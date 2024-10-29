Песков анонсировал выступление Путина на съезде профсоюзов и медконгрессе

Песков: Путин посетит съезд профсоюзов и медконгресс «Национальное здравоохранение 2024»

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Путин во вторник выступит на XIII съезде Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), сообщает ТАСС. Песков отметил, что мероприятие объединяет профсоюзы со всей страны, представляя интересы около 20 млн человек.

ФНПР является крупнейшим профсоюзным объединением в России, в его состав входят 38 отраслевых профессиональных союзов и 85 территориальных профобъединений. Как сообщил Песков, после выступления на съезде, Путин также примет участие в пленарной сессии III конгресса «Национальное здравоохранение 2024», который проходит в Государственном Кремлевском дворце. Президент планирует представить своё видение будущего развития здравоохранения.

Конгресс «Национальное здравоохранение 2024» проходит в Москве с 28 по 29 октября и посвящен 150-летию со дня рождения Николая Семашко, известного советского организатора здравоохранения. Модель здравоохранения, разработанная Семашко, продолжает быть актуальной и используется во многих странах мира.

Также Песков сообщил, что во второй половине дня у президента запланирована непубличная рабочая встреча.