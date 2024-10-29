В Общественной палате не увидели притеснения бездетных женщин работодателями

Tекст: Татьяна Косолапова

В Госдуме предложили внести в Трудовой кодекс изменения, запрещающие работодателям отказывать в найме молодым женщинам в связи с отсутствием детей. Уточняется, что такие компании не хотят трудоустраивать девушек, поскольку опасаются, что работница уйдет в отпуск по уходу за ребенком.



«Депутаты ГД вносят достаточно большое количество законопроектов, которые призваны защищать те или иные категории граждан. На этот раз вынесено предложение ужесточить требования к работодателям, которые, по мнению автора законопроекта, отказывают в трудоустройстве женщинам без детей. Но в Год семьи такая инициатива может трактоваться двояко», – говорит Голышенкова.

Она рассуждает, что либо депутат предполагает, что российские работодатели не поддерживают усилия государства, направленные на повышение рождаемости в стране, и не хотят выполнять свои социальные обязательства по отношению к сотрудникам, либо что отечественные работодатели не готовы к созданию равных возможностей в сфере труда. Особо настораживает в этой ситуации отсутствие какой-либо надежной информации о наличии большого количества фактов отказа в трудоустройстве женщинам, не имеющим детей, – никакие исследования и соответствующая статистика авторами инициативы не приведены, замечает собеседница.

Эксперт подчеркивает, что в России сейчас острый дефицит кадров как в высокотехнологичных отраслях, так и в сфере услуг. Работодатели нанимают людей на работу не по половому признаку или семейному статусу, а по профильному образованию, набору необходимых квалификаций и компетенций, отношению к работе, критически важным для определенного типа работы личным качествам, часто проводят за свой счет обучение своих сотрудников и стажеров, внедряют разнообразные программы мотивации и поддержки сотрудников.

Она рассказывает, что опрос профессиональной ассоциации «МАКО» при поддержке Координационного совета ОПРФ по сетевым сообществам, который проводился среди членов Сообщества молодых специалистов России, показал, что за последние 5-6 лет ни одна молодая женщина не сталкивалась с дискриминацией по половому признаку и ни одна беременность не становилась причиной конфликта с работодателем. Напротив, молодые сотрудницы разных российских организаций отмечают возможность изменения в своих профессиональных задачах по согласованию с работодателем: возможно удаленно выполнять задачи, возможна временная смена задач на период нахождения в декрете, но все это зависит от готовности и работника, и работодателя к таким договоренностям. При этом любопытно, что каждый десятый опрошенный молодой отец сообщил о готовности работодателя предоставить отпуск по уходу за ребенком именно отцу.

«В этом контексте необходимо отметить важность совпадения ценностей работников и работодателей, если сотрудники полностью понимают и разделяют корпоративные ценности, обычно никакого труда не составляет выработать максимально удобные и приемлемые механизмы, модели и графики взаимодействия с сотрудниками во время и после декретного отпуска», – отмечает член ОП.

Более того, она напоминает, что в нашей стране запреты и ограничения никогда не работали, поэтому необходимо действовать через убеждение, формирование общих ценностей и идейного поля, когда каждый гражданин и работодатель действует не только из своих собственных интересов, но и осознанно принимает все решения в интересах нашей родины и ее народа.

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