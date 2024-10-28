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    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Эй, вы, осторожней с Россией!

    Россию всегда скрепляло ощущение внешней угрозы. Внешнее давление способствовало объединению русских земель вокруг Москвы, которая с ее кольцевой структурой очень удачно расположилась на скрещении русских дорог, как бы вдохновляя на переход от круговой обороны к соединению и скреплению всех частей света – русского Востока и Севера с Западом и Югом.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему страны БРИКС спокойно реагируют на украинский вопрос

    Для России очень важно, чтобы ее нынешняя борьба за безопасность страны, за ее честь, за жизни и души родных нам людей была понята мировым большинством именно как борьба антиколониальная, неизбежная после того, как наша страна чуть было не стала жертвой неоколониализма.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис БРИКС показал уважение России к суверенитету

    Суверенитет – как собственный, так и уважение к чужому – означает, что никто не обязан жертвовать своими национальными интересами во имя чужих. Слова Путина о том, что мы «со своими проблемами будем справляться и справимся сами» – как раз об этом.

    7 комментариев
    28 октября 2024, 12:49 • Новости дня

    Кремль не стал комментировать рейтинг армий мира

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российское руководство не дает комментариев по поводу составленного в Соединенных Штатах рейтинга армий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Мы не специалисты, чтобы реагировать на эту новость. Мы не знаем, о каких критериях идет речь, на основании каких данных составлялся этот рейтинг, поэтому нам нечего сказать», – сказал Песков, отвечая на вопрос о реакции на рейтинг армий, передает ТАСС.

    Напомним, американский журнал US News & World Report поместил в своем рейтинге армий мира Вооруженные Силы России на первое место. Второе место досталось самим США, третье – Израилю.

    25 октября 2024, 18:56 • Новости дня
    США решили развернуть оружие против спутников России и Китая

    Bloomberg: США намерены ввести в строй оружие против спутников России и Китая

    США решили развернуть оружие против спутников России и Китая
    @ Friedrich Saurer/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В следующем году американские власти намереваются ввести в строй вооружения, предназначенные для подавления российских и китайских спутников, сообщает Bloomberg.

    Новая система якобы носит наименование Meadowlands, она должна нейтрализовать спутники на начальных стадиях конфликта, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Отмечается, что технические трудности задержали введение системы на два года. Изначально оружие должно было встать на вооружение к октябрю 2022 года. Теперь же считается, что в первом квартале 2025 года будут в боеготовности 32 единицы такого оружия.

    Впервые о системе Meadowlands сообщили в 2020 году. Ее новая версия оснащена современным ПО и обладает расширенными возможностями.

    В мае New York Times сообщала, что Пентагон планирует создать новое поколение наземных и космических технологий для защиты американских спутников от атак. Между тем Россия неоднократно заявляла, что не размещает в космосе ядерное оружие.

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    28 октября 2024, 00:34 • Новости дня
    Под Угледаром спасли американца, передававшего разведданные ВС России

    Спецслужбы спасли американца, помогавшего российским войскам под Угледаром

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские спецслужбы эвакуировали американца, два года передававшего разведданные российской стороне и сыгравшего важную роль в штурме населенного пункта под Угледаром, отметили в штабе Обороны ДНР.

    Российские спецслужбы и военные совместными усилиями эвакуировали гражданина США, который передавал важные разведданные российским войскам. Об этом сообщил штаб Обороны ДНР. Отмечается, что американец сыграл значимую роль в подготовке операции по штурму села Богоявленка на Угледарском направлении.

    По данным штаба, гражданин США два года находился на территории, контролируемой Украиной и передавал информацию, которая позволила российским военным наносить точные удары по противнику, при этом минимизируя ущерб гражданской инфраструктуре и мирным жителям.

    «Он сыграл ключевую роль в подготовке штурма», – заявили в штабе.

    На данный момент жизни американца ничего не угрожает. Ведутся переговоры о предоставлении ему политического убежища и возможности вступления в гражданство России.

    Ранее военный эксперт Михаил Онуфриенко отмечал, что после взятия под контроль Угледара следующим шагом ВС России станет освобождение Богоявленки, где ВСУ спешно создавали линию обороны. Для украинской стороны потеря Богоявленки «означает отход севернее к узлу дорог в Успеновке – а это, по сути, последний серьезный укрепрайон с юга по направлению к Курахово».

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    27 октября 2024, 19:52 • Видео
    Камала Харрис проигрывает выборы

    Выборы президента США уже начались, миллионы американцев голосуют досрочно. Динамика этого голосования показывает, что дела у Камалы Харрис плохи. Почему она начала проигрывать, хотя считалась фаворитом?

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    27 октября 2024, 22:36 • Новости дня
    Россия обошла США в рейтинге военной мощи U.S. News & World Report

    Россия заняла первое место в рейтинге военной мощи US News & World Report

    Россия обошла США в рейтинге военной мощи U.S. News & World Report
    @ Виталий Невар/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская армия признана самой мощной в мире, обогнав США и Израиль в рейтинге U.S. News & World Report, основанном на международном опросе.

    По данным рейтинга, составленного американским изданием U.S. News & World Report, Россия заняла первое место в мире по военной мощи, обогнав США и Израиль. Издание провело опрос порядка 17 тыс. человек по всему миру весной этого года с целью оценить военные возможности стран.

    Второе место в рейтинге заняли США, а третье – Израиль. Далее в списке идут Китай и Южная Корея. Иран занял шестое место, следом за ним Великобритания. Украина заняла восьмую строчку, а Германия и Турция расположились на девятом и десятом местах.

    В конце октября президент России Владимир Путин сообщил, что Вооруженные силы РФ ведут наступательные операции по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО. Глава государства отметил, накапливающийся опыт и растущие возможности оборонно-промышленного комплекса, которые способствуют успешному продвижению российских войск.

    Что касается угроз со стороны стран Запада дать Украине возможность наносить дальнобойные удары вглубь территории России, Путин подчеркнул, что это будет означать прямое участие НАТО в конфликте с Россией. Президент подчеркнул, что Минобороны РФ рассматривает различные варианты ответа на подобные угрозы.

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    25 октября 2024, 14:48 • Новости дня
    Ирландский журналист указал на деталь в заявлении Путина о ВСУ
    Ирландский журналист указал на деталь в заявлении Путина о ВСУ
    @ Вячеслав Прокофьев/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Ирландский журналист Чей Боуз, комментируя слова президента России Владимира Путина, заявил, что украинский президент Владимир Зеленский продолжает жертвовать украинскими военными, чтобы избежать выборов и сохранить свою власть.

    Боуз выделил слова Путина о значительных потерях среди украинских военных. Журналист утверждает, что это связано с политическими мотивами со стороны Киева.

    Боуз отметил, что правительство Зеленского продолжает жертвовать украинскими военными, чтобы удержать власть. «По сути, ими жертвуют снова и снова, потому что Зеленский знает, что с наступлением мира придут выборы и конец его диктатуре», – указал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская армия потеряла до 26 тыс. военнослужащих на Курском направлении за последние 30 дней, о чем сообщил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

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    28 октября 2024, 00:26 • Новости дня
    Российские бойцы сбросили украинский флаг со здания горсовета в Селидово

    На кадрах снятия флага с горсовета в Селидово бойцы пели и кричали «Россия!»

    Российские бойцы сбросили украинский флаг со здания горсовета в Селидово
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    В освобожденном городе Селидово в ДНР российские бойцы сняли украинский флаг со здания горсовета, сопровождая действия криками и песнями.

    В городе Селидово, освобождение которого завершается, российские бойцы сняли украинский флаг со здания горсовета.

    На кадрах, появившихся в сети, видно, как один из бойцов забирается на крышу здания и добирается до мачты, на которой был закреплен желто-голубой флаг.

    Сослуживцы поддерживали его криками «Бросай вниз!», а после успешного снятия флага, полотнище спланировало на землю и повисло на козырьке здания. Российские бойцы, находившиеся внизу, напевали мелодию и выкрикивали «Россия!»

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская армия пыталась вырваться из Селидово, но при этом теряли большое число живой силы, поскольку город был окружен российскими войсками с нескольких сторон.

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    26 октября 2024, 13:42 • Новости дня
    Захарова: Зеленскому дали 50 млрд долларов, чтобы «не вякал» про ядерное оружие
    Захарова: Зеленскому дали 50 млрд долларов, чтобы «не вякал» про ядерное оружие
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Западные страны предоставили Украине 50 млрд долларов, чтобы президент Украины Владимир Зеленский не выдвигал требований о ядерном оружии и не ставил ультиматумы по членству в НАТО, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале она указала, что данный шаг был сделан, чтобы украинский президент не продолжал требовать членства Украины в НАТО или иные ядерные гарантии.

    Захарова отметила, что Зеленский ранее выдвинул ультиматум, заявив, что Украина либо получит членство в НАТО, либо ядерное оружие. Но, по мнению Захаровой, после переговоров в Брюсселе и полученного давления от западных кураторов, Зеленский изменил свою позицию, отказавшись от ядерной риторики.

    «Чтобы не вякал про ядерное оружие, дали 50 миллиардов (долларов).

    Ну а жалко что ли? Доллары и так ничем не обеспечены. Бумага есть, чернила тоже», – заметила она.

    Также Захарова привела в пример историческую аналогию с 1938 годом, когда Уинстон Черчилль, описывая события Мюнхенского соглашения, говорил о неизбежности войны после позора. Она сравнила это с нынешней ситуацией вокруг Украины, утверждая, что Зеленский выбрал одновременно и позор, и войну.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом лидеры стран G7 договорились выделить Украине 50 млрд долларов за счет прибыли от замороженных российских активов. Лидеры стран G7 и главы минфинов подтвердили, что основное тело кредита и проценты будут погашаться средствами из доходов от замороженных активов России.

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    28 октября 2024, 05:57 • Новости дня
    Осужденный в России американский солдат выразил надежду на обмен

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский солдат Гордон Блэк, осужденный в России за угрозы и кражу, выразил надежду на возможный обмен заключенными между Россией и США, предполагая, что его могли не включить в прошлый обмен из-за недостаточной известности.

    Гордон Блэк, американский солдат, осужденный в России, выразил надежду на обмен заключенными, сообщает РИА «Новости».

    Он считает, что его могли не включить в августовский обмен между Россией и США, потому что он прибыл в систему слишком недавно. Блэк был приговорен к трем годам девяти месяцам колонии общего режима за угрозу убийством и кражу у своей девушки во Владивостоке. Ему вменяли угрозу убийством в ходе ссоры с девушкой и кражу 10 тыс. рублей из ее кошелька.

    «Да, мне сказали об обмене. Думаю, что особенно хорошо, чтобы правительства США и России в какой-то форме сотрудничали. Разговор и диалог – это всегда важно. Меня не включили, мне кажется, потому что я в системе все еще слишком недавно», – сказал Блэк.

    Блэк надеется, что в будущем его включат в обмен. Он выразил желание вернуться домой, но отметил, что это не в его власти. В августе суд оставил без изменения приговор, назначенный Блэку за преступления.

    Ранее в рамках обмена между Россией и США в Россию вернулись восемь россиян, задержанных в странах НАТО, включая Вадима Соколова, Владислава Клюшина и других. Президент РФ Владимир Путин встретил их в аэропорту и обещал госнаграды. Обмен позволил также вернуться в США трем американским гражданам, обвиняемым в шпионаже.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, гражданин США Мишлер Джастин Эллиот получил заочный приговор 14 лет за участие в боевых действиях на стороне ВС Украины, его объявили в международный розыск.

    Командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» сообщил о нежелании иностранных наемников отправляться на Курское направление из-за опасности и высокого риска участия в боевых действиях.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело против американского наемника Деррика Бейлса по обвинению в теракте в Курской области и других преступлениях.

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    26 октября 2024, 00:56 • Новости дня
    КНДР опровергла заявления США о корейских войсках в России

    Представитель КНДР Ил Ха Ким назвал «грязными маневрами» заявления США о корейских военных в России

    Tекст: Антон Антонов

    Заявления США о военных Корейской народной армии, которые якобы находятся в России, являются «грязными маневрами», сказал первый секретарь постоянного представительства КНДР при ООН Ил Ха Ким.

    На неформальной встрече членов Совета Безопасности ООН по «формуле Арриа» Ил Ха Ким заявил, что США «и их ставленники» своими «грязными маневрами» хотят «замаскировать» собственные преступления и продлить кризис на Украине. Подчеркивается, что США «поставляют Украине все виды летального оружия, запрещенного международным правом, включая кассетные бомбы», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что информация о якобы отправке военных из Северной Кореи в Россию не соответствует действительности.

    Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС напомнил, что соответствующая статья договора о стратегическом партнерстве с КНДР еще не имплементирована.

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    25 октября 2024, 23:26 • Новости дня
    У посольства США в Москве прошел флешмоб в американских тюремных робах

    Флешмоб по случаю годовщины освобождения Бутиной прошел у посольства США в Москве

    У посольства США в Москве прошел флешмоб в американских тюремных робах
    @ организаторы акции

    Tекст: Антон Антонов

    В Москве напротив посольства США состоялся флешмоб по случаю пятилетней годовщины со дня освобождения из американской тюрьмы Марии Бутиной, которая сейчас является депутатом Госдумы, сообщается в пресс-релизе.

    Флешмоб «поддержали граждане государств дальнего зарубежья: из США, Великобритании и Италии», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    В рамках акции «люди, одетые в американские оранжевые тюремные робы, в течение часа курсировали вдоль стен посольства США в Москве». Как отмечается в пресс-релизе, «флешмоб привлек внимание не только российских и зарубежных СМИ, но и простых прохожих».

    Напомним, Мария Бутина – российский политик и публицист, была арестована в США в июле 2018 года по обвинению в работе иностранным агентом. В конце октября 2019 года ее освободили и депортировали в Россию.

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    25 октября 2024, 15:07 • Новости дня
    Путин присвоил 77-му зенитному полку звание гвардейского

    Путин присвоил 77-му зенитному ракетному полку звание гвардейского

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин присвоил 77-му зенитному ракетному полку почетное звание гвардейского за проявленный героизм в боевых действиях.

    Данный указ был опубликован на официальном портале правовой информации. В документе отмечается, что такое почетное звание полку было присвоено за проявленный массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, передает ТАСС.

    Полк проявил себя в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов. В указе президента говорится, что впредь полк будет именоваться 77-й гвардейский зенитный ракетный полк.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного наименования гвардейская 58-й общевойсковой армии. Ранее Путин присвоил 35-й зенитной ракетной бригаде звание гвардейской. Также президент присвоил 232-й реактивной артиллерийской бригаде почетное наименование гвардейская.

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    27 октября 2024, 14:33 • Новости дня
    Лавров назвал слова Трампа о якобы угрозах ударить по Москве частью предвыборной кампании

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров связал заявления Дональда Трампа о якобы угрозах нанести удар по Москве с предвыборной кампанией в США, подчеркнув нежелание комментировать ситуацию.

    Лавров выразил мнение, что заявления Трампа о якобы угрозах ударить по Москве сделаны в рамках его предвыборной кампании, передает РИА «Новости». Об этом дипломат сообщил в интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликованном в Telegram-канале журналиста.

    Лавров отметил, что не хочет вмешиваться в американскую избирательную кампанию, но подчеркнул, что подобные заявления, вероятно, связаны с попытками кандидатов найти тезисы, которые могут повлиять на избирателей. «Я вам еще раз говорю, что не хочу комментировать, потому что сделано это заявление было очевидно в контексте избирательной кампании, и комментировать мне это не хочется», – добавил министр.

    По мнению главы российского МИД, соперники в президентской гонке в США сосредоточены на поиске заявлений, способных привлечь внимание и симпатии избирателей.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что якобы угрожал президенту России Владимиру Путину ударом по Москве, если Россия будет преследовать Украину. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев выразил уверенность, что Трамп никогда не угрожал ударами по Москве, подчеркнув его спокойное и дипломатичное поведение на переговорах с Путиным. Российский лидер сообщил, что не помнит разговора с Трампом, в котором тот якобы угрожал ударом по Москве, и предложил не воспринимать такие заявления всерьез.

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    28 октября 2024, 06:54 • Новости дня
    Мирные жители ЛНР подорвались на устройстве ВСУ во время рыбалки

    Двое мужчин в ЛНР получили ранения от взрывного устройства ВСУ при рыбалке

    Tекст: Денис Тельманов

    В ЛНР в поселке Калиново двое мужчин пострадали от взрывного устройства ВСУ, находясь на рыбалке у реки Лугань, и были госпитализированы в Луганск.

    Как передает ТАСС, двое мирных жителей из поселка Калиново в Луганской Народной Республике подорвались на взрывном устройстве Вооруженных сил Украины во время рыбалки. Инцидент произошел возле реки Лугань в районе Челябино, где мужчины 1991 и 1995 годов рождения получили множественные осколочные ранения.

    Глава поселка Сергей Колягин сообщил в своем телеграм-канале, что неразорвавшиеся боеприпасы и взрывоопасные предметы, оставленные вооруженными формированиями Украины, продолжают представлять серьезную угрозу для местных жителей. Он отметил, что пострадавшие были срочно доставлены в Первомайскую центральную городскую многопрофильную больницу для оказания первой медицинской помощи, а затем переправлены в Луганск для дальнейшего лечения.

    Колягин также подчеркнул необходимость проведения работ по разминированию территории, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем и обеспечить безопасность граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Стаханове Луганской народной республики подросток получил травмы, подобрав заминированную детскую игрушку у памятника Пушкину.

    Сотрудники Росгвардии совместно с ФСБ нашли два тайника с арсеналом оружия и боеприпасов в ЛНР, включая более 10 тыс. патронов к стрелковому оружию и 2 кг тротила.

    Заминированный схрон диверсантов ВСУ обнаружили на севере Луганской народной республики, где мины были установлены в неизвлекаемое положение, и схрон уничтожили путем подрыва.

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    25 октября 2024, 13:59 • Новости дня
    Песков опроверг слухи о контактах Путина и Маска

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин и американский миллиардер Илон Маск не имели контактов уже несколько лет, сообщения СМИ об этом – ложь, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    «Это все неправда, это абсолютно ложная информация опубликована в газете», – сказал Песков, передает ТАСС.

    Он добавил, что президент России и американский бизнесмен вели беседу лишь однажды по телефону, и это было до 2022 года.

    Представитель Кремля уточнил, что тот разговор был ознакомительным, где обсуждались визионерские технологии и перспективы технологического развития.

    Песков связал ложные сообщения американских СМИ с предвыборной борьбой в США. «Скорее всего, это очередные вбросы в рамках политической борьбы по предвыборным делам», – пояснил он.

    Песков напомнил, что ранее распространялись слухи о якобы частых разговорах Путина с кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом.

    «Это все неправда», – заключил Песков.

    Ранее Wall Street Journal заявила, что Маск с конца 2022 года якобы находится в регулярном контакте с Путиным. По версии газеты, они обсуждают бизнес и геополитику.

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    28 октября 2024, 11:37 • Новости дня
    Заключенный Блэк рассказал о мнении матери о русской девушке

    Американец Блэк заявил, что мать считала его русскую подругу «неудачным выбором»

    Tекст: Мария Иванова

    Американский солдат Гордон Блэк, отбывающий срок во Владивостоке, рассказал, что его мать считала его русскую подругу «неудачным выбором».

    Американский солдат Гордон Блэк, осужденный во Владивостоке, рассказал РИА «Новости», что его мать не одобряла его отношения с русской девушкой. По его словам, мать была в курсе их проблем и считала, что этот союз не является лучшим выбором для него. Однако, как подчеркнул Блэк, мама не настаивала на их разрыве и не была лично знакома с его девушкой. Общение с матерью происходило по телефону.

    Блэк был осужден на три года девять месяцев колонии общего режима за угрозу убийством и кражу 10 тыс. рублей у своей подруги во Владивостоке. Первоначально прокурор требовал более строгого наказания в виде четырех лет восьми месяцев колонии-поселения. Защита же настаивала на полном оправдании Блэка, однако в августе Приморский краевой суд оставил приговор без изменений.

    Американский солдат также поделился, что у него нет конфликтов с другими заключенными и условия в колонии его устраивают.

    В ходе интервью он упомянул, что выучил несколько русских слов, таких как «мыло», «суп», «сколько» и «как».

    Блэк прибыл во Владивосток в апреле, чтобы встретиться с девушкой, с которой познакомился в Южной Корее, где он служил в составе американского контингента.

    По данным прокуратуры, в ходе ссоры Блэк схватил девушку за шею, что она восприняла как реальную угрозу своей жизни. После инцидента он похитил деньги из ее кошелька. NBC News сообщал, что военнослужащий поехал в Россию по собственной инициативе.

    Приморский краевой суд ранее оставил в силе приговор американскому военному Гордону Блэку по делу о краже и угрозе убийством.

    Осужденный в России Гордон Блэк лишился денежного довольствия со стороны ВС США, и по возвращении на родину ему грозят новые обвинения.

    Блэк выразил надежду на возможный обмен заключенными между Россией и США, предполагая, что его могли не включить в прошлый обмен из-за недостаточной известности.

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    28 октября 2024, 11:39 • Новости дня
    Ростех поставил в войска партию БТР-МДМ «Ракушка-М»

    Ростех поставил в войска БТР-МДМ «Ракушка-М» с обновленными системами защиты и десантирования

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Холдинг «Высокоточные комплексы» в рамках гособоронзаказа поставил в войска партию БТР-МДМ «Ракушка-М», оснащенных современными системами защиты и подавления дронов.

    Холдинг «Высокоточные комплексы» корпорации «Ростех» поставил в войска новую партию боевых машин БТР-МДМ «Ракушка-М», сообщает Telegram-канал Ростеха. Эти поставки осуществлены в рамках государственного оборонного заказа этого года. Все поставленные единицы техники успешно прошли комплексные ходовые испытания, что подтверждает их готовность к эксплуатации в полевых условиях.

    БТР-МДМ «Ракушка-М» оснащены современными системами для локального подавления линий управления дронов, а также комплектами защиты верхней полусферы. Важной особенностью является наличие комплектов снижения заметности в тепловом и радиолокационном спектре «Накидка», которые существенно повышают выживаемость на поле боя. Кроме того, в распоряжении экипажа имеются приборы ночного видения, что улучшает управление машиной в условиях недостаточной видимости.

    Экипаж машины составляет два человека, однако она способна перевозить до 13 бойцов наряду с боеприпасами, запчастями и топливом. БТР-МДМ «Ракушка-М» предназначена для использования в самых разных климатических условиях и в различных боевых сценариях, что делает ее универсальным средством поддержки войск. Эта техника является единственной бронированной машиной, разработанной в современной России, на которой успешно протестирована технология десантирования с самолета с экипажем на борту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростех поставил в войска новую партию БМП-3 и БМД-4М, ранее компания поставила ракеты для беспилотников Х-БПЛА и ПЗРК «Верба», а также поставила БМП и БМД с улучшенной защитой.

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    Почему Банк России делает деньги такими дорогими

    Банк России удивил рынок дважды. Тем, что поднял ставку сразу с 19% до 21%, хотя рынок ждал более мягкого повышения. И тем, что фактически прямо заявил: перед Новым годом снова поднимет ставку, и так же жестко – до 23%. Что заставляет Центробанк так сильно закручивать гайки? Подробности

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    Запад жестоко отомстит Грузии в ближайшие дни

    Субботним выборам в парламент Грузии предстоит стать историческими, кто бы на них ни победил. С точки зрения внешнеполитической повестки на кону сразу два очень важных вопроса: вступит ли Грузия в военный конфликт с Россией и потеряет ли Запад Грузию? Решение этих вопросов может обойтись дорогой ценой, вплоть до попытки революции. Подробности

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    ВМФ научился обороне от украинских катеров-камикадзе

    Российский Военно-морской флот испытывает новый способ борьбы с безэкипажными катерами (БЭК) противника на Черноморском театре военных действий. Практика показала, что Черноморский флот научился защищаться от этой угрозы. Как это произошло и почему ключевую роль в этой обороне стала играть авиация? Подробности

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    Финский нацизм выбрал русских в качестве главной цели

    Изгнание российских программистов из состава разработчиков операционной системы Linux может показаться небольшим инцидентом на фоне общей западной русофобии. Однако на самом деле этот случай обнажает глубинные процессы, происходящие в финском обществе (поскольку Linux происходит из Финляндии). О чем идет речь и как устроен финский нацизм? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Камала Харрис проигрывает выборы

      Выборы президента США уже начались, миллионы американцев голосуют досрочно. Динамика этого голосования показывает, что дела у Камалы Харрис плохи. Почему она начала проигрывать, хотя считалась фаворитом?

    • В НАТО опять сказали Зеленскому «нет»

      Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украину точно не пригласят в НАТО до окончания боевых действий, а не только до выборов США. Получается, французы врали, заявляя, что им удалось переубедить американцев и немцев насчет так называемого плана победы Зеленского, где приглашение Украины в НАТО – это пункт номер один.

    • Британию вовремя унизили

      Саммит БРИКС получил вишенку на свой торт: одновременно на другом конце земли проводился саммит Британского Содружества. Для Лондона он полностью провалился. Проблема не только в том, что высокопоставленные гости предпочти БРИКС. Проблемы у Британии буквально во всем.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

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