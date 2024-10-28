Россию всегда скрепляло ощущение внешней угрозы. Внешнее давление способствовало объединению русских земель вокруг Москвы, которая с ее кольцевой структурой очень удачно расположилась на скрещении русских дорог, как бы вдохновляя на переход от круговой обороны к соединению и скреплению всех частей света – русского Востока и Севера с Западом и Югом.0 комментариев
В Пакистане похитили тревел-блогера из Петербурга
Талибы захватили путешественника Игоря Бабко в Пакистане и требуют выкуп
В Пакистане группа талибов (исламистское движение «Талибан*» находится под санкциями ООН за террористическую деятельность, запрещено в России) похитила Игоря Бабко, известного как Вася Щупальце, и требует за него выкуп, сообщает Mash.
Игорь Бабко, отправившийся в велопутешествие, не выходил на связь с 24 октября в городе Дера-Исмаил-хан. Спустя два дня его близкие забили тревогу, сообщает «Лента.Ru».
По данным местных СМИ, ответственность за похищение взяла на себя группировка «Хафиз Гюль Бахадур», которая требует выкуп за освобождение блогера. Официальных заявлений от российского посольства в Пакистане на данный момент не поступало.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ