Религиовед не увидел оскорбления чувств верующих в платьях с изображением Богородицы

Религиовед Лункин: Размещение изображений православных святых на одежде не является оскорблением религиозных чувств

Tекст: Татьяна Косолапова

В рамках форума БРИКС, организованного к празднику Явления Пресвятой Богородицы, прошел модный показ, на котором были представлены платья с изображением Богородицы. В связи с этим активисты общественного движения «Сорок сороков» обратили на это внимание и призвали проверить создателя нарядов, руководителя «Театра сакральной моды» Алену Беляеву, передает Lenta.Ru.



«Само по себе размещение изображений святых, Христа или Девы Марии на одежде не является оскорблением религиозных чувств. Христианские символы довольно часто можно встретить на одежде, особенно для паломников в католических церквях и монастырях. В православной традиции это не принято, хотя такого рода принты с отсылкой к иконописи также появляются», – говорит Лункин.

Для того, чтобы понять, является ли что-то оскорблением религиозных чувств или нет, по словам религиоведа, необходимо, во-первых, спросить самого модельера, что она имела в виду этой коллекцией. Во-вторых, надо осознавать, что такая одежда с Богородицей, по крайней мере в публичном пространстве, не может быть утилитарной, так как грубое обращение с образами святых и Девы Марии совершенно точно может быть расценено верующими как вызывающее и богохульное.

«Судя по всему модели, одетые ангелами и в платьях с богородичными иконами, ничего предосудительного не делали. Однако и модельер, и модели должны осознавать свою ответственность за использование тех образов, которые почитаемы православными христианами», – заключил Лункин.

Ранее глава синодального отдела Русской православной церкви по взаимоотношениям с общественностью Вахтанг Кипшидзе заявил, что Церковь воспринимает использование изображений святых в качестве принтов для модной одежды как признаки «творческой ущербности и дефицита смыслов» у ее создателей, передает «Ридус». Также он призвал автора данного показа «не доводить дело до судебного разбирательства и принести верующим людям извинения».