культурного центра «Истоки» в Севастополе и встречу с участниками форума «Истоки».
Белов выступил на Дне Воздушно-десантных войск, где представил документальный фильм о десантниках Псковской дивизии. Он также продемонстрировал свое творчество на мероприятии «Победа za нами!» в Театре Российской Армии, приуроченном ко второй годовщине воссоединения ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.
В ходе стажировки Белов проявил лидерские качества, возглавив военно-патриотическую игру «Зарница 2.0» и открытый урок для кадетов, где поделился опытом и жизненными ценностями. Программа направлена на подготовку высококвалифицированных руководителей из числа участников СВО для работы в государственных органах.
Ранее сообщалось, что стартовал второй модуль программы «Время героев».