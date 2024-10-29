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    Для России сейчас важно следить не за тем, с каким усердием власти соседей отрабатывают поклоны в адрес Москвы, а за тем, в каком направлении развивается их собственная политическая система.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Как Великая депрессия в США развязала войну

    Символическая банкнота БРИКС, продемонстрированная на только что завершившемся саммите, – лишь прелюдия, за которой должны последовать и гораздо более серьезные действия. А эти действия может подстегнуть новый большой экономический кризис, новая «Великая депрессия», которая, очевидно, грядет и о которой говорят сегодня все чаще и чаще.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Эй, вы, осторожней с Россией!

    Россию всегда скрепляло ощущение внешней угрозы. Внешнее давление способствовало объединению русских земель вокруг Москвы, которая удачно расположилась на скрещении русских дорог, как бы вдохновляя на соединение и скрепление всех частей света – русского Востока и Севера с Западом и Югом.

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    29 октября 2024, 14:04 • Новости дня

    МИД Израиля: Пребывание Касема во главе «Хезболлы» может быть самым коротким в истории

    МИД Израиля предсказал недолгое руководство Наима Касема в «Хезболле»

    Tекст: Мария Иванова

    Министерство иностранных дел Израиля заявило, что Наим Касем, недавно избранный генеральным секретарем ливанской шиитской организации «Хезболла», сможет крайне недолго оставаться на своем посту, если не изменит политику движения.

    МИД Израиля выразил сомнения в длительности пребывания Наима Касема на посту генерального секретаря ливанской шиитской организации «Хезболла».

    Как передает ТАСС, в заявлении, опубликованном на официальной странице министерства на арабском языке в Facebook* (запрещен в РФ), говорится, что если Касем продолжит политику своих предшественников, его руководство может оказаться крайне кратким.

    Израильский МИД отметил, что если новый лидер «Хезболлы» будет следовать курсу, установленному Хасаном Насруллой и Хашемом Сафиеддином, его пребывание на посту может стать «самым коротким в истории» организации. Данный прогноз был озвучен после избрания Касема новым главой группировки.

    Напомним, Наим Касем был избран новым лидером ливанского шиитского движения «Хезболла» после того, как занимал должность заместителя генерального секретаря.

    Руководство «Хезболлы» заявляло, что продолжает функционировать после смерти Хасана Насруллы, движение намерено продолжать свою борьбу. Несмотря на гибель руководства, «Хезболла» продолжает проводить военные операции и отражать израильские атаки.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    28 октября 2024, 08:16 • Новости дня
    СМИ: Израиль уничтожил стратегический оборонный потенциал Ирана

    «Галей ЦАХАЛ»: Израиль уничтожил зенитные ракеты и радары Ирана

    СМИ: Израиль уничтожил стратегический оборонный потенциал Ирана
    @ Majid Asgaripour/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВВС Израиля в результате атаки на военные объекты Ирана уничтожили все стратегические оборонные возможности, включая зенитные ракетные комплексы С-300 и радары дальнего обнаружения, оставив Иран с системами ближнего действия, сообщают израильские СМИ.

    Израильские Военно-воздушные силы провели операцию против Ирана, что привело к уничтожению стратегических оборонных возможностей Исламской республики, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Галей ЦАХАЛ». В результате атаки, проведенной 26 октября, были уничтожены все батареи зенитных ракет большой дальности и радары дальнего обнаружения, оставив Иран с системами ПВО ближнего действия отечественного производства.

    По информации израильского армейского радио, основные повреждения батарей были зафиксированы в Тегеране и западной части Ирана, откуда ранее были выпущены баллистические ракеты по Израилю. Источники в Армии обороны Израиля сообщили, что восстановление стратегических ракет класса «земля – воздух» Ирану не удастся в ближайшие два-три года из-за сложности закупок и производства новых систем в текущих условиях.

    Хотя атака затронула возможности по производству новых ракет, существующий арсенал баллистических ракет большой дальности, насчитывающий более двух тысяч единиц, не пострадал. Также отмечается, что отрасль беспилотных летательных аппаратов Ирана не понесла ущерба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль нанес мощный удар по оборонительному потенциалу Ирана, что подтвердил премьер-министр Биньямин Нетаньяху на церемонии памяти жертв октябрьской атаки 2023 года. Израиль совершил воздушный удар по Ирану, используя территорию Ирака, находящуюся под контролем армии США. Как заявил Axios, Израиль «парализовал» производство ракет в Иране.

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    27 октября 2024, 10:41 • Новости дня
    Иранский депутат призвал изменить ядерную доктрину после ударов Израиля

    Mehr: Иранский депутат Сабагиан призвал изменить ядерную доктрину после ударов Израиля

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранский депутат Мохаммад Реза Сабагиан предложил пересмотреть оборонную и ядерную доктрину Ирана в ответ на удары Израиля, пишет Mehr.

    «В ответ на агрессию сионистского режима и США мы должны рассмотреть возможность получения оборонительного оружия, которое есть у этих задир и агрессоров. Оборонную и ядерную доктрину нашей страны следует пересмотреть», – приводит Mehr слова Сабагиана, передает ТАСС.

    В свою очередь председатель Меджлиса Мохаммад Багер Галибаф пообещал, что ответ на действия Израиля поступит «несомненно и неизбежно», сообщил гостелеканал Press TV.

    Напомним, Израиль атаковал Иран с подконтрольной США территории в Ираке, при этом субботний удар нарушил производство баллистических ракет в Иране, уничтожив ключевое оборудование, но не задел ядерные объекты.

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    29 октября 2024, 12:46 • Видео
    Даже грузины против «евросовка»

    Итоги парламентских выборов в Грузии говорят о разгроме оппозиции, ориентированной на НАТО и конфликт с РФ. Однако сдаваться Запад не собирается: теперь Грузии придется пройти еще одно испытание майданом.

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    27 октября 2024, 13:32 • Новости дня
    Нетаньяху заявил об ущербе оборонительному потенциалу Ирана от израильского удара
    Нетаньяху заявил об ущербе оборонительному потенциалу Ирана от израильского удара
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израиль нанес мощный удар по оборонительному потенциалу Ирана, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху на церемонии памяти жертв октябрьской атаки 2023 года.

    Израильский удар был «точным и мощным» и достиг всех поставленных целей, заявил Нетаньяху, передает ТАСС. «Мы нанесли мощный удар по оборонительным способностям Ирана и его возможностям производить нацеленные на нас ракеты», – сказал он.

    Напомним, Израиль совершил воздушный удар по Ирану, используя территорию Ирака, контролируемую армией США. Агентство Axios сообщало, что израильский субботний удар нарушил производство баллистических ракет в Иране. Иранский депутат Мохаммад Реза Сабагиан предложил пересмотреть оборонную и ядерную доктрину Ирана в ответ на удары Израиля.

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    28 октября 2024, 15:42 • Новости дня
    В Иране сообщили об устранении ущерба от удара Израиля

    Министр обороны Ирана сообщил об устранении ущерба от удара Израиля

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран в кратчайшие сроки устранил последствия израильского ракетного удара, нанесшего незначительный ущерб, заявил министр обороны страны Азиз Насирзаде.

    По его словам, израильский удар причинил Ирану незначительный ущерб, передает ТАСС. Последствия атаки были устранены благодаря собственным ресурсам и научному потенциалу Ирана, подчеркнул министр.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что по оборонительному потенциалу Ирана был нанесен мощный удар. Иранский депутат Мохаммад Реза Сабагиан предложил пересмотреть оборонную и ядерную доктрину Ирана в ответ на удары Израиля.

    Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала, что власти Ирана не разглашают информации о полученном уроне после израильского удара, чтобы не провоцировать в обществе ожидания жестких ответных действий, и разбиралась, почему Иран в ближайшее время не решится вновь атаковать Израиль.

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    27 октября 2024, 16:13 • Новости дня
    Скончался один из пострадавших при наезде грузовика на остановку в Израиле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Один из пострадавших в результате ЧП с наездом грузовика на остановку в пригороде Тель-Авива скончался в больнице, сообщил 12-й канал израильского телевидения.

    По данным телеканала, смерть констатировали медики больницы «Ихилов», куда был доставлен пострадавший, передает ТАСС.

    Напомним, грузовик на высокой скорости врезался в автобусную остановку у Cinema City Glilot в Тель-Авиве, в результате чего десятки человек получили ранения. Также сообщалось, что ЧП с наездом на остановку произошло рядом с военной базой.

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    27 октября 2024, 06:45 • Новости дня
    Ядерные объекты Ирана не получили повреждений в результате израильского удара
    Ядерные объекты Ирана не получили повреждений в результате израильского удара
    @ Aeoi/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Израильский удар не задел ядерные объекты Ирана, инспекторы МАГАТЭ продолжают работать, сообщил гендиректор агентства Рафаэль Гросси.

    «Ядерные объекты в Иране не задеты, а наши инспекторы продолжают выполнять свои важные обязанности», – заявил Гросси в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Гросси заверил, что инспекторы организации находятся в безопасности. Он призвал к осторожности и заявил о необходимости не допускать действий, которые могут поставить под угрозу безопасность ядерных материалов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль устроил атаку на Сирию и Иран. Источник CBS News заявил, что израильская атака ограничилась военными целями, а не ядерными или нефтяными объектами. Иранское агентство ShafaqNA также сообщало, что ядерные и стратегические объекты Ирана не были целями ударов.


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    27 октября 2024, 05:53 • Новости дня
    Axios заявил, что Израиль «парализовал» производство ракет в Иране

    Axios заявил о «парализованном» в результате израильского удара производстве ракет в Иране

    Tекст: Антон Антонов

    Израильский субботний удар нарушил производство баллистических ракет в Иране, уничтожив ключевое оборудование, пишет Axios со ссылкой на источники в Израиле и США.

    Как пишет Axios, израильские силы нанесли удар по 12 «планетарным смесителям», которые использовались для производства твердого ракетного топлива, передает РИА «Новости».

    Источники из Израиля заявляют, что пораженные объекты представляют собой сложное оборудование, не производимое в Иране, а закупаемое за рубежом. По их словам, на восстановление оборудования потребуется минимум год. Несмотря на это, у Ирана остаются значительные запасы ракет.

    Высокопоставленный американский чиновник подтвердил информацию, заявив, что удар «парализовал» иранские возможности по производству ракет.

    Помимо этого, источники из Израиля отмечают, что были поражены четыре батареи ПВО, которые защищали Тегеран, а также ядерные и энергетические объекты инфраструктуры Ирана.

    Западные СМИ со ссылкой на американских экспертов сообщают, что Израиль во время удара по Ирану атаковал военный комплекс Парчин и завод по производству баллистических ракет Ходжир, расположенные рядом с Тегераном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль устроил атаку на Сирию и Иран, в результате которой, по заявлению иранской стороны, был нанесен «ограниченный ущерб» некоторым районам исламской республики. По данным СМИ, Иран через третью страну уведомил Израиль, что не станет отвечать на израильскую атаку.

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    27 октября 2024, 01:55 • Новости дня
    Иран объявил о праве на ответ после удара Израиля

    Постпредство Ирана при ООН заявило о праве Тегерана на ответ после израильского удара

    Tекст: Антон Антонов

    Иран оставляет за собой право ответить на удар Израиля, сообщило иранское постпредство при ООН и призвало созвать экстренное заседание Совбеза.

    В заявлении постоянного представительства Ирана при ООН говорится, что Иран оставляет за собой право на законный и легитимный ответ «в надлежащее время» на израильские атаки, основываясь на принципах Устава ООН и международного права, передает ТАСС.

    Тегеран осудил «преднамеренный акт агрессии» со стороны Израиля, который, по мнению Ирана, нарушает основные принципы международного права и Устава ООН. Иранская миссия заявила, что действия Израиля угрожают международному миру и безопасности и ведут к дестабилизации региона.

    Иран призвал Швейцарию как председателя Совета Безопасности ООН созвать экстренное заседание по израильским ударам. В заявлении Иран подчеркнул необходимость международного осуждения Израиля за агрессию и привлечения его к ответственности за нарушение международного права.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным СМИ, Иран через третью страну уведомил Израиль, что не станет отвечать на израильскую атаку, которая последовала за иранским ракетным ударом по Израилю. Удар по Израилю был вызван убийством ключевых фигур в движениях ХАМАС, «Хезболла» и Корпусе стражей исламской революции.

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    26 октября 2024, 20:33 • Новости дня
    Израиль атаковал Иран с «подконтрольной США территории» в Ираке

    Генштаб Ирана: Израиль атаковал Иран с «подконтрольной армии США» территории Ирака

    Tекст: Вера Басилая

    Израиль совершил воздушный удар по Ирану, используя территорию Ирака, контролируемую армией США, сообщил генштаб ВС Ирана.

    Генштаб ВС Ирана сообщил, что израильские самолеты совершили агрессивные действия против Ирана, нарушив международное право. Атака была произведена в субботу утром с территории Ирака, находящейся под контролем американских военных, всего в 100 км от иранской границы, передает ТАСС.

    Президент США Джо Байден отметил, что удары были направлены исключительно по военным объектам на территории Ирана. Байден выразил надежду на отсутствие ответных действий со стороны Тегерана и подтвердил, что Вашингтон был заранее уведомлен о планах Израиля.

    Согласно заявлению Белого дома, ситуация обсуждалась президентом США и вице-президентом Камалой Харрис с командой по национальной безопасности.

    Байден распорядился предпринять все необходимые меры для защиты американских сил и обеспечения безопасности Израиля от возможного ответного удара со стороны Ирана и его союзников.

    Иран через третью страну уведомил Израиль о том, что не станет отвечать на израильскую атаку, которая последовала за иранским ракетным ударом по Израилю.

    Израиль устроил атаку на Сирию и Иран с участием свыше 100 истребителей.

    Иран заявил, что израильская атака нанесла ограниченный ущерб, затронув лишь некоторые районы страны.

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    27 октября 2024, 15:33 • Новости дня
    Министр обороны Израиля обсудил с главой Пентагона удары по Ирану

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава минобороны Израиля Йоав Галант провел телефонные переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином, обсудив прицельные удары по иранским военным объектам и подчеркнув важность продолжения сдерживания Ирана.

    Галант проинформировал Остина о результатах атак израильской армии на военные цели в Иране, которые были осуществлены в ответ на недавние нападения Ирана на Израиль, передает РИА «Новости».

    Израильский министр рассказал о прицельных ударах по объектам по производству ракет, ракетным комплексам класса «земля-воздух» и иранским воздушным мощностям. Он отметил, что обсуждались первоначальные оценки успешности этих атак.

    «Ночью министр обороны Йоав Галант поговорил с министром обороны США Ллойдом Остином. Галант информировал его о прицельных ударах израильской армии по военным целям в Иране в ответ на атаки Ирана на Государство Израиль за последние месяцы», – уточняется в сообщении пресс-службы минобороны Израиля.

    Кроме того, Галант выразил благодарность американской стороне за неизменную поддержку Израиля в защите от иранской агрессии, особо отметив размещение в Израиле батарей комплексов ПРО THAAD. Также стороны подняли вопрос о важности продолжения сдерживания иранских сил и их союзников в регионе.

    Напомним, Израиль совершил воздушный удар по Ирану, используя территорию Ирака, контролируемую армией США. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль нанес мощный удар по оборонительному потенциалу Ирана.

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    28 октября 2024, 10:28 • Новости дня
    Хаменеи назвал ошибкой израильский удар по военным базам Ирана

    Хаменеи заявил, что израильская атака на Иран была ошибкой

    Tекст: Вера Басилая

    Израиль допустил ошибку и просчитался, совершив нападение на Иран, заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

    Хаменеи заявил, что Израиль ошибся в своих расчетах относительно Ирана.

    «Мы дадим ему понять, какой силой, способностями, инициативой и желанием обладает иранский народ», – цитирует Хаменеи РИА «Новости».

    Ранее Израиль нанес удары по ряду военных баз, расположенных на западе и юго-западе Тегерана, военные центры Корпуса стражей исламской революции, находящиеся в этих районах, не пострадали.

    Также, по информации агентства IRNA, объекты нефтяной промышленности Ирана в результате атаки остались невредимыми.

    Израиль нанес мощный удар по оборонительному потенциалу Ирана, что подтвердил премьер-министр Биньямин Нетаньяху на церемонии памяти жертв октябрьской атаки 2023 года.

    Иранский депутат Мохаммад Реза Сабагиан предложил пересмотреть оборонную и ядерную доктрину страны в ответ на удары Израиля.

    По данным СМИ, Иран через третью страну уведомил Израиль, что не станет отвечать на израильскую атаку.

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    27 октября 2024, 23:50 • Новости дня
    «Хезболла» назвала условия для прекращения огня

    «Хезболла» готова прекратить огонь при включении Ливана в инициативы по Газе

    Tекст: Денис Тельманов

    Ливанское движение «Хезболлах» согласилось на перемирие с Израилем, если вопрос Ливана станет частью мирных инициатив по Газе, как сообщил телеканал LBC.

    Ливанское шиитское движение «Хезболла» выразило готовность прекратить огонь с Израилем при условии включения ливанского досье в мирные инициативы по сектору Газа, сообщает LBC. Движение согласилось на выполнение положений резолюции СБ ООН 1701, касающейся прекращения огня между Израилем и Ливаном.

    Как передает телеканал, спикер парламента Ливана Набих Берри сообщил Катару и Египту о готовности «Хезболлы» «разделить фронты» и принять резолюцию, если урегулирование конфликта в Ливане станет частью инициатив по Газе.

    Решение о вооруженном противостоянии обсуждалось в Дохе, где представители Катара, США и Израиля проводят консультации. Египет и Катар планируют встречи с ХАМАС, а катарская делегация посетит Бейрут для уточнения позиции Ливана.

    Встреча в Дохе показала положительный сдвиг в переговорах. Наблюдается небольшой прогресс по обмену заложниками между Израилем и ХАМАС, что может способствовать урегулированию конфликта.

    Эскалация между «Хезболлой» и Израилем началась после серии взрывов в Ливане в сентябре, в которых «Хезболла» обвинила Израиль. В ответ Израиль начал операцию «Стрелы севера», нанося авиаудары по объектам движения и запуская наземную операцию в приграничных районах Ливана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Хезболла» обстреляла ракетами промышленный район Звулун к северу от Хайфы, где находятся военные предприятия компании Rafael.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о запуске около 75 ракет из Ливана, направленных на Верхнюю и Центральную Галилею.

    Кроме того, израильские военные сообщили, что с территории Ливана были запущены около 50 снарядов, часть из которых была перехвачена, а некоторые упали на территории Израиля.

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    27 октября 2024, 19:54 • Новости дня
    Египет предложил перемирие в Газе для обмена заложниками

    Египет предложил двухдневное прекращение огня в Газе ради обмена заложниками

    Tекст: Ольга Иванова

    Египет предложил установить двухдневное перемирие в секторе Газа для освобождения четырех израильских заложников в обмен на нескольких палестинских заключенных, находящихся в израильских тюрьмах, заявил египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси.

    Ас-Сиси сделал это заявление на совместной пресс-конференции с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном в Каире. Египет активно работает над инициативой, которая, по словам ас-Сиси, направлена на временное прекращение огня и обмен заложниками, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильская армия нанесла мощные удары по северу Газы, в результате чего погибли более 80 человек.

    Армия обороны Израиля также подорвала верхние этажи жилых домов в лагере Эль-Бурейдж и обстреляла другие лагеря беженцев.

    В результате удара израильской ракеты по грузовику агентства БАПОР в городе Дейр-аль-Балах погиб сотрудник Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам.

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    27 октября 2024, 12:13 • Новости дня
    Грузовик протаранил остановку в Тель-Авиве

    Грузовик врезался в остановку у Cinema City Glilot в Тель-Авиве, десятки ранены

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Грузовик на высокой скорости врезался в автобусную остановку у Cinema City Glilot в Тель-Авиве, в результате чего десятки человек получили ранения, а движение на трассе частично заблокировано.

    Грузовик протаранил автобусную остановку в пригороде Тель-Авива, сообщает ТАСС. Инцидент произошел у автобусной остановки возле кинотеатра Cinema City Glilot в северных окрестностях города. Согласно предварительным данным, пострадали десятки человек, которым сейчас оказывают медицинскую помощь.

    Пресс-служба израильской полиции уточнила, что происшествие случилось на оживленной автотрассе. Из-за инцидента движение в этом районе частично заблокировано, и водителей просят выбирать маршруты объезда. Полиция направила на место происшествия крупный отряд для выяснения обстоятельств случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Иерусалиме неизвестный въехал на автомобиле в пешеходный переход на одной из центральных улиц, в результате чего пострадали несколько человек. В Тель-Авиве автомобиль въехал в толпу, после чего произошла стрельба, в результате которой один человек был убит и семеро получили ранения.

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    27 октября 2024, 15:36 • Новости дня
    «Хезболла» атаковала израильские военные объекты в районе Хайфы и Акко

    Шииты обстреляли военные объекты в Израиле в поддержку палестинцев

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    «Хезболла» обстреляла ракетами промышленный район Звулун к северу от Хайфы, где расположены военные предприятия компании Rafael, в рамках операции поддержки палестинского народа и защиты Ливана от израильской агрессии.

    Шиитская милиция «Хезболла» атаковала ряд объектов на севере Израиля, передает ТАСС. В коммюнике организации, размещенном в телеграм-канале, указано, что обстрелу подвергся промышленный район Звулун к северу от Хайфы.

    «Отряды исламского сопротивления выпустили ракеты большого калибра по району Звулун, где находятся военные предприятия компании Rafael», – говорится в заявлении. Эта операция, как отмечается, направлена на поддержку палестинского народа в секторе Газа и защиту Ливана от израильской агрессии.

    Кроме того, в первой половине дня беспилотники «Хезболла» атаковали авиационный завод в промзоне Бар-Лев к востоку от города Акко, а также военный объект в кибуце Кармиэль в Западной Галилее. Шиитские бойцы также использовали реактивные системы залпового огня для обстрела израильских полевых лагерей в окрестностях пограничных поселений Манара, Эль-Маликия и Эль-Мердж.

    По данным коммюнике, атаки привели к потерям в живой силе и технике противника. На данный момент официальные израильские источники не подтвердили информацию о последствиях обстрелов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль сообщил о запуске 75 ракет со стороны Ливана, что привело к обострению конфликта в регионе. Ливанское движение «Хезболла» осуществило ракетный обстрел израильской военной базы Филон в поддержку палестинских сопротивленцев и в ответ на израильские атаки. Кроме того, «Хезболла» ударила ракетами по военной базе Глилот под Тель-Авивом, увеличив напряженность на границе между Израилем и Ливаном.

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    Производить автомобили в Германии стало так дорого и невыгодно, что немецкий автоконцерн Volkswagen впервые за свою 87-летнюю историю вынужден закрывать заводы. Под раздачу попадет сразу три предприятия. Более того, концерн впервые за 30 лет решился уволить людей и нарушить данные в трудовом договоре обязательства. VW олицетворяет серьезность проблем не только всего немецкого автопрома, но в целом немецкой промышленности и экономики. Подробности

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    Запад жестоко отомстит Грузии в ближайшие дни

    Субботним выборам в парламент Грузии предстоит стать историческими, кто бы на них ни победил. С точки зрения внешнеполитической повестки на кону сразу два очень важных вопроса: вступит ли Грузия в военный конфликт с Россией и потеряет ли Запад Грузию? Решение этих вопросов может обойтись дорогой ценой, вплоть до попытки революции. Подробности

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    За что 155-я бригада морпехов особо отмечена Верховным главнокомандующим

    «Они как раз и создали основные условия для этих успешных действий». Такими словами президент России отдельно отметил заслуги 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота при окружении группировки противника в Курской области. Чем еще знаменито это соединение? Подробности

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    Как в Польше может возникнуть пророссийский кандидат в президенты

    Выборы следующего президента Польши состоятся лишь в следующем году, но уже сейчас в стране звучат опасения по поводу того, что кандидатом может стать «пророссийский кандидат». Кого именно можно считать в Польше пророссийским политиком, сколько избирателей могли бы его поддержать – и почему само появление такого человека способно нанести удар по польской политической системе? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Даже грузины против «евросовка»

      Итоги парламентских выборов в Грузии говорят о разгроме оппозиции, ориентированной на НАТО и конфликт с РФ. Однако сдаваться Запад не собирается: теперь Грузии придется пройти еще одно испытание майданом.

    • Камала Харрис проигрывает выборы

      Выборы президента США уже начались, миллионы американцев голосуют досрочно. Динамика этого голосования показывает, что дела у Камалы Харрис плохи. Почему она начала проигрывать, хотя считалась фаворитом?

    • В НАТО опять сказали Зеленскому «нет»

      Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украину точно не пригласят в НАТО до окончания боевых действий, а не только до выборов США. Получается, французы врали, заявляя, что им удалось переубедить американцев и немцев насчет так называемого плана победы Зеленского, где приглашение Украины в НАТО – это пункт номер один.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

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