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ВМС США извинились за уничтожение деревни на Аляске
Военно-морские силы США извинились за сожжение деревни Ангун на юго-востоке Аляски 142 года назад.
Военно-морские силы США принесли извинения за сожжение деревни Ангун на юго-востоке Аляски в 1882 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press. Извинения были произнесены в годовщину трагедии, 26 октября, контр-адмиралом Марком Сукато, командующим Северо-западным регионом ВМС.
«Военно-морской флот признает боль и страдания, причиненные народу тлинкитов, и мы признаем, что эти неправомерные действия привели к гибели людей, потере ресурсов, потере культуры, а также создали и нанесли травму между поколениями этим кланам», – заявил Сукато.
Это событие стало частью серии конфликтов между американскими военными и коренными жителями Аляски, произошедших после покупки территории США у России. В 1882 году нападение произошло в деревне тлинкитов, где проживало около 420 человек, и стало одним из множества нападений, отражающих напряженные отношения того времени.
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