МИД Израиля: Пребывание Касема во главе «Хезболлы» может быть самым коротким в истории

МИД Израиля предсказал недолгое руководство Наима Касема в «Хезболле»

Tекст: Мария Иванова

МИД Израиля выразил сомнения в длительности пребывания Наима Касема на посту генерального секретаря ливанской шиитской организации «Хезболла».

Как передает ТАСС, в заявлении, опубликованном на официальной странице министерства на арабском языке в Facebook* (запрещен в РФ), говорится, что если Касем продолжит политику своих предшественников, его руководство может оказаться крайне кратким.

Израильский МИД отметил, что если новый лидер «Хезболлы» будет следовать курсу, установленному Хасаном Насруллой и Хашемом Сафиеддином, его пребывание на посту может стать «самым коротким в истории» организации. Данный прогноз был озвучен после избрания Касема новым главой группировки.

Напомним, Наим Касем был избран новым лидером ливанского шиитского движения «Хезболла» после того, как занимал должность заместителя генерального секретаря.

Руководство «Хезболлы» заявляло, что продолжает функционировать после смерти Хасана Насруллы, движение намерено продолжать свою борьбу. Несмотря на гибель руководства, «Хезболла» продолжает проводить военные операции и отражать израильские атаки.