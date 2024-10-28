Россию всегда скрепляло ощущение внешней угрозы. Внешнее давление способствовало объединению русских земель вокруг Москвы, которая с ее кольцевой структурой очень удачно расположилась на скрещении русских дорог, как бы вдохновляя на переход от круговой обороны к соединению и скреплению всех частей света – русского Востока и Севера с Западом и Югом.0 комментариев
Песков: На саммите БРИКС принимались все меры для защиты мировых лидеров
В ходе казанского саммита БРИКС принимались все необходимые меры для обеспечения безопасности мировых лидеров и президента России Владимира Путина, сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«На всех международных саммитах, естественно, и для нашего президента, и для всех гостей принимаются все необходимые и подобающие меры для обеспечения всех аспектов безопасности, в том числе и здоровья», – сказал Песков, передает ТАСС.
Принятые меры соответствовали необходимому высокому уровню, заверил он.
Говоря о том, как отслеживалось здоровье посетителей помещений саммита, пресс-секретарь указал, что за этим стояла весьма напряженная работа.
Напомним, на прошлой неделе в Казани прошел XVI саммит БРИКС, он стал ключевым событием председательства России в организации.
По итогам мероприятия участники приняли Казанскую декларацию. Президент Владимир Путин отметил, что документ подтверждает приверженность государств созданию многополярного миропорядка и противодействию нелегитимным санкциям.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, прибыв на саммит БРИКС в Казани, попробовал чак-чак и поцеловал каравай.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркнул исключительность Казанского кремля, назвав его чудом света.