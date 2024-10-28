Россию всегда скрепляло ощущение внешней угрозы. Внешнее давление способствовало объединению русских земель вокруг Москвы, которая с ее кольцевой структурой очень удачно расположилась на скрещении русских дорог, как бы вдохновляя на переход от круговой обороны к соединению и скреплению всех частей света – русского Востока и Севера с Западом и Югом.0 комментариев
Кремль не стал комментировать рейтинг армий мира
Российское руководство не дает комментариев по поводу составленного в Соединенных Штатах рейтинга армий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы не специалисты, чтобы реагировать на эту новость. Мы не знаем, о каких критериях идет речь, на основании каких данных составлялся этот рейтинг, поэтому нам нечего сказать», – сказал Песков, отвечая на вопрос о реакции на рейтинг армий, передает ТАСС.
Напомним, американский журнал US News & World Report поместил в своем рейтинге армий мира Вооруженные Силы России на первое место. Второе место досталось самим США, третье – Израилю.